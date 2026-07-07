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Newcastle, Sandro Tonali’nin satışından elde edilen geliri değerlendirmek amacıyla İsviçreli Dünya Kupası yıldızı Johan Manzambi’yi kadrosuna katmak üzere görüşmelere başlayacak
Tonali'den elde edilen beklenmedik kazancın yeniden yatırılması
Newcastle, Sandro Tonali’nin Tottenham’a 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) civarında bir bedelle gerçekleşen dev transferinin ardından güçlü bir mali duruma kavuştu. İtalyan yıldızın kaybı orta saha için bir darbe olsa da, kulüp, 2026 Dünya Kupası’ndaki performanslarıyla değeri önemli ölçüde artan Manzambi’yi uygun bir yedek olarak belirlemek için hızlıca harekete geçti.
The Athletic’e göre, The Magpies, 20 yaşındaki oyuncuyu bir yılı aşkın süredir takip ediyordu ve Bundesliga’daki top sürme becerisi ve savunmadaki azminden oldukça etkilenmişti. Joe Willock’un sözleşmesinin son 12 ayına girmesi ve takımdan ayrılması beklenirken, Howe, Arsenal’in Brezilyalı oyuncuya gösterdiği ilgiye rağmen Bruno Guimaraes’in liderlik ettiği orta sahaya hem enerji hem de taktiksel esneklik kazandıracak ideal modern 8 numara olarak Manzambi’yi görüyor.
- Getty Images Sport
Uluslararası sahnede hızlı bir yükseliş
Manzambi, dünyanın en büyük sahnesini kullanarak Avrupa’nın seçkin kulüplerinin neden onun peşinde olduğunu kanıtladı. İsviçre milli takımında şimdiden üç gol ve iki asist kaydetti; bunlara, Bosna-Hersek karşısında 19 dakikalık olağanüstü bir performansla iki gol attığı maç da dahildir. Manzambi’nin diz sakatlığı nedeniyle Kolombiya ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyemeyeceği yönündeki haberlere rağmen, Newcastle’ın ilgisi sarsılmıyor.
Genç oyuncunun kariyeri, 2023 yılında Freiburg'un altyapısına geçmeden önce İsviçre ekibi Servette'de başladı. Ağustos 2024'te profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktığından bu yana, Alman kulübü adına 58 maça çıktı ve dokuz gol attı.
Çok yönlülüğü, gelişiminde kilit bir faktör olmuştur; zira Bundesliga’da pragmatik bir orta saha oyuncusu olarak oynarken, milli takımında daha geniş ve hücumcu bir role geçiş yapmıştır.
Yaz dönemi işe alım kampanyasına devam ediliyor
Manzambi transferi tamamlanırsa, bu oyuncu iddialı transfer planının en son parçası olacak. Newcastle, Hoffenheim’dan Bazoumana Toure’yi 50 milyon avro (43 milyon sterlin/57 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katarak mali gücünü zaten sergilemiş ve Fildişili oyuncuyu kadrosuna katmak için birçok Avrupa devini geride bırakmıştı. Kulübün stratejisi, yüksek yeniden satış değeri olan ve hemen A takımda forma giyme potansiyeline sahip seçkin genç yeteneklere odaklanmış görünüyor.
Manzambi'nin peşinde koşmanın yanı sıra, Magpies 18 yaşındaki Ajax'ın orta saha dehası Sean Steur ile de bir anlaşma yolunda ilerliyor. Bu agresif yaklaşım, Newcastle'ın sadece kaybettiği oyuncuların yerini doldurmayı değil, Howe'un yönetiminde kadronun ortalama yaşını düşürürken ilk 11'in genel teknik seviyesini de yükseltmeyi hedeflediğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Howe yönetimindeki taktiksel gelişim
Manzambi’nin profilinin en ilgi çekici yönlerinden biri, taktiksel çok yönlülüğüdür. Freiburg’da neredeyse tamamen 4-2-3-1 dizilişinin en arkasında defansif orta saha rolünde görev yapmış olsa da, İsviçre milli takımında orta sahanın sağında ve hatta merkez forvetin arkasında da forma giymiştir. Bu esneklik, Eddie Howe’un modern bir orta saha oyuncusunda aradığı özelliklerin tam da karşılığıdır; maç sırasında taktiksel geçişlere ve akıcı rotasyonlara imkân tanır.
Scoutlara göre Freiburglu oyuncu, fiziksel güç, yaratıcılık ve dayanıklılığı bir araya getiren “mükemmel bir özellik setine” sahip.
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