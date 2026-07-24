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Newcastle’ın sert tutumuna rağmen Arsenal, Bruno Guimaraes için 70 milyon sterlinlik bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor
Arsenal harekete geçti
The Sun’ın haberine göre, Mikel Arteta bu yaz orta sahasını güçlendirmeyi hedeflerken, Arsenal Guimaraes için 70 milyon sterlinlik bir teklif sunmaya hazırlanıyor. “Gunners”, Brezilya milli takım oyuncusunu öncelikli hedefi olarak belirledi; ancak Newcastle, artan ilgiye rağmen kaptanını elinde tutmakta kararlı. Bu transfer, Arsenal’in Premier Lig’in önde gelen orta saha oyuncularından birini St James’ Park’tan koparmaya çalışmasıyla, transfer dönemindeki en büyük hamlesi olacak.
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Guimaraes, Emirates’e transfer olmak istiyor
Arsenal, aracılar aracılığıyla yapılan önceki görüşmelerde yaklaşık 60 milyon sterlin teklif etmeye hazır olduklarını belirtmiş olmasının ardından, şimdi Newcastle’ın kararlılığını sınamaya hazır. “Gunners” bu rakamı artırırken, Guimaraes de Newcastle’a Emirates’e transfer olmak istediğini bildirdi. Oyuncunun tutumu artık netleştiğinden, Arsenal’in yazın en büyük transferlerinden birini tamamlamak için bastırmasıyla birlikte görüşmelerin bu hafta hız kazanması bekleniyor.
Orta sahanın ötesinde yoğun planlar
Arsenal, transfer dönemine nispeten yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, Club Brugge’nin kanat oyuncusu Christos Tzolis ile 34 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı. Piero Hincapie de Bayer Leverkusen’den kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından 34 milyon sterlin karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı; kaleci Illan Meslier ise bedelsiz transferle takıma katıldı. Ancak Arteta'nın bu forvet oyuncusuna uzun süredir duyduğu hayranlığa rağmen, Chelsea'nin İngiltere milli takım oyuncusu Morgan Rogers için 117 milyon sterlinlik bir anlaşma tamamlamasının ardından, "Gunners" bu transferi kaçırdı.
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Daha fazla iş gelecek
The Sun gazetesi ayrıca, Arsenal’in transfer dönemi kapanmadan önce bir savunma oyuncusu, bir orta saha oyuncusu ve bir forvet transfer etmeyi hâlâ hedeflediğini iddia ediyor. William Saliba’nın birkaç ay sahalardan uzak kalması beklenen bir sırt sakatlığı geçirmesi üzerine, Ezri Konsa savunma hattı için hedeflenen isimler arasında yer alırken, serbest oyuncu statüsündeki John Stones da değerlendiriliyor. Forvet pozisyonunda ise, Atlético Madrid'in "satılık değil" dediği Julian Alvarez hâlâ ilgi görüyor; Bradley Barcola da bir başka seçenek olsa da, Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusunu transfer etme konusunda şu anda favori Liverpool.
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