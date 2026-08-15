Newcastle, Liverpool açılışı öncesinde 30 milyon sterlinlik Amar Dedic transferini tamamlama yönünde bastırıyor

Newcastle, Benfica savunmacısı Dedic'in transferini tamamlamak için aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor. TeamTalk'a göre Newcastle United, 23 yaşındaki oyuncu için toplamda £30 milyon'a kadar çıkabilecek bir paket konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Transferde tamamen çözüme kavuşması gereken yalnızca ince detaylar kaldı. Bosna-Hersek milli oyuncusuyla beş yıllık sözleşmenin kişisel şartlarında zaten net şekilde anlaşma sağlandı. Kulüp, merakla beklenen transferi sonuçlandırmak isterken savunmacıyı bu hafta sonu sağlık kontrolünden geçirmeyi umut ediyor.