Getty Images Sport
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Newcastle, Leeds karşısındaki ağır yenilginin ardından toparlanarak Hull'a Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşattı
Erken baskın Hull'u şaşkına çevirdi
Newcastle, geçen pazartesi Leeds'e 4-1 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Willock, maçın henüz üçüncü dakikasında Konstantinos Tzolakis'i avlayarak skoru açtı.
Yaz transfer döneminde 20 milyon sterline kadroya katılan Hull kalecisi, daha önce yalnızca iki gol yemişti. Dört dakika sonra Hall farkı ikiye çıkardı. Kısa süre önce İngiltere kadrosuna yeniden çağrılan savunmacı, Harvey Barnes ile yaptığı etkili paslaşmanın ardından yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Bu hızlı gelen iki gol Jakirovic'in takımını şaşkına çevirdi, ancak lige yeni yükselen konuk ekip erken gelen bu darbeye rağmen pes etmedi.
- Getty Images Sport
Wissa, sakatlık krizi sürerken penaltıyı kaçırdı
Matthias Jaissle, Tino Livramento'nun son eksik olmasıyla birlikte kadro seçiminde ciddi sıkıntılar yaşadı. Cuma günü yaşadığı arka adale sakatlığı, sağ bekin sekiz kıdemli oyuncudan oluşan eksikler listesine katılması anlamına geldi.
18 yaşındaki Sean Steur'un yer aldığı genç bir orta saha ile sahaya çıkmasına rağmen ev sahibi ekip baskısını sürdürdü. İlk yarının uzatma bölümünün sonlarına doğru Newcastle, Sorba Thomas'ın Jacob Murphy'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. Kullanılan penaltıda topun başına Yoane Wissa geçti, ancak zayıf vuruşunu Tzolakis akıllıca çıkardı. Bu arada Hull, Matt Crooks'un ortasında Thomas'ın ön direkte gole çevirmekte kıl payı başarısız olmasıyla, eksiklerden kurulu ev sahibi takımı zorlamaya başladı.
Hull, taktik değişikliğinin ardından karşılık verdi
İkinci yarı ilerledikçe Jaissle, yorulan Steur'un yerine Fabian Schär'i oyuna aldı ve Newcastle'ı alışılmadık bir üçlü savunmaya çevirdi. Bu taktiksel değişiklik neredeyse anında ters tepti. Lewis Miley'in de dahil olduğu bir savunma anlaşmazlığı, Mohamed Belloumi'nin topu ondan kapmasına ve sonradan oyuna giren Mohamed-Ali Cho'ya hazırlamasına olanak tanıdı.
Eski İngiltere genç milli oyuncusu, yakın mesafeden Lukas Hornicek'in yanından sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla farkı azalttı. O andan itibaren Hull, eşitlik golünü ararken Newcastle ceza sahasını adeta abluka altına aldı; çok sayıda orta ve şutla ev sahibini son bölümde çaresiz bir savunma mücadelesi vermek zorunda bıraktı.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Bu galibiyetle Newcastle, sekiz puanla sekizinci sıraya yükseldi ve averajla yedinci sıradaki Hull'un hemen gerisinde yer aldı. Yaklaşan milli aranın ardından Jaissle'ın ekibi, Coventry City ile karşılaşırken ivme yakalamaya çalışacak. Bu arada Hull, iki galibiyet ve iki beraberliğin ardından ilk yenilgisini aldıktan sonra yeniden toparlanmak zorunda kalacak; Jakirovic de ekibini Everton maçına hazırlayacak.
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