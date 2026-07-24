Buzzi
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Newcastle, Monaco’dan 35 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Aladji Bamba’da Eddie Howe “büyük bir potansiyel” görüyor
Magpies, Bamba’nın transferini tamamladı
Newcastle, Cuma günü Monaco’dan Bamba’nın transferini tamamlayarak Fransa’nın en umut vaat eden genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı. Ek ödemeler dahil toplam 41 milyon avro (35 milyon sterlin) değerindeki anlaşma, oyuncunun Perşembe günü Tyneside’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kesinleşti. 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2031 yılına kadar geçerli olacak beş yıllık bir sözleşmeyi resmen imzaladı ve İngiliz futbolunda yeni bir maceraya atılmaya hazır.
- Nicolo Campo
Orta saha oyuncusu bu yeni mücadeleye heyecan duyuyor
Bamba, böylesine zengin bir tarihe sahip bir kulübe katıldığından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve St James' Park'ta taraftarların önünde forma giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Yeni kulübünün resmi internet sitesine konuşan Bamba, şunları söyledi: "Burada olmaktan çok mutluyum – bu benim için yeni bir meydan okuma ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Newcastle'ın beni transfer etmek istediğini duyduğumda çok heyecanlandım.
"Kulübün tarihini biliyorum ve stadyumu da çoktan ziyaret ettim; gerçekten muhteşem bir yer. Orada sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum ve taraftarlarla harika anlar yaşamayı umuyorum. Dünyanın en büyük ligi olan bu yeni ligde kendimi sınayacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon çok şey öğrendim ve artık bu yeni fırsat için hazır hissediyorum. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Howe, Fransız yeteneklerini övüyor
Howe, Bamba’nın transferini sıcak bir şekilde karşıladı ve orta saha oyuncusunun Newcastle’ın orta saha seçeneklerine derinlik ve çeşitlilik katacağını belirtti. 48 yaşındaki teknik direktör şunları vurguladı: “Aladji’nin Newcastle United’ın bir oyuncusu haline gelmesinden gerçekten çok memnunum. O, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğimiz bir başka heyecan verici genç transfer.
"Aladji, orta saha seçeneklerimize derinlik ve çeşitli nitelikler katıyor; ayrıca büyük bir gelişim potansiyeline sahip. Monaco'da kendini göstermeye başladığından bu yana gösterdiği gelişim gerçekten etkileyici ve biz de onun bu gelişimini daha da ileriye taşımasına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.
"Daha geride bir pozisyonda oynuyor ancak sahanın her yerinde katkı sağlayabilme yeteneğine sahip; bunu geçen sezon hem Ligue 1’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde kanıtladı."
- PRESSE SPORTS
Bamba, Newcastle’da ilk maçına çıkmayı hedefliyor
Bamba, Premier Lig futbolunun temposuna daha hızlı uyum sağlamak amacıyla Howe’un sezon öncesi antrenman programına hemen dahil olacak. Bamba’nın gelişinin, Sandro Tonali’nin Tottenham Hotspur’a transfer olmasının ardından boşalan Newcastle orta sahasını güçlendirmesi bekleniyor. Yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçları, genç orta saha oyuncusunun yeni sezonun açılış maçı öncesinde yeteneklerini sergilemesi için ilk aşama olacak.
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