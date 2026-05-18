Getty Images Sport
Çeviri:
Newcastle sahipleri, yeni stadyum planlarını finanse etmek için Premier Lig kulübündeki hisselerini satmaya hazır
PIF yeni yatırım fırsatları arıyor
Reuters’in haberine göre, devlet fonu Newcastle United’ın azınlık hisselerinin satışı konusunda üçüncü taraf yatırımcılarla aktif görüşmeler yürütüyor. Bu adım, Tyneside kulübünün iddialı projesinin bir sonraki aşamasına geçerken yeni sermaye enjekte etmeyi amaçlıyor. Kulüp sahipleri, potansiyel bir destekçiye yeni hisseler ihraç ederek, Premier Lig’de büyük harcamalar yapmak isteyen takımların karşılaştığı katı kısıtlamaların bir kısmını aşmayı umuyor.
PIF çoğunluk hissedarı olmaya devam etse de, bu yeni strateji kulübün finansal yönetiminin nasıl yapıldığına dair bir değişimi işaret ediyor. Bu konuyla ilgili olarak fon, Newcastle'ın ticari gelirlerinin potansiyel menkul kıymetleştirilmesi de dahil olmak üzere likiditeyi artırmak için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu, kulübün sürdürülebilir bir uzun vadeli finansal modelini korurken agresif transfer stratejisini sürdürmesine olanak tanıyacak.
- AFP
Milyar sterlinlik stadyum ikilemi
Newcastle CEO'su David Hopkinson, Reuters'a kulübün tarihi bir dönüm noktasında olduğunu doğruladı. Simgesel St James' Park'ın yenilenmesi yüz milyonlarca sterline mal olurken, son teknolojiyle donatılmış yeni bir stadyumun maliyeti 1 milyar sterlinin (1,34 milyar dolar) üzerinde tahmin ediliyor. PIF'in doğrudan sermayesini aşırı zorlamadan bunu finanse etmek için fon, dış yatırımcılara yeni hisseler ihraç etmek veya kulübün gelecekteki ticari gelirlerini "menkul kıymetleştirmek" gibi yenilikçi seçenekleri değerlendiriyor.
Bu değişim, yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlığı yöneten PIF'in küresel spor stratejisini yeniden şekillendirmesiyle birlikte geliyor. Fonun, 5 milyar dolarlık muazzam bir yatırımın ardından 2026 sonuna kadar LIV Golf'e finansman sağlamayı durdurmaya hazırlanmasıyla birlikte, finansal sürdürülebilirlik ve uzun vadeli varlık değerine doğru net bir yönelim söz konusu. Newcastle'ın bir "süper stadyuma" sahip olmasının sağlanması, kulüp için hayati önem taşıyor.
Eddie Howe'a destek
Tesislerin ötesinde, hisselerin satışı, teknik direktör Eddie Howe’un bir kez daha ligin zirvesinde mücadele edebilmesi için gerekli imkânlara sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor. Magpies’in Premier Lig’de 11. sıraya gerilediği ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdığı bir sezonun ardından, Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönme arzusu açıkça ortada. Bu yatırım, gelecek sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için kulübün transfer bütçesine önemli bir destek sağlayacaktır.
Bu sezonki form düşüşüne rağmen, kulüp yönetimi projeye tam destek vermeye devam ediyor. Newcastle menajeri Eddie Howe, bu ayın başlarında PIF'in kulübün başarısına her zamanki gibi bağlı olduğunu söyledi. Antrenman merkezinin milyonlarca sterlinlik genişletme çalışmaları şimdiden başladı ve bu çalışma ile merkezin alanı %50'den fazla genişleyecek.
- Getty Images Sport
Suudi Arabistan'ın spor stratejisindeki değişim
Dış yatırım arayışına yönelme, PIF’in küresel spor portföyünü yeniden yapılandırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Fon, 2022’deki lansmanından bu yana bu girişime 5 milyar dolardan fazla kaynak aktardıktan sonra, 2026 sezonu sonunda LIV Golf’e sağladığı finansmanı sonlandıracağını kısa süre önce duyurdu. Bu durum, fonun yüksek profilli varlıklarına daha odaklı bir yaklaşım benimsediğini ve Newcastle’ın kaynakları tüketen bir yük olmaktan ziyade, uzun vadeli bir amiral gemisi yatırımı olarak kalmasını sağladığını gösteriyor.
Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, futbol krallığın "Vizyon 2030" stratejisinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Magpies, mevcut yönetim altında şimdiden erken bir başarı elde etti; iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve geçen yıl Lig Kupası'nı kazandı.