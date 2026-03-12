Getty
Newcastle'ın sözleşme uzatma görüşmeleri askıya alınırken Arsenal, Tino Livramento'nun transferini planlıyor
Gunners, Magpies yıldızını transfer etmek istiyor
The Telegraph'a göre, Livramento'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalacak ve henüz sözleşmesini uzatma niyetinde olmadığını belirtti. Bu durum Newcastle'ı zor durumda bıraktı ve Arsenal, St James' Park'ta bu defans oyuncusunun geleceğine dair belirsizliği kendi lehine kullanmaya hazır.
Sözleşme görüşmelerinin durması, ayrılma endişelerini tetikliyor
Newcastle, 23 yaşındaki oyuncunun transfer dönemi başlamadan önce yeni bir sözleşme görüşmeye istekli olması halinde onu takımda tutmak istiyor, ancak yeni şartları kabul etmemesi halinde piyasa değerinin düşebileceğinin farkında. The Telegraph, yeni sözleşme görüşmelerinin durma noktasına geldiğini ve Arsenal'in ilgisinin durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini iddia ediyor.
2023 yılında Southampton'dan 32 milyon sterlin karşılığında transfer olan Liveramento, Tyneside'da büyük bir başarı elde etti. Kulübün şu anda ona biçtiği yaklaşık 60 milyon sterlinlik değer, Eddie Howe'un kadrosu için önemini ve Londra kulüplerinin ilgisine rağmen onu takımda tutma isteğini yansıtıyor.
Ben White'ın geleceği belirsiz
Gunners'ın bir bek oyuncusu transfer etmekle ilgilenmesi, sağ bek pozisyonunda Jurrien Timber'ın gerisinde kalan Ben White'ın geleceği hakkında daha fazla şüphe uyandırabilir. 28 yaşındaki White'ın bu sezonun sonunda sözleşmesinin iki yılı kalacak ve Livramento transferini finanse etmek için uygun teklifler gelirse, Arsenal tarafından satılacak güçlü bir aday haline gelebilir.
The Telegraph, Arsenal'in bu sezonun şampiyonluk mücadelesine hazırlık olarak kadrosuna büyük yatırım yaptıktan sonra, bu yaz en az bir birinci takım oyuncusunu satması gerektiğini belirtiyor. Oyuncu satışlarından düzenli olarak para kazanamamaları son on yıldır bir sorun oluşturuyor, ancak Gabriel Jesus gibi kıdemli oyuncuların ayrılması gerekli finansal desteği sağlayabilir.
Sakatlık endişeleri ve transfer rekabeti
Arsenal, Livramento'yu transfer etmek için neredeyse kesin olarak bazı oyuncularını satmak zorunda kalacak ve Newcastle'ın transfer ücreti konusunda pazarlık yapmaya istekli olduğu anlaşılırsa, diğer kulüpler de bu oyuncuya ilgi gösterebilir. Manchester City, geçen yaz eski Chelsea akademisi oyuncusuyla ilgilendiği yönünde haberler çıkmış olsa da, Etihad'daki üst düzey yetkililer son zamanlarda bu transferin yeniden gündeme geldiği yönündeki haberleri yalanladı.
Livramento'nun sakatlık geçmişi de transfer ücreti konusunda anlaşmaya varılmasında engel teşkil edebilir, çünkü oyuncu bu sezon hamstring ve diz problemleri nedeniyle sık sık sakatlık yaşadı. Bu durum, savunma oyuncusunun tüm turnuvalarda sadece 11 kez ilk 11'de yer almasına neden oldu, ancak Salı günü Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile 1-1 berabere kaldığı maçta ikinci yarıda oyuna girerek sahalara döndü.
