Newcastle, Premier Lig şampiyonunun ilk teklifini reddedince Arsenal, Bruno Guimaraes için ikinci bir teklif hazırlıyor

Kuzey Londra ekibi, Tyneside’a geldiğinden beri Eddie Howe’un takımının kalbini oluşturan 28 yaşındaki oyuncu için 55 milyon sterlinlik bir ilk teklif sundu. Ancak Newcastle, özellikle Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2028’e kadar sürmesi nedeniyle kaptanını elinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkça belirtti.

Globo'ya göre, bu direnişe rağmen Arsenal pes etmiyor ve daha yüksek bir ikinci teklifle geri dönme niyetini şimdiden ortaya koydu. Arsenal teknik direktörü Arteta, takımının lig şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken kadrosuna üst düzey top kontrolü ve taktiksel soğukkanlılık katmaya kararlı. Bu ilginin başını, Atletico Madrid'de görev yaptığı dönemden beri orta saha oyuncusuna hayran olan sportif direktör Andrea Berta çekiyor.



