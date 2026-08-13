Bu, 38 yaşındaki Alman'ın ilk sözleri ve hamleleriyle birçok kişiyi etkilemesi nedeniyle tam bir ustalık hamlesi olabilir. Ancak daha önce İngiltere'nin en üst liginde hiç çalışmamış olması göz önüne alındığında, aynı zamanda belli ölçüde bir risk de taşıyor.

Yine de bu kriteri karşılayan, kendini kanıtlamış çok fazla teknik direktör piyasada yok. Son aylarda birçok önemli görev boşalırken, Premier League'in yarısı kulübede yeni bir lider arayışına girmiş durumda.

Newcastle daha önce, Kasım 2021'de Tyneside'da görevi devralmadan sadece birkaç ay önce Bournemouth ile yollarını ayıran Howe'un kariyer geçmişinden faydalanmayı başarmıştı. Howe, görevde bulunduğu süreçte 231 maça çıktı ve 2025'te Carabao Cup zaferi ile Şampiyonlar Ligi bileti kazandırdı.