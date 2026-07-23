Newcastle, Ligue 1’in devlerinden orta saha oyuncusu Aladji Bamba’yı transfer etmek için 35 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı

Newcastle, Bamba’nın transferi konusunda Monaco ile anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi, Fransa’nın en umut vaat eden yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı. Foot Mercato’nun haberine göre, anlaşmanın değeri 5 milyon avroluk bonus dahil olmak üzere yaklaşık 41 milyon avro (35 milyon sterlin) olarak belirlendi. Oyuncunun, sağlık kontrolünden geçmek ve St James' Park’ta uzun vadeli sözleşmesini imzalamak üzere derhal Tyneside’a gitmesi bekleniyor.

Bamba, Ligue 1'de hızlı bir yükseliş yaşadı ve geçen sezon Monaco kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sezona yedek seçenek olarak başlamasına rağmen, Blois doğumlu oyuncu yılın ikinci yarısında nihayet ilk 11'de yerini aldı.



