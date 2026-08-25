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Newcastle, Manchester City'nin yıldızı Nico Gonzalez için 52 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı; izin çıktı, orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçecek
Newcastle, orta sahadaki birincil hedefini kadrosuna kattı
Newcastle United, sonunda orta sahanın yeni kilit ismini kadrosuna katmak için hamlesini yaptı ve Gonzalez için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Tyneside ekibi, sağlık kontrolünden geçmek üzere Kuzey Doğu'ya gitmesine zaten izin verilen 24 yaşındaki oyuncu için peşin £48 milyon ve yaklaşık £4 milyonluk olası bonus ödeyecek.
Gonzalez'in transferi için yürütülen girişim, Newcastle'ın piyasada birkaç başka seçeneği kaçırdığı can sıkıcı bir dönemin ardından toparlanmaya çalıştığı sırada geldi. The Athletic'ten David Ornstein'a göre, oyuncunun St James' Park'taki projeye onay vermesinin ardından Newcastle United, hafta sonunda Premier League şampiyonu ile sözlü anlaşmaya vardı.
Yönetim daha önce Marsilya'dan Pierre-Emile Hojbjerg ve Bayern Münih'ten Joao Palhinha için girişimlerde bulunmuştu, ancak bu görüşmeler ileri bir aşamaya taşınamadı. Newcastle, odağını Gonzalez'e çevirerek takımla birlikte gelişebilecek daha genç profilde bir oyuncuyu kadrosuna katarken aynı zamanda anında üst düzey deneyim de kazanmış oldu.
- Getty Images Sport
Yıldız ayrılıklarının bıraktığı boşluğu doldurmak
Orta sahada oyunun temposunu belirleyen bir varlığı kadroya katma aciliyeti, Newcastle'ın iki en etkili oyuncusunu kaybettiği zorlu bir yaz döneminden kaynaklanıyor. Newcastle United, eski kulüp kaptanı Bruno Guimaraes'i istemeden Arsenal'a satmak zorunda kalırken, Sandro Tonali de Tottenham Hotspur'a transfer oldu.
Bu ayrılıklar, hem teknik kalite hem de fiziksel güç açısından önemli bir boşluk bıraktı ve bu durum kulübün kısa süre önce Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı maçta açıkça görüldü.
Gonzalez'in transferinin ötesinde, Jaissle kadrodaki revizyonu tamamlamak için hücum hattına ilave takviyeler istemeyi sürdürüyor. Kulüp, daha önce Christopher Nkunku'yu olası bir kiralık hedef olarak belirlemişti ve aktif şekilde yaratıcı bir 10 numara arıyor. Ancak eski Chelsea forveti, Tyneside'a taşınmak yerine AC Milan'dan eski kulübü RB Leipzig'e dönmeyi tercih etti.
Gonzalez, City'de yaşadığı zorlukların ardından yeni bir başlangıç arıyor
Gonzalez için bu transfer, Etihad Stadyumu'nun parlak ışıkları altında bir ölçüde duraklayan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı anlamına geliyor. İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, başlangıçta 2025 ocak transfer döneminin son gününde Porto'dan 52 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester City'ye katılmıştı.
Gonzalez, City'nin Bournemouth karşısında aldığı son galibiyette yedek kulübesinde kalırken, Arsenal'e karşı Community Shield'da alınan yenilgide ise yalnızca son 11 dakikada süre aldı. Düzenli olarak forma şansı bulamaması, sonunda orta sahayı geleceğinin başka bir yerde olduğuna ikna etti ve Newcastle'da Jaissle'ın taktik sistemi içinde merkezî bir figür olma ihtimali geri çevrilemeyecek kadar cazip geldi.
- Getty Images Sport
Newcastle'ın transfer politikasında stratejik bir değişim
Gonzalez'in transferi, Newcastle United'ın yeni sportif yönetimi altında değişen transfer stratejisinin açık bir göstergesi. Kulüp bu yaz altı transfer yapmış olsa da, belirgin bir şekilde gençliğe yöneldi ve bu takviyelerden yalnızca ikisi 20 yaşın üzerindeydi.
Aladji Bamba ve Sean Steur'un kadroya katılması bu uzun vadeli vizyonu ortaya koyarken, Gonzalez'in eklenmesi gençlik ile kanıtlanmış Premier League geçmişi arasında gerekli dengeyi sağlıyor.
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