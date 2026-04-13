Newcastle'ın Uruguaylı orta saha oyuncusuna gösterdiği ilginin ortasında, Manchester United Sandro Tonali'nin de dahil olduğu bir takas anlaşmasında Manuel Ugarte'yi kadrosuna katabilir
Odak noktasında orta saha oyuncuları
Football Insider’a göre, Uruguay’da orta saha oyuncusu Ugarte’nin Ocak ayında United tarafından transfer teklifinin reddedildiğine dair son haberlerin ardından Newcastle, bu oyuncuya yönelik uzun süredir devam eden ilgisini yeniden canlandırdı. Magpies, 25 yaşındaki oyuncuyu Sporting CP’de oynadığı dönemden beri takip ediyordu; ancak daha sonra PSG ve Old Trafford’a yaptığı yüksek profilli transferler, transfer uzmanları tarafından artık beklentileri karşılayamayan hamleler olarak değerlendiriliyor. Ugarte'nin değeri yıl başından bu yana önemli ölçüde düştü ve Uruguaylı oyuncu Ocak ayı başından bu yana Premier League'de ilk 11'de yer alamadı.
Old Trafford'dan ayrılık kapıda
Carrick'in göreve gelmesinden bu yana Ugarte, orta saha hiyerarşisinde Kobbie Mainoo'nun gerisine düşerek kenara itildi. Casemiro'nun ayrılmasıyla birlikte orta sahanın önemli ölçüde yenilenmesi planlanırken, Newcastle, Ugarte'nin durumunu yakından takip ediyor; özellikle de Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilmesi halinde oyuncunun kulüpteki uzun vadeli geleceğinin giderek daha da belirsiz hale gelmesi nedeniyle. 51 milyon sterlinlik transferin ardından 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı oyuncu, mevcut sistemin taktiksel taleplerine uyum sağlamakta zorlanıyor ve bu durum yaz aylarında ayrılmasının gerçekçi bir ihtimal haline gelmesine neden oluyor.
Tonali transferi gündeme geldi
Haberlere göre Manchester United, özellikle Elliot Anderson yarışında rakibi Manchester City'ye yenik düşecek gibi göründüğü için Tonali'yi orta saha transferinde birincil hedefi olarak belirlemiş durumda. Newcastle'ın Ugarte'ye olan ilgisini kullanarak, Kırmızı Şeytanlar, St James' Park'ta Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İtalyan milli oyuncuyla yaratıcı bir anlaşma yapmayı umuyor. Ancak, böyle bir anlaşma için Newcastle'ın önemli bir oyuncusunun erken ayrılmasını onaylaması gerekecek ve bu hamle, Tyneside taraftarlarından ciddi tepki görebilir.
Piyasada yolunu bulmak
Herhangi bir olası takasın başarısı, Newcastle’ın transfer döneminin başlarında harekete geçme istekliliğine bağlı; zira kulüp, Ugarte için birçok üst düzey Avrupa kulübüyle giderek artan bir rekabetle karşı karşıya. Eddie Howe’un takımı, Uruguaylı oyuncuya duyduğu uzun vadeli ilgiyle, kadro istikrarsızlığının yaşandığı bir dönemde Tonali gibi önemli bir taktiksel varlığı kaybetme riskini dengelemek zorunda. Yurtiçi ligde kalan maçlarla birlikte, her iki kulüp de orta saha kadrolarında büyük değişikliklerin yaşanacağı bir yaz dönemi öncesinde transfer stratejilerini sonlandırıyor.