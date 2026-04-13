Newcastle'ın Uruguaylı orta saha oyuncusuna gösterdiği ilginin ortasında, Manchester United Sandro Tonali'nin de dahil olduğu bir takas anlaşmasında Manuel Ugarte'yi kadrosuna katabilir

Football Insider’a göre, Uruguay’da orta saha oyuncusu Ugarte’nin Ocak ayında United tarafından transfer teklifinin reddedildiğine dair son haberlerin ardından Newcastle, bu oyuncuya yönelik uzun süredir devam eden ilgisini yeniden canlandırdı. Magpies, 25 yaşındaki oyuncuyu Sporting CP’de oynadığı dönemden beri takip ediyordu; ancak daha sonra PSG ve Old Trafford’a yaptığı yüksek profilli transferler, transfer uzmanları tarafından artık beklentileri karşılayamayan hamleler olarak değerlendiriliyor. Ugarte'nin değeri yıl başından bu yana önemli ölçüde düştü ve Uruguaylı oyuncu Ocak ayı başından bu yana Premier League'de ilk 11'de yer alamadı.