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Newcastle'ın, Eddie Howe'un halefi olarak Premier League acemisi Matthias Jaissle'a teknik direktörlük kumarı oynamadan önce neden Fabian Hurzeler ya da Andoni Iraola'yı getiremediği
Howe, kupa zaferi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımı yönetti
Bu, 38 yaşındaki Alman'ın ilk sözleri ve hamleleriyle birçok kişiyi etkilemesi nedeniyle tam bir ustalık hamlesi olabilir. Ancak daha önce İngiltere'nin en üst liginde hiç çalışmamış olması göz önüne alındığında, aynı zamanda belli ölçüde bir risk de taşıyor.
Yine de bu kriteri karşılayan, kendini kanıtlamış çok fazla teknik direktör piyasada yok. Son aylarda birçok önemli görev boşalırken, Premier League'in yarısı kulübede yeni bir lider arayışına girmiş durumda.
Newcastle daha önce, Kasım 2021'de Tyneside'da görevi devralmadan sadece birkaç ay önce Bournemouth ile yollarını ayıran Howe'un kariyer geçmişinden faydalanmayı başarmıştı. Howe, görevde bulunduğu süreçte 231 maça çıktı ve 2025'te Carabao Cup zaferi ile Şampiyonlar Ligi bileti kazandırdı.
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Howe'un St James' Park'a duygusal vedasında söyledikleri
48 yaşındaki teknik adam, ayrılma kararı aldı ve ayrılığının şok açıklamasına eşlik eden duygusal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kişisel olarak bir değerlendirme sürecinin ardından, Newcastle United'daki teknik direktörlük görevimden ayrılmak için şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim.
“Neredeyse beş yıl boyunca hayatımı, kalbimi ve ruhumu bitmek bilmeyen bir enerjiyle bu kulübe verdikten sonra, hem benim hem de kulüp için en doğru olanın bir adım geri atmak, yeniden enerji toplamak ve ara vermek olduğunu hissediyorum.
“Bu kararı vermek inanılmaz derecede zor olsa da, kalbimin derinliklerinde bunun doğru karar olduğunu biliyorum. Burada bulunduğum süre boyunca verdiğim her kararda Newcastle'ın çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarımın önünde tuttum ve bu karar da farklı değil.
“Newcastle United'ın menajeri olmak hayatımın ayrıcalığıydı. Bu kulübün, bu şehrin ve taraftarlarının benim ve ailem için ne ifade ettiğini ve her zaman ne ifade edeceğini kelimelere dökmek zor.”
Premier League tecrübesini bulmak neden zordu
Daha önce Jose Mourinho ile de adı anılan Newcastle, 'Special One'ın Real Madrid'e geri dönmesinden önce Iraola, Enzo Maresca ve Oliver Glasner gibi isimlerle de ilgilenmiş olabilir. Ancak bu isimler sırasıyla Liverpool, Manchester City ve Nottingham Forest'taki farklı Premier League görevlerini dolduruyor.
Brighton teknik direktörü Hurzeler de büyük ihtimalle Newcastle'ın radarına giren bir diğer isimdi, ancak 33 yaşındaki çalıştırıcının “daha prestijli bir kulüp” için beklemede olduğu düşünülüyor.
Bu görüş, eski Newcastle orta saha oyuncusu Barnes'a ait. Barnes, Jaissle konusunda alınan risk sorulduğunda GOAL'e, 247Bet iş birliğiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Premier League deneyimini nereden bulacaksınız? Kimi getireceksiniz? Onların Premier League deneyimine sahip birini alabilmesi için piyasada kimlerin olduğunu bilmiyorum.
“Belli ki farklı bir yöne gidiyorlar. Bence Brighton menajerine ya da Bournemouth menajerine bakıyorsanız, Iraola'da olduğu gibi, onlar değişiklik yapmaları halinde Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea gibi bir kulübe gitmeyi düşünecektir.
“Bu kulüplerde iyi iş yapan bir menajerin, kusura bakmayın ama, mutlaka ‘peki, Newcastle'a giderim’ diyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden işleri zor olacak çünkü Brighton ya da Bournemouth gibi bir kulübü çalıştıran herhangi bir yeni genç Avrupalı menajer gelip iyi iş çıkarırsa, sonrasında Newcastle'a gitmeyi seçeceğini düşünmüyorum. Ya o kulüpte kalır ya da daha prestijli bir kulüpte fırsat bekler.”
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Jaissle transfer cephesinde zorlu bir sınavla karşı karşıya
Jaissle, Newcastle'da zorlu bir görevi üstlendi; 2026 yaz transfer döneminde Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ve Anthony Gordon takımdan ayrıldı, bu da Alexander Isak'ın rekor kıran Liverpool transferinden bir yıl sonra gerçekleşti. Kieran Trippier ise serbest oyuncu olarak ayrıldı.
Newcastle'ın harcayacak parası var, ancak para saçmak göründüğü kadar kolay değil. Yeni teknik direktör, 1 Eylül'deki son tarihten önce hâlâ takviyeler için piyasada olduklarını kabul ederken, altyapıdan yetişen oyuncular ilk takım fırsatlarını hak ettiklerini kanıtlamaları hâlinde gençlere güvenileceğini söyledi.
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