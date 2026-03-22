Getty
Çeviri:
Newcastle'ın yıldız oyuncusuna yönelik transfer ilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıkarken, Manchester United Bruno Guimaraes'in menajeriyle gerçekten bir görüşme yaptı
Casemiro'nun halefini bulma çalışmaları hız kazanıyor
Casemiro gibi bir oyuncunun yerini doldurmak kolay bir iş değil, ancak United’ın transfer ekibi, onun etkisini yeniden yaratabilecek profillerden oluşan özel bir aday listesi hazırladı. Guimaraes, Newcastle'a katıldığından beri ligin en dominant orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamış olması nedeniyle bu listenin en başında yer alıyor. Brezilyalı oyuncuyu transfer etme kararı, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamazsa yıldız oyuncularını elinde tutmakta zorlanabilecek olan Newcastle için belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde geldi.
- (C)Getty Images
Kırmızı Şeytanlar, Newcastle'ın yıldızı için görüşmelere başladı
UOL, bir anlaşmanın gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek üzere Manchester United ile Guimaraes'in menajerleri arasında bir görüşme yapıldığını bildiriyor; transfer uzmanı Fabrizio Romano da bu iddiayı doğruluyor. Guimaraes, yönetim kurulunun aradığı özelliklere sahip olması nedeniyle ideal transfer olarak görülüyor. Red Devils için finansal bir teşvik de söz konusu. Magpies için önemi büyük olsa da, 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) civarında bir ücretin onu kadroya katmak için yeterli olabileceği düşünülüyor. Bu, onun kalitesindeki bir oyuncu için oldukça uygun bir fiyat olarak görülüyor, özellikle de Newcastle'ın mali dengesini sağlaması gerekebileceği düşünülürse.
St James Park'a yapılacak transfer hamlesinde Tonali de yer alabilir
İlginç bir şekilde, Guimaraes şu anda Old Trafford'da gündemde olan tek Newcastle oyuncusu değil. United, İtalya milli takımı oyuncusu Sandro Tonali'yi de yakından takip ediyor; Magpies'in formu düşmeye devam ederse, Tonali'nin Tyneside'dan ayrılma ihtimali artabilir. Tonali'nin Avrupa kupalarında oynama hedefi olduğu bildiriliyor; ancak bu sezon St James' Park'ta bu hedefin gerçekleşmesi giderek daha zor görünüyor. Newcastle şu anda Premier League tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için gerekli puana önemli bir farkla geride. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldıkları 7-2'lik ağır yenilgi de durumlarını iyileştirmedi; bu sonuç, kuzeydoğudaki uzun vadeli proje hakkında soru işaretleri uyandırdı. Newcastle, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamazsa, Red Devils kendilerini Guimaraes veya Tonali'yi Manchester'a çekebilecek bir konumda bulabilir.
- Getty Images
Old Trafford'un aday listesindeki diğer seçenekler
Guimaraes hala birincil hedef olsa da, United kadro sıkıntısı yaşamamak için başka alternatifler de belirledi. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında gösterdiği etkileyici performansın ardından ciddi bir aday olarak öne çıktı. Forest'ın ligin alt sıralarında mücadele etmesine rağmen, 23 yaşındaki oyuncu giderek mevcut ortamının sınırlarını aşmış bir isim olarak görülüyor; ancak Manchester City'nin onu kadrosuna katma konusunda favori olduğu belirtiliyor.
