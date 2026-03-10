Newcastle maça hızlı başladı ve Joan Garcia'nın sektirdiği topu Sandro Tonali kafayla kale çizgisinde Gerard Martin tarafından uzaklaştırılmasaydı, Newcastle erken bir golle öne geçebilirdi. Ancak Magpies net gol fırsatları yaratmakta zorlandı ve Aaron Ramsdale, Fermin Lopez'in iyi pozisyonda yaptığı şutu kurtarmak zorunda kaldı.

İkinci yarı da benzer bir şekilde geçti ve Anthony Elanga ile Will Osula, Barça savunmasının arkasına sızarak Garcia'yı test etme fırsatını kaçırdı. Diğer tarafta ise Raphinha'nın ceza sahasında Polonyalı forvet Robert Lewandowski'ye yaptığı pası Lewandowski genişten dışarı attı.

Barnes'ın direğe çarptığı pozisyonun ardından Joelinton, maçın bitimine 20 dakika kala topu ağlara gönderdi, ancak Brezilyalı orta saha oyuncusu doğru bir şekilde ofsayt pozisyonunda olduğu için sevinci kısa sürdü. Ancak ev sahibi takım pes etmedi ve Barnes, Jacob Murphy'nin ortasında yakın mesafeden voleyle golü attı.

Ancak ev sahibi taraftarlar kutlamaya başlamak üzereyken, Thiaw'ın Dani Olmo'yu ceza sahasında düşürmesi ve Yamal'ın penaltıdan Ramsdale'i yanlış yöne göndererek golü atmasıyla balon patladı.

GOAL, St. James' Park'taki Newcastle oyuncularını değerlendiriyor...