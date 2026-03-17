Newcastle'ın Nick Woltemade ikilemi: Magpies, neden sadece bir sezonun ardından 65 milyon sterlinlik forveti satmayı düşünebilir?

Newcastle teknik direktörü, "O, hücum seçeneklerimize katmak istediğimiz profile tam olarak uyuyor," dedi. "Birçok alanda güçlü bir oyuncu; teknik yeteneği harika ve Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde gerçek bir tehdit olduğunu kanıtladı; ama aynı zamanda burada gelişip büyümesi için bolca zamanı olan bir yaşta. Nick aynı zamanda harika bir kişiliğe sahip ve onu takımımıza kattığımız için çok mutluyuz."

Woltemade ise şunları ekledi: "Almanya'dan ayrılmak hayatımda büyük bir adım, ancak herkes beni çok iyi karşıladı ve şimdiden kendimi ailem gibi hissediyorum. Teknik direktörle konuştuktan sonra, burasının en iyi seviyeme ulaşabileceğim doğru yer olduğuna dair gerçekten iyi bir hisse kapıldım."

Magpies, transfer döneminin son gününde Brentford'dan Yoanne Wissa'yı da kadrosuna kattı, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen forvet, birkaç gün sonra ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve Woltemade, Howe'un ilk tercih ettiği 9 numara olarak rakipsiz kaldı. Ancak, aradan geçmeyen altı ay sonra, 24 yaşındaki oyuncunun memleketine dönmeyi arzuladığı öne sürüldü. BILD, şakacı bir üslupla da olsa, Woltemade'nin St James' Park'taki durumundan 'mutsuz' olduğunu ve yaz aylarında ya Stuttgart'a geri dönmeyi ya da Bayern'e katılmayı umduğunu iddia etti. Bu haber, alaycı üslubuyla tanınan bir gazeteciden geldi, ancak talkSPORT, Newcastle'ın uygun bir fiyat karşılığında forveti satmaya açık olacağını bildirdi.

Newcastle'ın Woltemade'den bu kadar erken vazgeçmesi sürpriz olurdu, ancak Tyneside'da "en iyi seviyesine" ulaşamadığını söylemek doğru olur. Howe, mayıs ayına kadar ondan en iyi verimi alamazsa, yolların ayrılması tüm tarafların yararına olabilir.