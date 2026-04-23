Newcastle krizde: Eddie Howe baskı altında; takımdan ayrılmak isteyen yıldızlar ve Suudi Arabistan'dan gelecek olası kesintiler, Magpies'i büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor

Tyneside'da sorun sadece yeni transferler değil; kulüp çevresindeki tüm söylentiler, kulübün en önemli ve en iyi oyuncularının toplu olarak ayrılmaya hazırlandığını gösteriyor. Bournemouth maçı öncesinde konuşan Howe, şu sözleriyle bunu dolaylı olarak kabul etmiş gibi göründü: "Sözleşmesi biten birkaç oyuncu var ve kulüp için muhteşem işler başarmış bazı önemli oyuncular da belki de burada geçirecekleri son birkaç aya giriyorlar. Yaz aylarında ayrılacak oyuncular olabilir ve bu, bir futbol kulübünde doğal olarak yaşanan bir süreçtir.
"Bu yüzden, 'bir döngünün sonu' teriminin neden kullanıldığını anlayabiliyorum. Bunun nasıl bir şey olacağı bilinmiyor. Bu her zaman bilinmez. Yaz transfer dönemini tahmin etmek ve 'şu olacak' ya da 'bu olacak' demek neredeyse imkansız. Futboldaki hareketli güçleri tahmin etmek çok zor olduğu için, yönettiğim her transfer döneminde bu imkansızdı."
Bu sözler, St. James' Park'taki kasvetli havayı pek de dağıtmamış olacak ve sezonun sonuna doğru takımdan ayrılmak isteyen yıldızların bağlılığı sorgulanacaktır. Howe, cumartesi günkü maç sonrası basın toplantısında bahsettiği "ateş"in takımında da olup olmadığı sorulduğunda, anlamlı bir şekilde yedi saniye durakladı.
Bahsettiği oyuncular büyük olasılıkla Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento ve Anthony Gordon'dur. Kieran Trippier'in ayrılışı, sözleşmesinin son birkaç ayına girmesiyle birlikte zaten kesinleşmiştir ve uzun süredir takımda forma giyen savunma oyuncusu Fabian Schar da onun izinden gidebilir. Dikkat çekici bir şekilde, Woltemade veya Wissa'nın da sadece bir sezonun ardından takımdan ayrılabileceği bildirildi.
Tonali, aylardır Arsenal ve Manchester United ile sıkı bir şekilde anılıyor; Guimaraes ise sözde Manchester United'ın hedefi ve Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola tarafından büyük hayranlıkla izlendiği biliniyor; Livramento da Arsenal ve City'nin radarında ve ayrılmasına izin verilmesi muhtemel.
Bu arada Gordon, Newcastle'dan ayrılacağına dair ciddi spekülasyonlara konu olan en son büyük isim. Bayern Münih'in, 75 milyon sterlin (101 milyon dolar) değer biçilen İngiliz kanat oyuncusunu, sol kanatta Luis Diaz ile rekabet ettirmek istediği söyleniyor ve 25 yaşındaki oyuncunun ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Şu erken aşamada, Woltemade'in Bayern Münih veya Chelsea'ye transfer olacağı yönünde sadece genel bir bağlantı var.