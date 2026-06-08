Haberlere göre Manchester United, Tonali’nin durumunu herkesten daha yakından takip ediyor. Kırmızı Şeytanlar, özellikle Casemiro’nun MLS’ye transfer olacağı kesinleşen orta saha kadrosunu baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Matteo Moretto’nun aktardığına göre, eski Milan oyuncusu United’ın orta sahasını güçlendirmek için hazırladığı transfer listesinin en başında yer alıyor ve bu transfer için çalışmalar hız kazanıyor.

Önümüzdeki haftalarda United, transferin gerçekçiliğini değerlendirmek için konuyu daha ayrıntılı olarak inceleyecek. Ancak, istikrarlı performansıyla dikkat çeken İtalyan milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp United değil.