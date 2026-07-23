Buzzi
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Newcastle, Ligue 1’in devlerinden orta saha oyuncusu Aladji Bamba’yı transfer etmek için 35 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı
Magpies, Fransız genç yıldızı kapmak için harekete geçti
Newcastle, Bamba’nın transferi konusunda Monaco ile anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi, Fransa’nın en umut vaat eden yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı. Foot Mercato’nun haberine göre, anlaşmanın değeri 5 milyon avroluk bonus dahil olmak üzere yaklaşık 41 milyon avro (35 milyon sterlin) olarak belirlendi. Oyuncunun, sağlık kontrolünden geçmek ve St James' Park’ta uzun vadeli sözleşmesini imzalamak üzere derhal Tyneside’a gitmesi bekleniyor.
Bamba, Ligue 1'de hızlı bir yükseliş yaşadı ve geçen sezon Monaco kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sezona yedek seçenek olarak başlamasına rağmen, Blois doğumlu oyuncu yılın ikinci yarısında nihayet ilk 11'de yerini aldı.
- Getty
Eddie Howe yaz transfer döneminde takımın yeniden yapılanmasına devam ediyor
Bu son transfer, transfer piyasasında zaten aktif olan Newcastle için genç oyunculara yapılan önemli bir yatırımı temsil ediyor. Kulüp, bu yaz Bazoumana Toure, Sean Steur ve kaleci Ewen Jaouen’in transferleri de dahil olmak üzere yeni oyunculara yaklaşık 95 milyon avro harcadı.
20 yaşındaki oyuncu, Monaco’nun ünlü altyapısından yetişmiş ve en üst seviyede olağanüstü bir soğukkanlılık sergilemiştir. Geçen sezon Monaco formasıyla A takımda 25 maça çıkmış ve iki asist kaydetmiştir. Çok yönlülüğü, Magpies için önemli bir artıdır; zira hem geleneksel bir defansif orta saha oyuncusu olarak hem de teknik direktörün talebi doğrultusunda daha ileri bir “box-to-box” rolünde görev alabilmektedir.
St James' Park'ta orta saha kadrosunda değişiklik
Bamba’nın transferi, Newcastle orta sahası için önemli bir geçiş dönemine denk geliyor. Takımdan Sandro Tonali’nin Tottenham’a transferi gerçekleşmişken, diğer kilit oyuncuların geleceği konusunda da soru işaretleri devam ediyor. Kulübün vazgeçilmez isimleri Bruno Guimaraes ve Joelinton’un da takımdan ayrılabileceği yönünde söylentiler var; bu durum, Bamba gibi yüksek potansiyele sahip bir yedeğin transferini, transfer ekibi için acil bir mesele haline getiriyor.
Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Bamba, top çalma, topu geri kazanma ve baskı altında topu sürme becerisiyle tanınıyor. Newcastle'ın birçok cephede mücadele etmeyi hedeflediği düşünülürse, bu özellikler hayati önem taşıyacak. Kulüp, genç yeteneklerden oluşan sürdürülebilir bir çekirdek kadro oluşturmaya açıkça odaklanmış durumda.
- AFP
Monaco'nun kârlı yaz dönemi devam ediyor
Monaco için bu satış, kulübün geliştirme planları kapsamında gerçekleştirilen bir başka başarılı iş olarak değerlendiriliyor. Prenslik kulübü, bu transfer döneminde oldukça hareketliydi; mali dengesini sağlamak amacıyla Caio Henrique’yi Ajax’a, Kassoum Ouattara’yı ise Beşiktaş’a transfer ederek birçok oyuncuyu kadrosundan çıkardı. Anlaşma ayrıca bir yeniden satış maddesi de içeriyor; bu madde, Bamba’nın gelecekte yine yüksek bedelli bir transfer yapması durumunda Monaco’nun mali olarak kazanç elde etmesini garanti altına alıyor.
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