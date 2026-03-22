Newcastle'ın yıldız oyuncusuna yönelik transfer ilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıkarken, Manchester United Bruno Guimaraes'in menajeriyle gerçekten bir görüşme yaptı

UOL, bir anlaşmanın gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek üzere Manchester United ile Guimaraes'in menajerleri arasında bir görüşme yapıldığını bildiriyor; transfer uzmanı Fabrizio Romano da bu iddiayı doğruluyor. Guimaraes, yönetim kurulunun aradığı özelliklere sahip olması nedeniyle ideal transfer olarak görülüyor. Red Devils için finansal bir teşvik de söz konusu. Magpies için önemi büyük olsa da, 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) civarında bir ücretin onu kadroya katmak için yeterli olabileceği düşünülüyor. Bu, onun kalitesindeki bir oyuncu için oldukça uygun bir fiyat olarak görülüyor, özellikle de Newcastle'ın mali dengesini sağlaması gerekebileceği düşünülürse.