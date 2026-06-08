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Newcastle, Manchester United ve Manchester City ile ilgili haberler üzerine Alexander Isak transferindeki fiyaskonun tekrarlanmasını önlemek amacıyla Sandro Tonali'yi yakında satabilir
Manchester United, Tonali için yarışta başı çekiyor
Haberlere göre Manchester United, Tonali’nin durumunu herkesten daha yakından takip ediyor. Kırmızı Şeytanlar, özellikle Casemiro’nun MLS’ye transfer olacağı kesinleşen orta saha kadrosunu baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Matteo Moretto’nun aktardığına göre, eski Milan oyuncusu United’ın orta sahasını güçlendirmek için hazırladığı transfer listesinin en başında yer alıyor ve bu transfer için çalışmalar hız kazanıyor.
Önümüzdeki haftalarda United, transferin gerçekçiliğini değerlendirmek için konuyu daha ayrıntılı olarak inceleyecek. Ancak, istikrarlı performansıyla dikkat çeken İtalyan milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp United değil.
- AFP
Manchester City de transfer yarışına katıldı
Manchester City de Tonali için yarışa katıldı; bu kulüpte bir başka eski Rossonero oyuncusu olan Tijjani Reijnders halihazırda forma giyiyor. Bernardo Silva’nın ayrılması ve Rodri’nin Real Madrid’in ilgisini çekmesi nedeniyle City de orta sahasında önemli değişiklikler yapma ihtimalini göz önünde bulundurmak zorunda; Tonali’nin hem kulüp hem de milli takımda sergilediği performans göz önüne alındığında profili, kulüp ve teknik direktör için son derece cazip görünüyor.
Manchester'ın mavi tarafının ilgisi, Newcastle'ın durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Magpies ideal olarak en iyi oyuncularını elinde tutmayı tercih etse de, iki Manchester devi arasında yaşanacak bir teklif savaşı, kuzeydoğu kulübüne sıkı Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) aşmak için ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlayabilir.
Newcastle, 100 milyon sterlinlik astronomik bir değer biçti
Peki, Tonali’yi Newcastle’dan koparmak ne kadara mal olur? Basit cevap: çok, hem de çok pahalıya. Magpies’in belirlediği değer tavan yapmış durumda: Moretto’nun aktardığına göre, fiyat etiketi 100 milyon avro civarında.
Bu nedenle United ve City arasında astronomik rakamların söz konusu olduğu bir rekabet yaşanabilir. Bu durum bir yandan oyuncu ve İtalyan futbolu için gurur verici olsa da, diğer yandan 2000 doğumlu yeteneği Serie A'ya geri getirme hayalleri kuran kulüpleri memnun etmiyor. Bunların başında, yıllardır Tonali'ye takıntılı olan Juventus geliyor.
Telegraph'a göre Newcastle, uzun süren transfer süreçlerinde oyuncu değerlerinin dalgalandığı önceki transfer dönemlerinden ders almış ve durumun uzamasına izin vermemeye kararlı. Geçen yaz, Alexander Isak transferi sezon başladıktan sonra bile uzamıştı. Tonali'nin menajeri kulüplerle görüşmeye başladığı için kulübün Tonali'nin bu yaz ayrılmasını beklediği ve bir başka uzun soluklu transfer dramını kesinlikle önlemek istediği söyleniyor.
- Getty Images Sport
Centilmenlik anlaşması ve Avrupa futbolu
Tonali pahalı bir transfer, ancak sezonun nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak bu transfer daha da mümkün hale gelebilir. Hatta birkaç gün önce İngiltere’den, oyuncu ile Newcastle arasında bir “centilmenlik anlaşması” yapıldığına dair haberler geldi; bu anlaşmaya göre, Eddie Howe’un takımı gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamazsa, İngiliz kulübü oyuncunun ayrılmasını kolaylaştıracak.
24 yaşındaki oyuncu, Eddie Howe'un planlarında hala kilit bir figür, ancak Newcastle'ın şu anki durumu, kulübün pragmatik davranması gerektiğini gösteriyor. Alexander Isak'ı çevreleyen belirsizliğe benzer bir "fiyasko"dan kaçınmak, transfer ekibi için bir öncelik. Doğru teklif gelirse ve kulüp Avrupa futbolunun cazibesinden yoksun kalırsa, İtalyan oyuncunun St James' Park'taki günleri sona ermek üzere olabilir.