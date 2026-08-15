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Newcastle, Liverpool açılışı öncesinde 30 milyon sterlinlik Amar Dedic transferini tamamlama yönünde bastırıyor
Newcastle United, Dedic transferini güvence altına almak için yarışıyor
Newcastle, Benfica savunmacısı Dedic'in transferini tamamlamak için aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor. TeamTalk'a göre Newcastle United, 23 yaşındaki oyuncu için toplamda £30 milyon'a kadar çıkabilecek bir paket konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Transferde tamamen çözüme kavuşması gereken yalnızca ince detaylar kaldı. Bosna-Hersek milli oyuncusuyla beş yıllık sözleşmenin kişisel şartlarında zaten net şekilde anlaşma sağlandı. Kulüp, merakla beklenen transferi sonuçlandırmak isterken savunmacıyı bu hafta sonu sağlık kontrolünden geçirmeyi umut ediyor.
- Getty
Livramento'nun form durumu transferi hızlandırıyor
Anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki büyük aciliyet, Tino Livramento'nun mevcut fiziksel sorunları nedeniyle önemli ölçüde arttı. İngiliz bek, yeni sezon öncesinde henüz tam olarak hazır değil.
Newcastle, yaklaşan açılış maçı öncesinde Dedic'in resmen tescil edilmesini ve A takım kadrosuna tamamen entegre edilmesini çaresizce istiyor. Newcastle United, gelecek pazar sezonun ilk Premier League maçında Liverpool'u ağırlayacak ve kulüp yönetimi yeni transferin kadro için seçilebilir durumda olmasını istiyor.
Jaissle ile yeniden buluşma, cazibeyi artırıyor
Dedic'in etkileyici çok yönlülüğü, İngiliz kulübü için en büyük cazibe unsurlarından biri. Esas mevkii sağ bek olan oyuncu, savunmanın sol tarafında da sorunsuz şekilde görev yapabiliyor ve stoper olarak oynama konusunda da değerli bir deneyime sahip.
Bu uyum kabiliyeti, teknik direktör Matthias Jaissle'ye taktik açıdan bir başka mükemmel seçenek sunuyor. Bu hamle aynı zamanda Dedic'i, savunmacıyı son derece iyi tanıyan Jaissle ile de yeniden buluşturmuş olacak. İkili daha önce Avusturya'da RB Salzburg ve Liefering'de birlikte geçirdikleri dönemde son derece verimli bir çalışma ilişkisi yakalamıştı.
- Getty Images Sport
Son detaylar netleştiriliyor
Jaissle, transferin tamamlanması konusunda tamamen destek veriyor. Teknik direktör, Newcastle kadrosunu güçlendirmeye çalışırken eski oyuncusunun takıma hemen ve olumlu bir katkı yapabileceğine kesin olarak inanıyor.
Karmaşık anlaşmanın son detayları şu anda iki kulübün yöneticileri tarafından netleştiriliyor. Ancak Newcastle United, transferi başarıyla tamamlama konusunda giderek daha fazla güven duyuyor. Önümüzdeki günlerde her şey tamamen planlandığı gibi giderse Dedic, gelecek hafta sonu Liverpool'a karşı oynanacak dev maç için resmen kaydedilmiş ve hazır olacak.
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