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Newcastle mı? Tottenham mı? Endrick'e, Real Madrid'de oynamayacak kadar iyi olmadığı için, vatandaşı ve Manchester United'ın eski yıldızından Premier League transfer tavsiyesi geldi
Endrick, Lyon’daki kiralık döneminde yeniden kıvılcım buldu
Sezon ortasındaki o değişiklik verimli oldu ve tüm kulvarlarda 21 maçta sekiz gol kaydedildi. Real formasıyla ise 41 karşılaşmada sadece yedi kez fileleri havalandırabildi; bunların birçoğu da sonradan oyuna girerek geldi.
Santiago Bernabeu'daki forma rekabetinin Endrick'in aleyhine işleyeceği en başından belliydi. Endrick, ülkesinde Palmeiras'ta genç yaşta bir harika çocuk olarak yıldızını parlatmıştı. İspanya'nın başkentinden gelen ilgi ise görmezden gelinemeyecek kadar büyüktü.
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Bu sezon La Liga'da dört dakikalık maç süresi
Ancak artık forma süresi için rekorlar kıran Fransız golcü Kylian Mbappe ile doğrudan rekabet halinde. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Endrick'e bu sezon La Liga'da yalnızca dört dakika süre verdi.
Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç oyuncuya Brezilya planlarında, 2026 Dünya Kupası sırasında ve sonrasında daha önemli bir rol buldu, ancak Endrick'in Madrid'deki yedek konumunun süregelen gelişimini sekteye uğratıp uğratmayacağına dair sorular sorulmaya devam ediyor.
Golden Boy ödülünün sahibi Anderson, oyunculuk döneminde Avrupa'da Porto ve Manchester United'da forma giymiş biri olarak, yetenekli vatandaşı olan bir başka oyuncunun kariyerinde yanlış bir yol seçtiğine inanıyor.
Bu durumu kurtarmak için hâlâ zaman var; 2027'de transfer dönemleri boyunca İngiltere'den ilgi gelmesi mümkün. Premier League ekipleri her zaman çok çalışan golcülerin peşindedir.
Endrick ocakta bir Premier League kulübüne katılabilir mi?
Endrick’in durumu ve bundan sonra neler olması gerektiği sorulduğunda, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan Anderson, GOAL’a şunları söyledi: “Oynamayacak kadar kötü değil, fazlasıyla iyi. Manchester United’a gitmeden önce Roma’ya gitme, doğrudan Barcelona’ya gitme yönünde bazı tekliflerim vardı. Jorge Mendes bana gelip, ‘Anderson, hayır, Porto’ya git, Porto’da oyna, öğren ve Porto’dan sonra başka bir kulübe gidersin’ dedi.
“Bence Endrick doğrudan Real Madrid’e gitmek istedi. Real Madrid, formasını giymenin kolay olduğu bir kulüp değil. Real Madrid’de oynamak çok zor. Real Madrid her zaman en üst düzey, en üst düzey oyuncuları alır. Her zaman en iyinin en iyisine gider.
“Casemiro’yu ele alalım. Casemiro, Sao Paulo’dan Real Madrid’e alındı. Real Madrid onu Porto’ya verdi. Sanırım Porto’da bir ya da iki yıl kaldı. Ondan sonra Real Madrid’e geri döndü, bakın nasıl bir oyuncu oldu. Bu benim başıma geldi, [Angel] Di Maria’nın başına geldi, David Luiz’in başına geldi.
“Ben onun yerinde olsam, süre alabileceğim bir kulübe giderim. Tüm sezon oynayabileceğim bir yere giderim. Tamam, Premier League’e gitmek istiyorum. Premier League’de nereye gidebilirim? Nerede oynayabilirim? Aşağıda oynayacağımı biliyorum.
“Size bir örnek vereyim, Newcastle. Newcastle’a gidebilirim. Tottenham’a gidebilirim. Bu, üst düzey bir oyuncu için iyi. Daha fazla maç oynayabileceğim bir kulübe gidebilirim. Aynı zamanda rekabetçi de olabilir. Bence bunu kafasına koyarsa iyi bir santrfor, bir numara dokuz olabilir. Çok iyi bir numara dokuz olabilir. Gücü var, bacaklarında güç var, güçlü, savaşçı biri.
“Eğer ‘Tamam, Real Madrid’de kalıp yerim için savaşmak istiyorum’ diyorsan, bunu anlarım. Ama ben onun yerinde olsam daha fazla maç için ayrılırım. Geri döndüğümde biraz daha güçlü dönerim. Çünkü onun Real Madrid’de oynayacağını düşünmüyorum.”
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Mbappe, Madrid'de forma rekabetini kızıştırıyor
Bir başka kiralık transfer, Endrick için faydalı olabilir; zira oyuncunun Real Madrid'de bulduğundan daha düzenli forma giymeye ihtiyacı olduğu açık. Mbappe yakın zamanda ortadan kaybolmayacak, bu yüzden alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi gerekiyor.
Spurs, istikrar konusundaki süregelen sorunlarına rağmen, Londra'da yaşamanın sunduğu bariz cazibeye sahip. Newcastle ise bu arada hücum gücüne bir takviye daha yapabilir. Diğer talipler de, Madrid'de ocak ayında çıkış kapıları yeniden açılırsa çok istenen bir imza için yarışa katılacaktır.
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