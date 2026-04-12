Newcastle'ın Crystal Palace'ta son dakikalarda yaşadığı çöküşün ardından Eddie Howe, 124 milyon sterlinlik ikili Nick Woltemade ve Yoane Wissa'yı yedek kulübesine almayı açıklarken, "Kendimi sorgulamam gerekiyor" dedi

Howe, ilk on birde altı değişiklik yaparak ve takımın belkesi olan Dan Burn ile Kieran Trippier'i yedek bırakarak oyuncularında bir tepki uyandırmaya çalıştı.

En dikkat çekici olanı ise, Magpies'in teknik direktörünün 124 milyon sterlinlik forvet ikilisi Nick Woltemade ve Yoane Wissa'nın yerine William Osula'yı ilk 11'de oynatmayı tercih etmesiydi. Pahalı yaz transferlerinin kadroda yer almaması sorulduğunda Howe, "Takımı transfer ücretlerine göre seçmiyorum" dedi. "Takımı gördüklerime göre seçiyorum."

İlk başta, Osula'nın açılış golünü atmasıyla bu risk karşılığını vermiş gibi görünüyordu, ancak takımın sonucu koruyamaması büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Newcastle, bu sezon Premier Lig'de galibiyet pozisyonlarından en fazla puan kaybeden takım oldu. Kaybettikleri puanların sadece yarısını alsalardı, ilk dört sırayı belirleyecek yarışta Manchester United ve Aston Villa ile aynı puanda olurlardı.



