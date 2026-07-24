Newcastle’ın sert tutumuna rağmen Arsenal, Bruno Guimaraes için 70 milyon sterlinlik bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor

Arsenal, transfer dönemine nispeten yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, Club Brugge’nin kanat oyuncusu Christos Tzolis ile 34 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı. Piero Hincapie de Bayer Leverkusen’den kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından 34 milyon sterlin karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı; kaleci Illan Meslier ise bedelsiz transferle takıma katıldı. Ancak Arteta'nın bu forvet oyuncusuna uzun süredir duyduğu hayranlığa rağmen, Chelsea'nin İngiltere milli takım oyuncusu Morgan Rogers için 117 milyon sterlinlik bir anlaşma tamamlamasının ardından, "Gunners" bu transferi kaçırdı.