Newcastle, "Nijeryalı Neymar" lakaplı kanat oyuncusu için 24 milyon avroluk teklifte bulundu

Magpies, Eddie Howe yönetiminde hücum seçeneklerini güçlendirmeye kararlı ve 18 yaşındaki Yohanna’yı birincil hedef olarak belirledi. Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg ve İsveçli yayın organı Expressen’in haberlerine göre, Tyneside kulübü bu forveti St. James’ Park’a getirmek için önemli bir teklifte bulundu.

Önerilen 24 milyon avroluk ücret, İskandinav futbolu için bir dönüm noktası olacak. Anlaşma bu fiyat üzerinden tamamlanırsa, Yohanna İsveç birinci lig tarihinin en pahalı transferi olacak ve bu da kıtadaki transfer uzmanlarının ona ne kadar değer verdiğini gösterecek.