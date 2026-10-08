Endrick’in durumu ve bundan sonra neler olması gerektiği sorulduğunda, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan Anderson, GOAL’a şunları söyledi: “Oynamayacak kadar kötü değil, fazlasıyla iyi. Manchester United’a gitmeden önce Roma’ya gitme, doğrudan Barcelona’ya gitme yönünde bazı tekliflerim vardı. Jorge Mendes bana gelip, ‘Anderson, hayır, Porto’ya git, Porto’da oyna, öğren ve Porto’dan sonra başka bir kulübe gidersin’ dedi.

“Bence Endrick doğrudan Real Madrid’e gitmek istedi. Real Madrid, formasını giymenin kolay olduğu bir kulüp değil. Real Madrid’de oynamak çok zor. Real Madrid her zaman en üst düzey, en üst düzey oyuncuları alır. Her zaman en iyinin en iyisine gider.

“Casemiro’yu ele alalım. Casemiro, Sao Paulo’dan Real Madrid’e alındı. Real Madrid onu Porto’ya verdi. Sanırım Porto’da bir ya da iki yıl kaldı. Ondan sonra Real Madrid’e geri döndü, bakın nasıl bir oyuncu oldu. Bu benim başıma geldi, [Angel] Di Maria’nın başına geldi, David Luiz’in başına geldi.

“Ben onun yerinde olsam, süre alabileceğim bir kulübe giderim. Tüm sezon oynayabileceğim bir yere giderim. Tamam, Premier League’e gitmek istiyorum. Premier League’de nereye gidebilirim? Nerede oynayabilirim? Aşağıda oynayacağımı biliyorum.

“Size bir örnek vereyim, Newcastle. Newcastle’a gidebilirim. Tottenham’a gidebilirim. Bu, üst düzey bir oyuncu için iyi. Daha fazla maç oynayabileceğim bir kulübe gidebilirim. Aynı zamanda rekabetçi de olabilir. Bence bunu kafasına koyarsa iyi bir santrfor, bir numara dokuz olabilir. Çok iyi bir numara dokuz olabilir. Gücü var, bacaklarında güç var, güçlü, savaşçı biri.

“Eğer ‘Tamam, Real Madrid’de kalıp yerim için savaşmak istiyorum’ diyorsan, bunu anlarım. Ama ben onun yerinde olsam daha fazla maç için ayrılırım. Geri döndüğümde biraz daha güçlü dönerim. Çünkü onun Real Madrid’de oynayacağını düşünmüyorum.”