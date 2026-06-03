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Newcastle, "Nijeryalı Neymar" lakaplı kanat oyuncusu için 24 milyon avroluk teklifte bulundu
Newcastle, İsveç liginin yıldız oyuncusuna teklifte bulundu
Magpies, Eddie Howe yönetiminde hücum seçeneklerini güçlendirmeye kararlı ve 18 yaşındaki Yohanna’yı birincil hedef olarak belirledi. Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg ve İsveçli yayın organı Expressen’in haberlerine göre, Tyneside kulübü bu forveti St. James’ Park’a getirmek için önemli bir teklifte bulundu.
Önerilen 24 milyon avroluk ücret, İskandinav futbolu için bir dönüm noktası olacak. Anlaşma bu fiyat üzerinden tamamlanırsa, Yohanna İsveç birinci lig tarihinin en pahalı transferi olacak ve bu da kıtadaki transfer uzmanlarının ona ne kadar değer verdiğini gösterecek.
- Getty Images Sport
"Nijeryalı Neymar" için verilen mücadele
Bu yetenekli kanat oyuncusunun peşinde olan tek Premier Lig takımı Newcastle değil. Brighton da yarışta hâlâ güçlü bir aday konumunda ve haberlere göre oyuncu ile şimdiden bir anlaşmaya varmış durumda. Ancak Magpies, mali güçlerinin ve Kuzey Doğu’da sundukları projenin, anlaşmayı son anda ele geçirip Seagulls’u geride bırakarak oyuncuyu kadrolarına katmaya yeteceğini umuyor.
Yohanna'nın ünü, scoutların "müthiş hızı ve top sürme becerisi" olarak tanımladıkları özellikleri sayesinde hızla yükseldi. Sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olarak, içe doğru kesip güçlü şutlar atmakta veya takım arkadaşları için gol fırsatları yaratmakta üstün olan modern bir ters forvet profiline uyuyor. Howe, bu özelliklerin Newcastle'ın hücum hattını güçlendireceğine inanıyor.
Avrupa’nın seçkinleri Yohanna’nın gelişimini takip ediyor
Yohanna'nın transferi için rekabet, Premier Lig'in çok ötesine uzanıyor. Real Madrid, Borussia Dortmund ve Tottenham gibi dev kulüplerin bu genç oyuncuyla ilgilendiği söylenirken, Ligue 1 ekibi Rennes'in de durumu yakından takip ettiği belirtiliyor. Heyecan verici oyun stili, onu Avrupa'nın önde gelen scout departmanlarının not defterlerinde vazgeçilmez bir isim haline getirdi.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, birçok gözlemci Yohanna'nın Premier Lig'de hemen başarılı olmak için gerekli fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Muazzam potansiyeli, rakamlarla da destekleniyor. Bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 12 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti; ligde ise sadece 10 maç oynandı. Henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu olmasa da, Howe'un gözetiminde ham yeteneğini geliştirme olasılığı, Newcastle'ın oyuncunun temsilcilerine sunduğu teklifin odak noktası.
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Uluslararası tanınma ve toparlanma
Yohanna’nın yükselişi kısa süre önce Nijerya milli takımı tarafından da takdir edildi ve oyuncu Londra’da düzenlenecek Unity Cup için kadroya çağrıldı. Ancak şu anki kulübü AIK bu transferi engelledi. Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın genç oyuncunun “rehabilitasyonuna ve kulüp görevlerine odaklanabilmesi” için alındığı belirtildi; böylece olası bir yüksek profilli transfer öncesinde en iyi formda kalması sağlanacak.
Transfer gerçekleşirse, genç oyuncu, Magpies'in on ikinci sırada bitirdiği ve dolayısıyla gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdığı 2025-2026 sezonunun ardından Newcastle'a çok ihtiyaç duyulan hücum gücünü katacak. Ayrıca, genç kanat oyuncusu, Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon'un yerini doğrudan alabilir.