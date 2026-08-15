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Yosua Arya

Çeviri:

Newcastle, Liverpool açılışı öncesinde 30 milyon sterlinlik Amar Dedic transferini tamamlama yönünde bastırıyor

Transfers
A. Dedic
Newcastle United
Benfica
Premier Lig
Newcastle United - Liverpool
Liverpool

Newcastle United, Amar Dedic'i Benfica'dan 30 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor. Newcastle, çok yönlü Bosnalı milli oyuncuyu gelecek hafta sonundaki Premier League açılış maçında Liverpool'a karşı ilk kez oynatabilmek için zamanında tescil ettirmeyi umuyor.

  • Newcastle United, Dedic transferini güvence altına almak için yarışıyor

    Newcastle, Benfica savunmacısı Dedic'in transferini tamamlamak için aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor. TeamTalk'a göre Newcastle United, 23 yaşındaki oyuncu için toplamda £30 milyon'a kadar çıkabilecek bir paket konusunda prensip anlaşmasına vardı.

    Transferde tamamen çözüme kavuşması gereken yalnızca ince detaylar kaldı. Bosna-Hersek milli oyuncusuyla beş yıllık sözleşmenin kişisel şartlarında zaten net şekilde anlaşma sağlandı. Kulüp, merakla beklenen transferi sonuçlandırmak isterken savunmacıyı bu hafta sonu sağlık kontrolünden geçirmeyi umut ediyor.

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  • Tino Livramento Newcastle 2025-26Getty

    Livramento'nun form durumu transferi hızlandırıyor

    Anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki büyük aciliyet, Tino Livramento'nun mevcut fiziksel sorunları nedeniyle önemli ölçüde arttı. İngiliz bek, yeni sezon öncesinde henüz tam olarak hazır değil.

    Newcastle, yaklaşan açılış maçı öncesinde Dedic'in resmen tescil edilmesini ve A takım kadrosuna tamamen entegre edilmesini çaresizce istiyor. Newcastle United, gelecek pazar sezonun ilk Premier League maçında Liverpool'u ağırlayacak ve kulüp yönetimi yeni transferin kadro için seçilebilir durumda olmasını istiyor.

  • Jaissle ile yeniden buluşma, cazibeyi artırıyor

    Dedic'in etkileyici çok yönlülüğü, İngiliz kulübü için en büyük cazibe unsurlarından biri. Esas mevkii sağ bek olan oyuncu, savunmanın sol tarafında da sorunsuz şekilde görev yapabiliyor ve stoper olarak oynama konusunda da değerli bir deneyime sahip.

    Bu uyum kabiliyeti, teknik direktör Matthias Jaissle'ye taktik açıdan bir başka mükemmel seçenek sunuyor. Bu hamle aynı zamanda Dedic'i, savunmacıyı son derece iyi tanıyan Jaissle ile de yeniden buluşturmuş olacak. İkili daha önce Avusturya'da RB Salzburg ve Liefering'de birlikte geçirdikleri dönemde son derece verimli bir çalışma ilişkisi yakalamıştı.

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  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Son detaylar netleştiriliyor

    Jaissle, transferin tamamlanması konusunda tamamen destek veriyor. Teknik direktör, Newcastle kadrosunu güçlendirmeye çalışırken eski oyuncusunun takıma hemen ve olumlu bir katkı yapabileceğine kesin olarak inanıyor.

    Karmaşık anlaşmanın son detayları şu anda iki kulübün yöneticileri tarafından netleştiriliyor. Ancak Newcastle United, transferi başarıyla tamamlama konusunda giderek daha fazla güven duyuyor. Önümüzdeki günlerde her şey tamamen planlandığı gibi giderse Dedic, gelecek hafta sonu Liverpool'a karşı oynanacak dev maç için resmen kaydedilmiş ve hazır olacak.

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