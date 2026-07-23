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Newcastle’ın çekilmesinin ardından Leeds ve Man City, James Trafford ile görüşmelere başladı
Newcastle'ın Trafford'a olan ilgisi azalıyor
The Athletic’in haberine göre, Leeds, Trafford’u kadrosuna katma konusunda en önde gelen aday olarak öne çıktı; Yorkshire kulübü, 23 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmelere başladı. Bu gelişme, İngiltere milli takım oyuncusuna uzun süredir ilgi duyan Newcastle United’ın transfer yarışından geri çekilmiş gibi görünmesiyle birlikte gerçekleşti.
Trafford, transfer döneminin ilk aşamalarında Newcastle’ın en öncelikli hedefi idi; ancak kulüp, uzayan bir transfer serüveninden kaçınmak için farklı bir yöne yönelmeye karar verdi. Magpies, Reims’ten 20 yaşındaki Ewen Jaouen’i kadrosuna katarak kaleci kadrosunu zaten güçlendirmiş olsa da, daha deneyimli bir kaleci transferi için pazarda arayışlarını sürdürüyor.
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Üst düzey bir kaleci aranıyor
Leeds için Trafford’un transferi, önemli bir niyet beyanı anlamına gelecektir. Kulüp, geçen sezon atılan temellerin üzerine inşa etmeyi hedefliyor ve güvenilir bir kaleciyi taktiksel yaklaşımının temel taşı olarak görüyor. City ile yürütülecek müzakere sürecinin, olası yeniden satış maddeleri veya geri alım opsiyonları da dahil olmak üzere transfer ücretinin yapısına odaklanması bekleniyor.
Leeds, geçen sezonu kulübün birinci kalecisi olarak tamamladıktan sonra Manchester United’a bedelsiz transfer olan Karl Darlow’un ayrılmasının ardından Trafford’u öncelikli hedefi olarak belirledi. Leeds’in kadrosunda hâlâ Lucas Perri ve Alex Cairns bulunsa da, transfer ekibi bu pozisyonu uzun vadede güvence altına almak için kendini kanıtlamış, üst düzey bir as kaleciyi kadroya katmaya kararlı.
İngiltere milli takım oyuncusu, City’de yaşadığı hayal kırıklığı
Trafford’un City’den ayrılma isteği, Gianluigi Donnarumma’nın büyük yankı uyandıran transferinin ardından kendini yedek kulübesinde sıkışıp kalmış bulduğu zorlu 2025-26 sezonundan kaynaklanıyor. İlk 11’de yer almak umuduyla Burnley’den City’ye geri dönen Trafford, transfer döneminin son gününde gerçekleşen İtalyan süperstarın transferi nedeniyle yedek rolüne itildi.
Sezon boyunca çoğunlukla ulusal kupa müsabakalarında olmak üzere sadece 17 maça çıktı. Trafford, bu yılın başlarında durumuyla ilgili açıkça konuşmuş ve Şubat ayında ikinci kaleci olmanın “beklediğim bir şey olmadığını” ve “bu durumun yaşanmaması için önlem almaya çalıştığını” belirtmişti.
Ancak, düzenli olarak forma giyememesi, uluslararası itibarını zedelemiş gibi görünmüyor; Trafford, Mart ayında İngiltere A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi ve bugüne kadar iki kez milli oldu. Ardından, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için Thomas Tuchel’in kadrosuna dahil edildi. Sahada hiç süre almamış olsa da, kadroya dahil edilmesi, ülkenin en umut vaat eden yeteneklerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
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Eski Burnley yıldızı için hayati önem taşıyan bir yaz
Trafford, geleceğine dair bir çözüm ararken önümüzdeki birkaç hafta onun için hayati önem taşıyacak. Burnley’de kalitesini kanıtlayarak milli takım teknik ekibinin güvenini kazanan oyuncu, kariyerinde bir sezonun büyük bir kısmını yedek kulübesinde geçirmeyi artık göze alamayacağı bir aşamaya geliyor. Leeds’e transfer olması, ona kaleyi koruma becerisini ve ceza sahasındaki hakimiyetini sergileme imkânı sunacaktır.
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