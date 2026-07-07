Newcastle, Sandro Tonali’nin satışından elde edilen geliri değerlendirmek amacıyla İsviçreli Dünya Kupası yıldızı Johan Manzambi’yi kadrosuna katmak üzere görüşmelere başlayacak

Newcastle, Sandro Tonali’nin Tottenham’a 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) civarında bir bedelle gerçekleşen dev transferinin ardından güçlü bir mali duruma kavuştu. İtalyan yıldızın kaybı orta saha için bir darbe olsa da, kulüp, 2026 Dünya Kupası’ndaki performanslarıyla değeri önemli ölçüde artan Manzambi’yi uygun bir yedek olarak belirlemek için hızlıca harekete geçti.

The Athletic’e göre, The Magpies, 20 yaşındaki oyuncuyu bir yılı aşkın süredir takip ediyordu ve Bundesliga’daki top sürme becerisi ve savunmadaki azminden oldukça etkilenmişti. Joe Willock’un sözleşmesinin son 12 ayına girmesi ve takımdan ayrılması beklenirken, Howe, Arsenal’in Brezilyalı oyuncuya gösterdiği ilgiye rağmen Bruno Guimaraes’in liderlik ettiği orta sahaya hem enerji hem de taktiksel esneklik kazandıracak ideal modern 8 numara olarak Manzambi’yi görüyor.







