Newcastle, sadece bir sezonun ardından 55 milyon sterlinlik transfer fiyaskosu Yoanne Wissa'yı transfer listesine alacak

Wissa, daha önce Alan Shearer gibi efsanelerin giydiği ikonik 9 numaralı formayı devralarak St James’ Park’a büyük beklentilerle geldi. Ancak bu transfer, hem oyuncu hem de kulüp için kısa sürede bir kabusa dönüştü. Alexander Isak’ın Liverpool’a transferinin ardından Eylül ayında transfer döneminin son gününde Brentford’dan transfer edilen Wissa, geçen sezon Batı Londra’da kendisini öne çıkaran formunu bu sezon sergileyemedi.

29 yaşındaki oyuncunun sezonu, daha tam anlamıyla başlamadan raydan çıktı. Milli takımda geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Aralık ayına kadar resmi maçlarda forma giyemedi. O zamandan beri Newcastle formasıyla sadece 24 maça çıkan Wissa, çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı ve Magpies'in son 16 maçının sadece birinde ilk 11'de yer aldı ve sadece 3 gol attı.