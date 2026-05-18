Reuters’in haberine göre, devlet fonu Newcastle United’ın azınlık hisselerinin satışı konusunda üçüncü taraf yatırımcılarla aktif görüşmeler yürütüyor. Bu adım, Tyneside kulübünün iddialı projesinin bir sonraki aşamasına geçerken yeni sermaye enjekte etmeyi amaçlıyor. Kulüp sahipleri, potansiyel bir destekçiye yeni hisseler ihraç ederek, Premier Lig’de büyük harcamalar yapmak isteyen takımların karşılaştığı katı kısıtlamaların bir kısmını aşmayı umuyor.

PIF çoğunluk hissedarı olmaya devam etse de, bu yeni strateji kulübün finansal yönetiminin nasıl yapıldığına dair bir değişimi işaret ediyor. Bu konuyla ilgili olarak fon, Newcastle'ın ticari gelirlerinin potansiyel menkul kıymetleştirilmesi de dahil olmak üzere likiditeyi artırmak için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu, kulübün sürdürülebilir bir uzun vadeli finansal modelini korurken agresif transfer stratejisini sürdürmesine olanak tanıyacak.