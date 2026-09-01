Newcastle, Manchester United son anda transfer döneminin son gününde hamle yapmaya hazırlanırken Lewis Hall için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi

United, Daily Mail'in haberine göre Newcastle savunmacısı Hall için son gün hamlesini hâlâ değerlendiriyor. Ancak Newcastle United'ın bu transfere güçlü şekilde direnç gösterdiği belirtiliyor. Old Trafford'daki yöneticiler, 21 yaşındaki İngiltere milli futbolcusuna büyük hayranlık duyuyor ve yaz transfer dönemi boyunca gelişimini takip etti.

Ancak Newcastle United, son gününde kilit bek oyuncusunu takımda tutmakta kararlı. Tyneside ekibi bir başka büyük ayrılığa onay vermeye sıcak bakmıyor; bu da Manchester United'ı geç bir anlaşmayı tamamlamak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bırakıyor.