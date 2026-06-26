AFP
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Newcastle, Premier Lig şampiyonunun ilk teklifini reddedince Arsenal, Bruno Guimaraes için ikinci bir teklif hazırlıyor
Arsenal’in ilk teklifinin reddedildiği görüldü
Kuzey Londra ekibi, Tyneside’a geldiğinden beri Eddie Howe’un takımının kalbini oluşturan 28 yaşındaki oyuncu için 55 milyon sterlinlik bir ilk teklif sundu. Ancak Newcastle, özellikle Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2028’e kadar sürmesi nedeniyle kaptanını elinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkça belirtti.
Globo'ya göre, bu direnişe rağmen Arsenal pes etmiyor ve daha yüksek bir ikinci teklifle geri dönme niyetini şimdiden ortaya koydu. Arsenal teknik direktörü Arteta, takımının lig şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken kadrosuna üst düzey top kontrolü ve taktiksel soğukkanlılık katmaya kararlı. Bu ilginin başını, Atletico Madrid'de görev yaptığı dönemden beri orta saha oyuncusuna hayran olan sportif direktör Andrea Berta çekiyor.
- AFP
Newcastle, yıldız oyuncusu konusunda taviz vermiyor
Newcastle önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almayacak olsa da, kulübün çoğunluk hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), en etkili oyuncusunu satma konusunda herhangi bir baskı altında değil. Guimaraes sadece taktik açıdan hayati bir unsur olmakla kalmayıp, St James’ Park’ta taraftarların da gözdesi; bu nedenle olası bir ayrılığın kulübün uzun vadeli hedefleri için ciddi bir darbe oluşturacağı düşünülüyor.
Magpies, herhangi bir oyuncunun son şampiyon takıma katılma cazibesini görmezden gelmesinin zor olabileceğinin farkında. Ancak, oyuncunun mevcut sözleşmesinin süresi nedeniyle güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyorlar. Arsenal’in ilk teklif ettiği 55 milyon sterlinlik bedel beklentilerin altında kalsa da, Tyneside ekibi, Londra kulübünün kararlılıklarını sınayacak somut bir finansal teklifle geri dönme olasılığına karşı hazırlık yapıyor.
Dünya Kupası’ndaki kahramanlık performansları transfer söylentilerini alevlendiriyor
Guimaraes, şu anda Brezilya milli takımında görev yaparken dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak konumunu pekiştiriyor. 2026 Dünya Kupası grup aşamalarında en göze çarpan isimlerden biri olan oyuncu, oyunu istikrarlı bir şekilde yönlendiriyor ve Selecao’ya yaratıcı bir soluk katıyor. Brezilya, Japonya ile oynayacağı eleme maçı için hazırlıklarını sürdürürken, orta saha oyuncusu turnuvada şimdiden üç asist kaydetti; bunlardan ikisi İskoçya’ya karşı kazanılan maçta geldi.
Oyuncu, kulüpler arasındaki görüşmelerden haberdar olsa da, habere göre ülkesinin altıncı yıldızını kazanma yolunda konsantrasyonunu kaybetmemeye çalışıyor. Uluslararası sahnedeki bireysel performansı, piyasa değerini artırarak Arsenal’in yoğun ilgisini haklı çıkarmıştır. Geçen sezon Newcastle formasıyla 41 maçta 17 gol katkısı sağlayarak değerini kanıtlamıştı.
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Arteta'nın dönüşüm dolu yaz mevsimi
Guimaraes’in transferi, Arsenal’in İngiliz futbolunun zirvesinde kalmasını sağlamak için izlenen daha geniş bir stratejinin sadece bir parçasıdır. Kulüp, Bayer Leverkusen’den Piero Hincapie’yi 34,5 milyon sterline kalıcı olarak transfer ettiğini açıklayarak transfer piyasasında şimdiden aktif bir rol üstlenmiştir. Arteta, teknik sistemini geliştirmeye çalışırken orta sahayı güçlendirmek için bir sonraki mantıklı adımı atmaktadır.
Forvet hattında ise Gunners, 100 milyon sterlinlik potansiyel fiyat etiketine rağmen Aston Villa’dan Morgan Rogers’ı en önemli hedef olarak yakından takip ediyor. Guimaraes ve Rogers gibi kendini kanıtlamış Premier Lig yıldızlarını hedef alarak Arsenal, rakiplerine önümüzdeki yıllarda ligi domine etme niyetinde olduklarına dair net bir mesaj veriyor. Şu an için tüm gözler, Newcastle’ın 39 numaralı oyuncusu için yapılacak ikinci teklifin, bu çıkmazı aşmaya yetecek olup olmayacağına çevrilmiş durumda.