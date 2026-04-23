Newcastle crisis
Krishan Davis

Newcastle krizde: Eddie Howe baskı altında; takımdan ayrılmak isteyen yıldızlar ve Suudi Arabistan'dan gelecek olası kesintiler, Magpies'i büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor

Newcastle'ın sezonu altüst oldu; Premier Lig'de geriye beş maç kalmışken ve takımın form durumu son derece kötü bir dönemden geçerken, Magpies Şampiyonlar Ligi sıralamalarına kıyasla küme düşme hattına daha yakın bir konumda bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma umutları hızla sönüyor. Durumu daha da kötüleştiren ise, teknik direktör Eddie Howe üzerindeki baskı artarken, takımın yaşadığı zorlukların kulislerdeki büyük çalkantıların gölgesinde yaşanıyor olması.

Geçen sezon Carabao Kupası zaferinin ardından Howe'un St. James' Park'taki taraftarların koşulsuz desteğini kazanmış gibi görünse de, Newcastle'ın ligde 14. sırada yer alması ve hem Avrupa kupalarından hem de iki yerel kupa turnuvasından elenmesi üzerine, yazın ötesinde bu projeyi yönetecek kişinin o olup olmadığına dair ciddi sorular gündeme geliyor.

Taraftarlar arasında daha önce hakim olan görüş, Newcastle'ın Suudi Arabistan'ın desteğine rağmen Premier League ve UEFA'nın mali düzenlemelerinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle rekabet etmekte zorlandığı yönündeydi, ancak olumsuz sonuçlar rüzgarı Howe'a karşı çeviriyor ve Cumartesi günü Bournemouth'a karşı alınan son yenilginin ardından maçın bitiş düdüğü yuhalamalarla karşılandı.

Howe'un kendi ifadesine göre, kadroda büyük bir revizyon yaşanacak ve birçok önemli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Bu durum, teknik direktörün geleceğine dair belirsizlik ve kulüp sahiplerinin kemer sıkma politikası kapsamında önceliklerini yeniden gözden geçirdikleri haberleriyle birleşince, Tyneside'da önemli bir yaz dönemi yaşanacak gibi görünüyor...

    Küme düşme formu

    Newcastle için bu yıl şimdiye kadar tam bir kabus gibi geçti. 2026 form tablosunda şu anda 17. sırada yer alan takım, gerçek hayatta küme düşmesi kesinleşen Wolves’tan sadece iki puan farkla, küme düşme hattının hemen üzerinde duruyor.

    Cumartesi günü, bu kez Bournemouth'a karşı üst üste üçüncü 2-1'lik lig yenilgisini alan takım, Sunderland derbisi de dahil olmak üzere son 11 lig maçının sekizini kaybetti. Yılbaşından bu yana sadece gerçek bir küme düşme adayı olan Tottenham, daha kötü bir performans sergiledi.

    Bu kötü gidişatı daha da kötüleştiren ise, Newcastle'ın FA Cup ve Carabao Cup maceralarının Manchester City tarafından kolayca sonlandırılması ve Avrupa hayallerinin Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona tarafından acımasızca söndürülmesiydi. Blaugrana, Camp Nou'da oynanan son 16 turu ikinci maçında rakibini 7-2'lik skorla ezdi.

    Rüzgârın yönü değişiyor

    Görev süresi boyunca Howe, formdaki çalkantılı dönemlerde bile St. James' Park'taki taraftarların tam desteğini gördü; kulübü küme düşmekten kurtarması, iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması ve elbette 2025'te Wembley'de Liverpool'u yenerek 70 yıllık büyük kupa hasretine son vermesiyle ciddi bir itibar kazandı. Ancak bu sefer durum farklı görünüyor.

    Howe'un durumu tersine çevirme yeteneğine olan inanç, her geçen olumsuz sonuçla birlikte azalıyor gibi görünüyor ve bu durum, hafta sonu yağmur gibi yağan yuhalamalarda da yansıdı. Newcastle, ilk beşin dışındaki takımlara hala ulaşılabilir mesafede olsa da, form durumu ve üstlerinde yer alan takımların sayısı, Avrupa'ya ulaşma şanslarının giderek azaldığını gösteriyor.

    The Rest is Football podcast'inde konuşan kulüp efsanesi Alan Shearer şunları söyledi: "Eddie için ne kadar zor olsa da, ona ne olacağını bilmiyorum. (Bournemouth'a yenildikten sonra) yaptığı röportajı dinledim, saha kenarındaki halini izledim ve sadece şunu düşünüyorum: Tekrar denemek isteyecek mi? Tekrar deneme şansı bulacak mı?

    "Her şey eşit olsaydı kalmasını isterdim, ama o bu şansı yakalayacağını düşünüyor mu? Tekrar denemek istiyor mu? Newcastle United onu satmak zorunda kalacak mı? Maalesef, gelecek sezon Eddie Howe'un Newcastle'ın başında olacağını sanmıyorum. Röportajına baktığımda, o mücadele ruhunun orada olduğunu göremiyorum."

    'En büyük hayal kırıklığı'

    Devam etme kararının Howe’un elinde olup olmayacağı henüz belli değil. Ne olursa olsun, Sky Sports’un haberine göre, Newcastle’ın 2015-16 sezonunda küme düştüğünden bu yana ligdeki en kötü sıralamaya doğru ilerlemesi nedeniyle, Howe’un pozisyonu sezon sonuna kadar gözden geçirilmeyeceği için şimdilik koltuğu güvende.

    Bournemouth'a yenilmeden önce konuşan teknik direktör, bu işe olan "tutkusu"nun hala "çok, çok güçlü" olduğunu vurgulamıştı, ancak bir başka moral bozucu sonucun ardından ses tonu değişmiş görünüyordu.

    Maç sonrası basın toplantısında "11 maçın 8'inde yenilginin yeterli olmadığını çok iyi biliyorum" dedi. "Maçları kazanmak çok basit bir çözüm, ancak bunu başarmak çok zor. Momentum aleyhimize ve bunu maçların önemli anlarında hissedebiliyorsunuz. Bizim açımızdan kale önünde yeterince hareket yoktu ve savunmamız da yeterince iyi değildi. Şu anda tam olarak istediğimiz noktada değiliz. Yaşananlar sistemik bir sorun. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyorum. Bu büyük bir hayal kırıklığı."

    Yuhalamalara değinen, yenilmiş görünümlü Howe, BBC'nin Match of the Day programına şunları söyledi: "Taraftarlarınızın beklentilerini karşılayamadığınızda hayal kırıklığı yaşarsınız. Buraya gelip bizi destekleyen insanları hayal kırıklığına uğrattığınızı hissettiğinizde, bu en büyük hayal kırıklığıdır. Bizi eleştiriyorlarsa, bunu kabul etmeliyiz çünkü bu işin bir parçası."

    O, şunları ekledi: "Kulüp, dünya çapında çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğu için medyanın büyük ilgisini çekiyor ve bu işin amacının kazanmak olduğunu biliyorsunuz. Herkesin hayal kırıklığını anlıyorum. Sonuçlar ne olursa olsun, benim iç motivasyonum asla değişmez. Oyuncuların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak ve kazanan bir takım oluşturmaya çalışmak istiyorum."

    Transfer hataları

    Alexander Isak'ın geçen yaz yaşanan gergin ayrılışının ardından Newcastle'ın yüksek bedelli forvet transferlerinin neredeyse tamamının beklenen performansı gösterememesi, Howe'un durumunu hiç de kolaylaştırmadı. Baş antrenör, İsveçli oyuncunun yerini alacak transfer çalışmalarında aktif rol aldı, ancak toplamda 180 milyon sterlin (243 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir bedele mal olan Nick Woltemade, Yoane Wissa ve Anthony Elanga'nın hiçbiri şu ana kadar yüksek bedellerini haklı çıkarmadı.

    Woltemade sezona muhteşem bir başlangıç yaptı ve Isak'ın yerini layıkıyla dolduracak gibi görünüyordu, ancak yılbaşından bu yana formu dibe vurdu; ligdeki son gollerini Aralık ayında Chelsea'ye karşı attığı iki golle kaydetti. Wissa ise sezonun ilk yarısının çoğunu diz sakatlığı nedeniyle kaçırdı ve o zamandan beri eski formuna kavuşmakta zorlanıyor; 2026'da şu ana kadar yine ligde gol atamadı. Anthony Gordon ve William Osula zaman zaman onun yerine forvet hattını sürükledi.

    Bir de Elanga var. 2024-25 sezonunda Nottingham Forest'ta kendisini bu kadar tehlikeli kılan istikrarı bulamayan Elanga, gol atamadı ve sezonun sonlarına doğru ligde sadece bir asist yaptı. Kanatta da oynayabilen, hücumcu bir orta saha oyuncusu olan Jacob Ramsey, 2025 yaz transfer döneminde takıma katılan ve zor bir dönem geçiren bir başka isim. Ramsey'nin yeni ortamına adaptasyonu, ayak bileği sorunu nedeniyle aksadı.

    Yaklaşan kitlesel göç

    Tyneside'da sorun sadece yeni transferler değil; kulüp çevresindeki tüm söylentiler, kulübün en önemli ve en iyi oyuncularının toplu olarak ayrılmaya hazırlandığını gösteriyor. Bournemouth maçı öncesinde konuşan Howe, şu sözleriyle bunu dolaylı olarak kabul etmiş gibi göründü: "Sözleşmesi biten birkaç oyuncu var ve kulüp için muhteşem işler başarmış bazı önemli oyuncular da belki de burada geçirecekleri son birkaç aya giriyorlar. Yaz aylarında ayrılacak oyuncular olabilir ve bu, bir futbol kulübünde doğal olarak yaşanan bir süreçtir.

    "Bu yüzden, 'bir döngünün sonu' teriminin neden kullanıldığını anlayabiliyorum. Bunun nasıl bir şey olacağı bilinmiyor. Bu her zaman bilinmez. Yaz transfer dönemini tahmin etmek ve 'şu olacak' ya da 'bu olacak' demek neredeyse imkansız. Futboldaki hareketli güçleri tahmin etmek çok zor olduğu için, yönettiğim her transfer döneminde bu imkansızdı."

    Bu sözler, St. James' Park'taki kasvetli havayı pek de dağıtmamış olacak ve sezonun sonuna doğru takımdan ayrılmak isteyen yıldızların bağlılığı sorgulanacaktır. Howe, cumartesi günkü maç sonrası basın toplantısında bahsettiği "ateş"in takımında da olup olmadığı sorulduğunda, anlamlı bir şekilde yedi saniye durakladı.

    Bahsettiği oyuncular büyük olasılıkla Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento ve Anthony Gordon'dur. Kieran Trippier'in ayrılışı, sözleşmesinin son birkaç ayına girmesiyle birlikte zaten kesinleşmiştir ve uzun süredir takımda forma giyen savunma oyuncusu Fabian Schar da onun izinden gidebilir. Dikkat çekici bir şekilde, Woltemade veya Wissa'nın da sadece bir sezonun ardından takımdan ayrılabileceği bildirildi.

    Tonali, aylardır Arsenal ve Manchester United ile sıkı bir şekilde anılıyor; Guimaraes ise sözde Manchester United'ın hedefi ve Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola tarafından büyük hayranlıkla izlendiği biliniyor; Livramento da Arsenal ve City'nin radarında ve ayrılmasına izin verilmesi muhtemel.

    Bu arada Gordon, Newcastle'dan ayrılacağına dair ciddi spekülasyonlara konu olan en son büyük isim. Bayern Münih'in, 75 milyon sterlin (101 milyon dolar) değer biçilen İngiliz kanat oyuncusunu, sol kanatta Luis Diaz ile rekabet ettirmek istediği söyleniyor ve 25 yaşındaki oyuncunun ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Şu erken aşamada, Woltemade'in Bayern Münih veya Chelsea'ye transfer olacağı yönünde sadece genel bir bağlantı var.

    Suudi Arabistan'daki belirsizlik

    Bu potansiyel transferlerin büyük bir kısmı, Newcastle'ın yaz transfer dönemindeki harcamalarını finanse etmek ve mali dengesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek; zira kulüp, Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile başa çıkmaya devam ediyor. Ancak, kulübün şu anki durumu, sahipleri olan Suudi Arabistan'ın devlet fonu Public Investment Fund (PIF) etrafındaki ciddi belirsizliklerin gölgesinde gelişiyor. PIF, İran savaşı ve 2034 Dünya Kupası gibi diğer ekonomik faktörler nedeniyle kemerlerini sıkıyor.

    Geçen hafta, kulübün başkanı ve fon yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, PIF'in "bazı anlaşmaları ve yatırımları" gözden geçirdiğini açıkladı; aynı zamanda Suudi Pro Ligi'nin devlerinden Al-Hilal'deki %70'lik dev hisselerini 276 milyon sterlin (373 milyon dolar) karşılığında sattılar. Söylentilere göre, 2022'de PGA Tour ile rekabet etmek için kurulan maliyetli bir isyancı lig olan LIV Golf'e sağladıkları finansmanı da sansasyonel bir şekilde çekmeye hazırlanıyorlar.

    Ancak BBC'ye göre, PIF Newcastle'a "tamamen bağlı" olmaya devam ediyor ve kulüp, önceliklerin yeniden değerlendirilmesinden "etkilenmeyecek", ancak St. James Park'ta önemli bir kargaşanın yaşanacağı kesin olan yaz transfer döneminde, kesintilerin bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağını görmek ilginç olacak. Zaten fırtınanın gözünde olan Tyneside'da, önümüzdeki dönemde daha da çalkantılı zamanlar yaşanacağı kesin.

