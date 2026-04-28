Newcastle, sadece bir sezonun ardından 55 milyon sterlinlik transfer fiyaskosu Yoanne Wissa'yı transfer listesine alacak
Tyneside'da kabus gibi geçen ilk sezon
Wissa, daha önce Alan Shearer gibi efsanelerin giydiği ikonik 9 numaralı formayı devralarak St James’ Park’a büyük beklentilerle geldi. Ancak bu transfer, hem oyuncu hem de kulüp için kısa sürede bir kabusa dönüştü. Alexander Isak’ın Liverpool’a transferinin ardından Eylül ayında transfer döneminin son gününde Brentford’dan transfer edilen Wissa, geçen sezon Batı Londra’da kendisini öne çıkaran formunu bu sezon sergileyemedi.
29 yaşındaki oyuncunun sezonu, daha tam anlamıyla başlamadan raydan çıktı. Milli takımda geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Aralık ayına kadar resmi maçlarda forma giyemedi. O zamandan beri Newcastle formasıyla sadece 24 maça çıkan Wissa, çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı ve Magpies'in son 16 maçının sadece birinde ilk 11'de yer aldı ve sadece 3 gol attı.
Newcastle, büyük bir mali darbeye hazır
The Athletic’e göre Newcastle, önümüzdeki yaz transfer döneminde Wissa’yı takımdan göndermek için aktif olarak girişimde bulunmayı planlıyor. Sadece sekiz ay önce yapılan önemli yatırıma rağmen, Newcastle yönetimi büyük bir zarara razı olmak anlamına gelse bile bu satışı onaylamaya hazır.
Wissa'nın uzun vadeli bir sözleşmesi var ve kalıp yerini korumak için mücadele etmek istediğini dile getirdi, ancak kulüp yönetimi farklı planlar yapıyor gibi görünüyor. Newcastle şu anda Premier League'de 14. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarında yer almayacağı bir sezonla karşı karşıya. Bu nedenle, kadroyu yeniden dengelemek ve mali düzenlemelere uymak, yaz transfer dönemi öncesinde bir öncelik haline geldi.
Howe, forvet için 'zor bir sezon' olduğunu kabul ediyor
Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Wissa’nın Kuzey Doğu’daki ilk yılında karşılaştığı zorlukları kabul ederek kamuoyu önünde ona destek verdi. Takımın Brighton ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Howe, Wissa’nın sezonunun kesintili geçmesinin, oyuncunun gerçek kalitesini görmeyi imkansız hale getirdiğini belirtti. Teknik direktör, oyuncunun yeteneği konusunda iyimser olmaya devam etse de, kulüpteki geleceğini garanti etmedi.
Howe şunları söyledi: “Yoane için en zor olan kısım, formuna kavuşmasıydı. İçinde herkese ne kadar iyi olduğunu göstermek için aceleyle geri dönmek isteyen büyük bir istek vardı, ancak onu normalde yaptığımız gibi antrenmanlara sokamadık. Sezon çok kesintili geçti ve onun en iyi halini göremedik. Bence sezon öncesi hazırlık kampı onun en iyi halini gerçekten ortaya çıkaracaktır.”
- Getty Images Sport
Transfer başarısızlıkları ve kadro revizyonu
Wissa'nın transferi, Newcastle için geçen yaz Joao Pedro, Hugo Ekitike ve Jorgen Strand Larsen gibi öncelikli hedefleri kadroya katamamasının ardından ikinci bir seçenek olarak gündeme gelmişti. Transfer, transfer döneminin son günlerinde kulüpte spor direktörü ya da genel müdür bulunmadığı bir ortamda gerçekleştirilmişti; bu yapısal boşluğu o günden bu yana David Hopkinson ve Ross Wilson doldurdu. Şimdi ise yenilenen transfer ekibi, giderek pahalı bir panik transferi olarak görülen bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
2025-26 sezonu sona yaklaşırken, Tyneside'daki odak noktası kadronun tamamen yenilenmesine kaydı. Kulüp, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir golcüye sahip olmak için şimdiden yeni forvet seçeneklerini değerlendiriyor. Wissa için sezonun son maçları, ya Howe'u kendisine bir şans daha verilmesi gerektiğine ikna etmek ya da St James' Park'tan ayrılmak için kendini vitrine çıkarmak amacıyla son bir deneme niteliğinde olabilir.