Newcastle, Monaco’dan 35 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Aladji Bamba’da Eddie Howe “büyük bir potansiyel” görüyor

Bamba, böylesine zengin bir tarihe sahip bir kulübe katıldığından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve St James' Park'ta taraftarların önünde forma giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Yeni kulübünün resmi internet sitesine konuşan Bamba, şunları söyledi: "Burada olmaktan çok mutluyum – bu benim için yeni bir meydan okuma ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Newcastle'ın beni transfer etmek istediğini duyduğumda çok heyecanlandım.

"Kulübün tarihini biliyorum ve stadyumu da çoktan ziyaret ettim; gerçekten muhteşem bir yer. Orada sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum ve taraftarlarla harika anlar yaşamayı umuyorum. Dünyanın en büyük ligi olan bu yeni ligde kendimi sınayacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon çok şey öğrendim ve artık bu yeni fırsat için hazır hissediyorum. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım."