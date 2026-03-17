Nick Woltemade Newcastle
Newcastle'ın Nick Woltemade ikilemi: Magpies, neden sadece bir sezonun ardından 65 milyon sterlinlik forveti satmayı düşünebilir?

Newcastle, Ağustos ayında Stuttgart'ın dev forveti Nick Woltemade'yi Bayern Münih'in elinden kapınca, bu transfer 2025-26 Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmalarının ardından büyük bir başarı olarak değerlendirildi. Nitekim Eddie Howe, yaz transfer döneminin son günlerinde kulüp rekoru niteliğindeki 65 milyon sterlinlik (88 milyon dolar) transferin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duydu; Alman oyuncu, Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın yerine kadroya katılmıştı.

Newcastle teknik direktörü, "O, hücum seçeneklerimize katmak istediğimiz profile tam olarak uyuyor," dedi. "Birçok alanda güçlü bir oyuncu; teknik yeteneği harika ve Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde gerçek bir tehdit olduğunu kanıtladı; ama aynı zamanda burada gelişip büyümesi için bolca zamanı olan bir yaşta. Nick aynı zamanda harika bir kişiliğe sahip ve onu takımımıza kattığımız için çok mutluyuz."

Woltemade ise şunları ekledi: "Almanya'dan ayrılmak hayatımda büyük bir adım, ancak herkes beni çok iyi karşıladı ve şimdiden kendimi ailem gibi hissediyorum. Teknik direktörle konuştuktan sonra, burasının en iyi seviyeme ulaşabileceğim doğru yer olduğuna dair gerçekten iyi bir hisse kapıldım."

Magpies, transfer döneminin son gününde Brentford'dan Yoanne Wissa'yı da kadrosuna kattı, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen forvet, birkaç gün sonra ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve Woltemade, Howe'un ilk tercih ettiği 9 numara olarak rakipsiz kaldı. Ancak, aradan geçmeyen altı ay sonra, 24 yaşındaki oyuncunun memleketine dönmeyi arzuladığı öne sürüldü. BILD, şakacı bir üslupla da olsa, Woltemade'nin St James' Park'taki durumundan 'mutsuz' olduğunu ve yaz aylarında ya Stuttgart'a geri dönmeyi ya da Bayern'e katılmayı umduğunu iddia etti. Bu haber, alaycı üslubuyla tanınan bir gazeteciden geldi, ancak talkSPORT, Newcastle'ın uygun bir fiyat karşılığında forveti satmaya açık olacağını bildirdi.

Newcastle'ın Woltemade'den bu kadar erken vazgeçmesi sürpriz olurdu, ancak Tyneside'da "en iyi seviyesine" ulaşamadığını söylemek doğru olur. Howe, mayıs ayına kadar ondan en iyi verimi alamazsa, yolların ayrılması tüm tarafların yararına olabilir.

  • Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport

    Bayern, Newcastle'ı 'aptallar' diye eleştirdi

    Stuttgart'ta "iki metrelik Lionel Messi" olarak anılan Woltemade, topu tutma becerisi ve aldatıcı derecede hızlı ayak hareketleriyle büyük saygı görüyor. Ağustos 2024'te Werder Bremen'den Stuttgart'a transfer olduktan sonra Almanya'da herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Woltemade, ilk sezonunda 33 maçta 17 gol atarak kulübün DFB-Pokal'ı kazanmasına katkıda bulundu. 

    Woltemade, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finaline yükselmesinde kilit rol oynadı ve beş maçta attığı altı golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ayrıca Haziran ayında A Milli Takım'da ilk kez forma giydi ve Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya'nın Portekiz'e 2-1 yenildiği maçta 61 dakika sahada kaldı. 

    Ancak, 65 milyon sterlinlik transfer bedeli hâlâ pek çok kişinin kaşlarını çatmasına neden oldu. Bayern efsanesi ve yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Stuttgart'ın mecazi olarak Newcastle'ın pantolonunu indirdiğini ima edecek kadar ileri gitti ve BR Sport'a şunları söyledi: "Dürüst olacağım: Woltemade ile ilgili bu hikaye ve ardından Stuttgart'ın talebi ortaya çıktığında, ben, Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen ve Max Eberl (diğer Bayern yönetim kurulu üyeleri) şöyle dedik: 'Arkadaşlar, artık benim kabul edemeyeceğim bir seviyeye yavaş yavaş ulaşıyoruz. Birini mutlu etmek için her talebi yerine getirmemeliyiz, özellikle de Stuttgart'taki finansörleri.'

    "Stuttgart'takileri, bu kadar para ödeyen bir 'aptal' buldukları için tebrik edebilirim. Çünkü biz Münih'te kesinlikle böyle bir şey yapmazdık."

  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    'Heyecan verici bir başlangıç'

    Rummenigge'nin sözleri, Woltemade'in Newcastle'ın meşhur siyah-beyaz formasıyla hemen etkisini göstermeye başlaması nedeniyle başlangıçta önemsiz görüldü. İlk altı maçında beş gol atan oyuncu, St James' Park'taki ilk üç maçının her birinde gol atan, Alan Shearer ve Les Ferdinand'ın ardından Newcastle tarihindeki üçüncü futbolcu oldu. 

    1,98 metre boyundaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Newcastle'ın Union Saint-Gilloise'yi 4-0 mağlup ettiği maçta ilk golü atıp hedef adam olarak etkileyici bir performans sergiledikten sonra Howe'dan özel övgüler aldı.

    "Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Pas oyunundaki rolü, yaptığı işin çok büyük bir parçası ve bugün bu konuda mükemmeldi. Potansiyeli çok yüksek," dedi Howe. "Ondan daha fazlasını almayı istediğimiz bazı şeyler var. En öne çıkan özellikleri teknik yeteneği ve gol atma becerisi, ki bu harika bir şey. Ve tabii ki boyu ve sahadaki varlığı. Onun için heyecan verici bir başlangıç oldu. En önemlisi, istekli. Çalışmak ve gelişmek istiyor. Daha fazlası da gelecek."

    O aşamada, Newcastle'da kimse Isak'ı çok özlemiyordu. Woltemade ayrıca Dünya Kupası elemelerinde Almanya'nın ilk 11'inde yerini sağlamlaştırdı ve Ekim ve Kasım aylarındaki milli maç aralarında dört gol atarak Julian Nagelsmann'ı da aynı derecede memnun etti.

    "Gelişimi çok olumlu oldu. Farklı bir futbol stilinin oynandığı başka bir ülkeye taşınmak asla tamamen kolay değildir," dedi Almanya teknik direktörü. "Zaten birkaç gol attı, şehirde kendini rahat hissediyor ve bence genel durum hem onun hem de bizim için harika."

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Derbi'deki hezimet

    Ne yazık ki Woltemade, Newcastle formasıyla sezon başındaki performansını sürdüremeyerek, 2025 sezonunun son 13 Premier Lig maçında sadece üç gol atabildi. Ayrıca, 2016'dan bu yana Premier Lig'de oynanan ilk Tyne-Wear derbisinde kendi kalesine gol atarak utanç verici bir an yaşadı ve Stadium of Light'ta Sunderland'a 1-0'lık bir galibiyet hediye etti.

    İkinci yarının başlarında, Nordi Mukiele sağ kanattan tehlikeli bir orta yaptı ve Woltemade tehlikeyi uzaklaştırmak için kendini topa attı. Ne yazık ki, zamanlamasını tamamen yanlış hesapladı ve topu çaresiz kalan Newcastle kalecisi Aaron Ramsdale'in yanından geçerek ağlara gönderdi. Malick Thiaw da Woltemade'e seslenmediği için hatalıydı, çünkü Alman takım arkadaşının hemen arkasında topu uzaklaştırmak için daha iyi bir konumdaydı, ancak hiçbir Sunderland oyuncusu ona baskı yapmadığı düşünülürse bu tuhaf bir hataydı.

    Ancak Shearer, bu felaket anından çok Woltemade'nin genel performansından endişe duyuyordu.

    "Teknik olarak çok iyi, topu ayağında çok iyi, ancak Pazar günü öyle değildi. Ancak Newcastle için bir sorun teşkil ediyor çünkü pres yapamıyor," dedi Magpies'in efsanesi Rest is Football podcast'inde. "4-5-1 dizilişiyle geriye çekilmiştik ve top üzerinde hiçbir baskı kuramadık, hiçbir şey yapamadık. Çok enerjik değil, hızlı değil. Başka güçlü yanları da var, ancak Newcastle'ın [Howe yönetimindeki] başarısının temeli bu değil. Başarının temeli yüksek enerji ve yüksek pres, o ise bunu yapamıyor. Newcastle'ın deplasmanlarda zorlanmasının nedenlerinden biri de bu."

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yalancı şafak

    Nitekim bu sonuç, Newcastle'ı Aralık ortasında ligde 12. sıraya mahkum etti; takım, Sunderland'ın dört puan gerisinde ve lider Arsenal'in tam 14 puan gerisindeydi. Geçen yılki Carabao Kupası zaferi ve Premier Lig'i beşinci sırada tamamlamanın yarattığı coşku, takımın bir üst seviyeye çıkmakta muazzam bir başarısızlık sergilediğini gören taraftarlar arasında yerini hayal kırıklığına bırakmıştı ve yüksek transfer bedeli nedeniyle eleştirilerin büyük kısmı Woltemade'in üzerine yöneldi.

    Yine de, Magpies'in bir sonraki maçında eleştirenlerin bir kısmını kısa süreliğine susturdu ve Chelsea ile oynanan heyecan verici 2-2 berabere biten maçta iki golü de attı. Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra eski Werder Bremen forveti rahat bir nefes aldı ve gazetecilere şunları söyledi: "Kendi kalesine attığım golü kabullenmek zorundaydım. Futbolda bu tür şeyler olabilir, oyunun bir parçasıdır. Şimdi iki gol attım, geçen hafta kendi kalesine gol attım ve kötü adam oldum. Devam etmek istiyorum, tepkimde bunu gördünüz; taraftarların tepkisinden memnun kaldım, böyle tepki vermeleri normal değil. 

    "Goller atıp teşekkür etmek istedim. Bugün kendime güvenim olduğunu gördünüz, bu güvenin bir kısmı taraftarların arkamda olduğunu bilmemden kaynaklanıyordu. Instagram'ım mesajlarla doluydu. Sanırım bugün gördünüz, bir oyuncuya iyi davranırsanız, karşılığında iyi bir şey alırsınız. Burada kendimi gerçekten iyi hissediyorum." 

    Ancak bu performans bir sıçrama tahtası olmadı. Woltemade o günden bu yana 12 lig maçında gol atamadı ve artık Howe'un ilk 11'inde yerini garantilemiyor.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Şaşırtıcı rol değişikliği

    Bu durum, Aralık ayında Newcastle formasıyla uzun zamandır beklenen ilk maçına çıkan Wissa'nın tüm turnuvalarda sadece üç gol atabilmesine rağmen böyle. Howe, eski Brentford yıldızını sadece sekiz kez ilk on birde sahaya sürdü; şaşırtıcı bir şekilde, Woltemade'in pozisyonuna en büyük tehdit oluşturan isim Anthony Gordon oldu.

    Howe, Woltemade'i orta saha rolünde, Gordon'u ise forvet pozisyonunda oynatarak zaman zaman denemeler yaptı ve genel olarak olumlu sonuçlar elde etti. Newcastle, Premier League'de dokuzuncu sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılma şansını yeniden yakaladı. Ayrıca, Barcelona ile oynadıkları son 16 turu ilk maçında kendi sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselme şansını da sürdürdü. 

    "Nick'i her zaman çok geride oynayan bir oyuncu, geride oynayan bir dokuz numara olarak gördük. En iyi performanslarını daha ileride başlayıp geriye doğru inerek sergiledi," dedi Howe, Woltemade'deki değişikliği açıklarken. "Şimdi, sadece daha geride başlayıp orta sahada kalması, bence büyük bir değişiklik değil. Ondan çok etkilendim."

    Ancak bu, Joelinton'un başarı öyküsünün bir tekrarı olmadı. Woltemade, hibrit bir 8 numara pozisyonuna asla doğal bir şekilde uyum sağlayamayacak, Newcastle da bunu geçen hafta FA Cup beşinci turunda Manchester City'ye 3-1 yenildikleri maçta öğrendi. City'nin orta saha üçlüsü Nico O'Reilly, Tijjani Reijinders ve Nico Gonzalez tarafından neredeyse görünmez hale getirilip maçın sonlarında oyundan alınana kadar sadece 28 top dokunuşu, 9 isabetli pas ve 2 başarılı top çalma yapabildi.

    Woltemade, forvetin arkasında oynayabilecek becerilere sahip, ancak Howe'un 4-3-3 dizilişi buna izin vermiyor ve 9 numara olarak topun başında ve başında hala çok ağır kalıyor. Gordon'un hastalıkla mücadele ettiği dönemde William Osula'nın Barcelona karşısında onun yerine forvette oynamasının nedeni şüphesiz budur. Howe medyaya ne derse desin, Woltemade'e henüz tam olarak güvenmediği açık.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Uyuyan dev

    The Telegraph’a göre Newcastle, Woltemade’in kulüpte tam bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra hâlâ rakipsiz bir ana forvet olabileceğine inanıyor ve ona iki basit hedef belirlendi: Topu daha hızlı hareket ettirmek ve fiziksel gücünü kullanarak daha fazla ortaya ve duran top pozisyonuna ulaşmak. Ancak, yakında gelişme belirtileri göstermeye başlamazsa, başka seçeneklere yönelme eğilimi kesinlikle ortaya çıkacaktır. 

    Bu haftanın, onun geleceğini belirlemede büyük bir rol oynayacağını söylemek abartı olmaz. Magpies, önce Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşma için Barça'ya gidecek; Spotify Camp Nou'da bir sürpriz yaparlarsa, çeyrek finalde muhtemelen Atlético Madrid bekliyor olacak; ardından ise odak noktası, ligde Sunderland ile oynanacak rövanş derbisine kayacak. Woltemade, Katalonya'da parlayıp Newcastle'ın en büyük rakibi karşısında kendini affettirebilirse, geleceği değişebilir. Ancak Cumartesi günü Chelsea'yi 1-0 yendikleri maçta sergilediği bir başka hayal kırıklığı yaratan performansın ardından, oyununu önemli ölçüde iyileştirmesi gerekecek. 

    The Blues, net pozisyonlar yaratmakta zorlansa da, top hakimiyetini elinde tuttu ve Newcastle'ın altı şutuna karşılık 21 şut çekti; Woltemade ise saat dolduktan kısa bir süre sonra oyundan alınana kadar maçın kenarında kaldı. Maçı kazandıracak teknik kapasiteye ve vizyona sahip olan Alman oyuncuda beğenilecek çok şey var, ancak kendini göstermeye başlaması gerekiyor.

    Bu, orta sahada oynamaya devam etse bile, her fırsatta ceza sahasına girip gol araması anlamına geliyor. Woltemade şu anda "uyuyan dev" tanımının tam karşılığı ve uyanma zamanı geldi, aksi takdirde Premier Lig kariyeri kısa süreli olacak.

