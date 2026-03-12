Newcastle, 23 yaşındaki oyuncunun transfer dönemi başlamadan önce yeni bir sözleşme görüşmeye istekli olması halinde onu takımda tutmak istiyor, ancak yeni şartları kabul etmemesi halinde piyasa değerinin düşebileceğinin farkında. The Telegraph, yeni sözleşme görüşmelerinin durma noktasına geldiğini ve Arsenal'in ilgisinin durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini iddia ediyor.

2023 yılında Southampton'dan 32 milyon sterlin karşılığında transfer olan Liveramento, Tyneside'da büyük bir başarı elde etti. Kulübün şu anda ona biçtiği yaklaşık 60 milyon sterlinlik değer, Eddie Howe'un kadrosu için önemini ve Londra kulüplerinin ilgisine rağmen onu takımda tutma isteğini yansıtıyor.