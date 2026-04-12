Newcastle'ın Crystal Palace'ta son dakikalarda yaşadığı çöküşün ardından Eddie Howe, 124 milyon sterlinlik ikili Nick Woltemade ve Yoane Wissa'yı yedek kulübesine almayı açıklarken, "Kendimi sorgulamam gerekiyor" dedi
Howe üzerindeki baskı artıyor
Howe'un geleceği giderek daha fazla mercek altına alındığı bir dönemde, Sunderland'a karşı alınan yıkıcı Tyne-Wear derbi yenilgisine karşı bu, onun ihtiyaç duyduğu türden bir tepki değildi. Newcastle, Premier Lig sıralamasında 14. sıraya geriledi ve bu durum deplasman taraftarları arasında açıkça hissedilen bir hayal kırıklığına yol açtı. Howe, maç sonrası değerlendirmede, "Öfke ve hayal kırıklığı olduğunu anlıyorum," dedi. "Hiçbir şeyden habersiz değilim."
Howe, Magpies'in performansının sorumluluğunu üstleniyor
Bu maça hazırlanmak için üç haftalık bir ara olmasına rağmen, Newcastle en kritik anlarda yoğunluğunu sürdüremez görünüyordu. Takımın gidişatı hakkında sorulan bir soruya Howe, "Her zaman önce kendime bakmam gerekir" diye yanıt verdi. "Bunu hep söylerim. Sorumluluk öncelikle bana aittir."
Palace'ın Perşembe günü Avrupa'da maç oynamış olması ve Jean-Philippe Mateta gibi yıldızlarını yedek bırakmış olması nedeniyle bu yenilgi özellikle acı verici. Fransız oyuncu sonunda oyuna girerek maçı tersine çevirdi ve son 14 dakikada iki gol attı.
Seçim riski ters tepti
Howe, ilk on birde altı değişiklik yaparak ve takımın belkesi olan Dan Burn ile Kieran Trippier'i yedek bırakarak oyuncularında bir tepki uyandırmaya çalıştı.
En dikkat çekici olanı ise, Magpies'in teknik direktörünün 124 milyon sterlinlik forvet ikilisi Nick Woltemade ve Yoane Wissa'nın yerine William Osula'yı ilk 11'de oynatmayı tercih etmesiydi. Pahalı yaz transferlerinin kadroda yer almaması sorulduğunda Howe, "Takımı transfer ücretlerine göre seçmiyorum" dedi. "Takımı gördüklerime göre seçiyorum."
İlk başta, Osula'nın açılış golünü atmasıyla bu risk karşılığını vermiş gibi görünüyordu, ancak takımın sonucu koruyamaması büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Newcastle, bu sezon Premier Lig'de galibiyet pozisyonlarından en fazla puan kaybeden takım oldu. Kaybettikleri puanların sadece yarısını alsalardı, ilk dört sırayı belirleyecek yarışta Manchester United ve Aston Villa ile aynı puanda olurlardı.
St James' Park'ta bir kavşak
Lider Arsenal ve yeniden güçlenen Bournemouth ile oynanacak maçlar da dahil olmak üzere zorlu bir fikstürün öncesinde Howe, kendi pozisyonuyla ilgili söylentileri kulak ardı etmesi gerektiğini biliyor. "Birkaç maç önce deplasmanda Chelsea'yi yendik, Manchester United'ı yendik; ama şimdi hayal kırıklığı yaratan bir serinin ardından burada oturuyorsunuz ve dışarıdan gelen sesler her şeyi değiştirmek istiyor," dedi. "Bazen yaptığınız şeye inanmanız gerekir ama elbette bunu daha iyi uygulamamız gerekiyor."