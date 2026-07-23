Newcastle’ın çekilmesinin ardından Leeds ve Man City, James Trafford ile görüşmelere başladı

The Athletic’in haberine göre, Leeds, Trafford’u kadrosuna katma konusunda en önde gelen aday olarak öne çıktı; Yorkshire kulübü, 23 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmelere başladı. Bu gelişme, İngiltere milli takım oyuncusuna uzun süredir ilgi duyan Newcastle United’ın transfer yarışından geri çekilmiş gibi görünmesiyle birlikte gerçekleşti.

Trafford, transfer döneminin ilk aşamalarında Newcastle’ın en öncelikli hedefi idi; ancak kulüp, uzayan bir transfer serüveninden kaçınmak için farklı bir yöne yönelmeye karar verdi. Magpies, Reims’ten 20 yaşındaki Ewen Jaouen’i kadrosuna katarak kaleci kadrosunu zaten güçlendirmiş olsa da, daha deneyimli bir kaleci transferi için pazarda arayışlarını sürdürüyor.



