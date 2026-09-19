İkinci yarı ilerledikçe Jaissle, yorulan Steur'un yerine Fabian Schär'i oyuna aldı ve Newcastle'ı alışılmadık bir üçlü savunmaya çevirdi. Bu taktiksel değişiklik neredeyse anında ters tepti. Lewis Miley'in de dahil olduğu bir savunma anlaşmazlığı, Mohamed Belloumi'nin topu ondan kapmasına ve sonradan oyuna giren Mohamed-Ali Cho'ya hazırlamasına olanak tanıdı.

Eski İngiltere genç milli oyuncusu, yakın mesafeden Lukas Hornicek'in yanından sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla farkı azalttı. O andan itibaren Hull, eşitlik golünü ararken Newcastle ceza sahasını adeta abluka altına aldı; çok sayıda orta ve şutla ev sahibini son bölümde çaresiz bir savunma mücadelesi vermek zorunda bıraktı.