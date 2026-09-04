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Newcastle'ın Suudi Arabistan PIF'inin milyarlarını harcamasına izin verilmeli mi? Eski Newcastle United yıldızı, St James' Park'ta satışlarla geçen yaz döneminde PSR karşısında şaşkın, ancak yine de iyimserlik için neden görüyor
Premier League devleri yüksek harcama yapmayı sürdürüyor
Hislop bu düşünce biçimini benimseyen tek kişi değil; Chelsea, Manchester United, Liverpool ve Manchester City'nin büyük harcamalar yapmasına neden izin verildiğini, buna karşın kendi büyük hedefleri olan yerel rakiplerin kısıtlanmaya devam ettiğini pek çok kişi sorguluyor.
2026'da da durum yine böyle oldu; Bruno Guimaraes, Anthony Gordon ve Sandro Tonali St James’ Park'tan ayrıldı. Newcastle bu gelirlerin bir kısmını yeniden yatırıma yönlendirdi ve gözler bir kez daha uzun vadeli yapılanmaya çevrildi, ancak Public Investment Fund'ın (PIF) zenginliği mümkün olan en iyi şekilde kullanılamıyor.
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2026 yaz transfer dönemi Newcastle'ı ne kadar geriye götürdü?
Bir transfer döneminin Newcastle United'ı ilk dört yarışı açısından üç ya da dört yıl geriye atıp atmadığı sorulan Hislop, Ignition Australia adına konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bunu söylemek zor çünkü top daha yuvarlanmadan önce ben öyle olduğunu söylerdim. Evet derdim. Newcastle adına bu sezonu ve ne kadar çok satış yapmak zorunda kaldıklarını, bunun yerine nasıl takviyeler yaptıklarını görmek için sabırsızlanmıyordum.
“Sezona iyi başladılar. Elbette, Liverpool maçında ben de oradaydım. Sonrasında deplasmanda Spurs'ü yenerek bunu sürdürdüler. Bir anda Newcastle çevresinde bambaşka bir hava oluştu.
“Şu anda bu sezonun Şampiyonlar Ligi futbolu için bir mücadele sezonu olacağını düşünmüyorum ama belki bir ay önce, sezon başlamadan iki hafta önce, sezon başlamadan bir hafta önce nasıl hissediyorsam, şimdi çok farklı hissediyorum.
“Şunu da söyleyeceğim, Newcastle'ın yine satış yapmak zorunda kaldığını ve PSR dengesini sağlamak için bu dönemde önceki kadar yoğun satış yaptığını anlayabilirsiniz ama savurganca harcamaya devam eden diğer kulüplere baktığınızda, bunun büyük kısmı bana hiç de anlamlı gelmiyor. Ligdeki bu dengesizliğin nasıl oluştuğunu anlamak zor.
“PSR, harcamaları dizginlemek ve herkesin aynı kurallarla oynamasını sağlamak için getirildi ama harcama yapabilenlerle yapamayanlar arasındaki fark büyüyor gibi görünüyor ve bunu açıklamak giderek daha da zorlaşıyor.”
Milyarder kulüp sahiplerinin istedikleri kadar harcama yapmasına izin verilmeli mi?
Hislop, aşırı harcamaları ve takımların iflas etme tehlikesini önlemek için uygulamaya konulan, ancak artık iş servet sahibi ve para saçmaya, köklü Premier League kulüplerini finanse etmeye hazır kulüp sahiplerine geldiğinde amacını ıskalıyor gibi görünen Finansal Fair Play (FFP) kuralları hakkında şöyle devam etti: “Finansal fair play'i ve şimdi de PSR'yi ve bunun arkasındaki niyeti alkışladım. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm.
“Ama şimdi, dediğimiz gibi, bunun çoğumuzun olacağını düşündüğü etkiyi yarattığını sanmıyorum. Sonuç olarak, neden geçmişte olduğumuz yere geri dönmeyelim? Eğer bir futbol kulübünü rekabetçi görmek için milyonlarınızı/milyarlarınızı ortaya koymaya hazırsanız, bunu yapmaya fazlasıyla hakkınız var.
“Bu aynı zamanda Premier League kulüplerini ya da büyük futbol kulüplerini satın alabilecek mali güce sahip sahip havuzunun giderek küçülmesi anlamına da geliyor, ancak finansal fair play ve PSR bunu da değiştirmedi. O halde, başlangıçtaki amacı düşünüldüğünde bugünün oyunu üzerindeki genel etkisi ne? Bundan pek emin değilim.”
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Newcastle'ın 2026-27 fikstürü: Newcastle, Bournemouth'u ağırlıyor
2026-27 sezonunun başında Liverpool ve Tottenham'a karşı zorlu iki maçtan dört puan çıkaran Newcastle cephesinde, transfer dönemindeki hayal kırıklığının ardından yeniden olumlu bir hava hakim.
Şimdi sırada cumartesi günü sahasında Bournemouth ile oynayacağı maç var; Tyneside ekibi, İngiliz futbolunda gelecekteki transfer dönemlerinde daha cömert harcama yapmalarına izin verecek kuralların değiştirilmesini hâlâ umut ediyor.
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