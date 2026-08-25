Newcastle United, sonunda orta sahanın yeni kilit ismini kadrosuna katmak için hamlesini yaptı ve Gonzalez için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Tyneside ekibi, sağlık kontrolünden geçmek üzere Kuzey Doğu'ya gitmesine zaten izin verilen 24 yaşındaki oyuncu için peşin £48 milyon ve yaklaşık £4 milyonluk olası bonus ödeyecek.

Gonzalez'in transferi için yürütülen girişim, Newcastle'ın piyasada birkaç başka seçeneği kaçırdığı can sıkıcı bir dönemin ardından toparlanmaya çalıştığı sırada geldi. The Athletic'ten David Ornstein'a göre, oyuncunun St James' Park'taki projeye onay vermesinin ardından Newcastle United, hafta sonunda Premier League şampiyonu ile sözlü anlaşmaya vardı.

Yönetim daha önce Marsilya'dan Pierre-Emile Hojbjerg ve Bayern Münih'ten Joao Palhinha için girişimlerde bulunmuştu, ancak bu görüşmeler ileri bir aşamaya taşınamadı. Newcastle, odağını Gonzalez'e çevirerek takımla birlikte gelişebilecek daha genç profilde bir oyuncuyu kadrosuna katarken aynı zamanda anında üst düzey deneyim de kazanmış oldu.



