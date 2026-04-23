Newcastle krizde: Eddie Howe baskı altında; takımdan ayrılmak isteyen yıldızlar ve Suudi Arabistan'dan gelecek olası kesintiler, Magpies'i büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor

Geçen sezon Carabao Kupası zaferinin ardından Howe'un St. James' Park'taki taraftarların koşulsuz desteğini kazanmış gibi görünse de, Newcastle'ın ligde 14. sırada yer alması ve hem Avrupa kupalarından hem de iki yerel kupa turnuvasından elenmesi üzerine, yazın ötesinde bu projeyi yönetecek kişinin o olup olmadığına dair ciddi sorular gündeme geliyor.

Taraftarlar arasında daha önce hakim olan görüş, Newcastle'ın Suudi Arabistan'ın desteğine rağmen Premier League ve UEFA'nın mali düzenlemelerinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle rekabet etmekte zorlandığı yönündeydi, ancak olumsuz sonuçlar rüzgarı Howe'a karşı çeviriyor ve Cumartesi günü Bournemouth'a karşı alınan son yenilginin ardından maçın bitiş düdüğü yuhalamalarla karşılandı.

Howe'un kendi ifadesine göre, kadroda büyük bir revizyon yaşanacak ve birçok önemli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Bu durum, teknik direktörün geleceğine dair belirsizlik ve kulüp sahiplerinin kemer sıkma politikası kapsamında önceliklerini yeniden gözden geçirdikleri haberleriyle birleşince, Tyneside'da önemli bir yaz dönemi yaşanacak gibi görünüyor...