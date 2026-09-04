Bir transfer döneminin Newcastle United'ı ilk dört yarışı açısından üç ya da dört yıl geriye atıp atmadığı sorulan Hislop, Ignition Australia adına konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bunu söylemek zor çünkü top daha yuvarlanmadan önce ben öyle olduğunu söylerdim. Evet derdim. Newcastle adına bu sezonu ve ne kadar çok satış yapmak zorunda kaldıklarını, bunun yerine nasıl takviyeler yaptıklarını görmek için sabırsızlanmıyordum.

“Sezona iyi başladılar. Elbette, Liverpool maçında ben de oradaydım. Sonrasında deplasmanda Spurs'ü yenerek bunu sürdürdüler. Bir anda Newcastle çevresinde bambaşka bir hava oluştu.

“Şu anda bu sezonun Şampiyonlar Ligi futbolu için bir mücadele sezonu olacağını düşünmüyorum ama belki bir ay önce, sezon başlamadan iki hafta önce, sezon başlamadan bir hafta önce nasıl hissediyorsam, şimdi çok farklı hissediyorum.

“Şunu da söyleyeceğim, Newcastle'ın yine satış yapmak zorunda kaldığını ve PSR dengesini sağlamak için bu dönemde önceki kadar yoğun satış yaptığını anlayabilirsiniz ama savurganca harcamaya devam eden diğer kulüplere baktığınızda, bunun büyük kısmı bana hiç de anlamlı gelmiyor. Ligdeki bu dengesizliğin nasıl oluştuğunu anlamak zor.

“PSR, harcamaları dizginlemek ve herkesin aynı kurallarla oynamasını sağlamak için getirildi ama harcama yapabilenlerle yapamayanlar arasındaki fark büyüyor gibi görünüyor ve bunu açıklamak giderek daha da zorlaşıyor.”