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Lewis Hall Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

Çeviri:

Newcastle, Manchester United son anda transfer döneminin son gününde hamle yapmaya hazırlanırken Lewis Hall için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi

Transfers
L. Hall
M. United
Premier Lig
Newcastle United

Manchester United, transfer dönemi kapanmadan önce Newcastle United savunmacısı Lewis Hall'la ilgilenmeye devam ediyor; ancak Newcastle United bu ihtimale güçlü şekilde direniyor. Old Trafford'daki yönetim, İngiltere milli oyuncusunu beğeniyor, ancak Newcastle United geç bir ayrılığa onay vermek için çok yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

  • Manchester United, Lewis Hall'a olan ilgisini sürdürüyor

    United, Daily Mail'in haberine göre Newcastle savunmacısı Hall için son gün hamlesini hâlâ değerlendiriyor. Ancak Newcastle United'ın bu transfere güçlü şekilde direnç gösterdiği belirtiliyor. Old Trafford'daki yöneticiler, 21 yaşındaki İngiltere milli futbolcusuna büyük hayranlık duyuyor ve yaz transfer dönemi boyunca gelişimini takip etti.

    Ancak Newcastle United, son gününde kilit bek oyuncusunu takımda tutmakta kararlı. Tyneside ekibi bir başka büyük ayrılığa onay vermeye sıcak bakmıyor; bu da Manchester United'ı geç bir anlaşmayı tamamlamak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bırakıyor.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    İngiltere tarafından göz ardı edilmesi genç savunmacıda hayal kırıklığı yarattı

    Hall, 2023'te Chelsea'den 35 milyon sterlinlik transferini tamamlamasından bu yana Premier League'in en iyi sol beklerinden biri haline geldi. Savunmacı, etkileyici yurt içi performanslarına rağmen Thomas Tuchel'in İngiltere Dünya Kupası kadrosuna seçilemeyerek talihsizlik yaşadı. Bu hayal kırıklığının doğrudan bir sonucu olarak Hall, yazın daha erken döneminde Newcastle'dan ayrılmak için aktif şekilde bastırdı ve United'a katılmaya büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

  • Şampiyonlar Ligi dönüşü, taktiksel savunma arayışını tetikliyor

    United teknik direktörü Michael Carrick, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde savunmanın sol tarafındaki seçeneklerini güçlendirmeye istekli olmaya devam ediyor. Luke Shaw geçen sezon 38 Premier League maçının tamamına ilk 11'de başlayarak en iyi sezonlarından birini geçirmiş olsa da, kulüp içinde oyuncunun istikrarlı formu ve fiziksel durumu konusunda endişeler sürüyor.

    Newcastle, bu yaz yıldız orta saha oyuncuları Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ve kanat oyuncusu Anthony Gordon ile yollarını ayırmasının ardından Hall'u doğal olarak takımda tutmak için çaresiz. Ancak Daily Mail'in haberine göre, St James' Park'taki kulüp yöneticileri £75m'ı aşan bir teklif gelmesi halinde bek oyuncusunu satmayı değerlendirecek.

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  • Carrick (C)Getty Images

    United, savunmacı için transferi geciktirebilir

    Bek oyuncusuna duyduğu güçlü hayranlığa rağmen, Manchester United'ın transfer dönemi kapanmadan önce bir anlaşmaya varması pek olası görünmüyor. En muhtemel senaryo, Old Trafford yönetiminin savunmacı için yapacağı herhangi bir resmi teklifi ertelemek zorunda kalması.

    United daha önce Carlos Baleba ile yürüttüğü görüşmelerde de benzer bir uzun vadeli yaklaşım benimsemişti. United, ilk engelle karşılaştıktan sonra Baleba için resmi hamlesini 12 ay ertelemiş, ardından transferini bu yaz tamamlamıştı.

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