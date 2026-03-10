Goal.com
Newcastle'ın Barcelona maçı oyuncu puanları: Malick Thiaw, Harvey Barnes ve Lewis Hall'un kahramanlıklarının ardından Magpies için büyülü bir Şampiyonlar Ligi gecesini mahvetti

Newcastle, Salı günü Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kalmak zorunda kaldı. Eddie Howe'un takımı, Harvey Barnes'ın 86. dakikada attığı golle ünlü bir galibiyet elde edecek gibi görünüyordu, ancak Malick Thiaw uzatma dakikalarında penaltı verdi ve Lamine Yamal maçın son vuruşuyla skoru eşitledi.

Newcastle maça hızlı başladı ve Joan Garcia'nın sektirdiği topu Sandro Tonali kafayla kale çizgisinde Gerard Martin tarafından uzaklaştırılmasaydı, Newcastle erken bir golle öne geçebilirdi. Ancak Magpies net gol fırsatları yaratmakta zorlandı ve Aaron Ramsdale, Fermin Lopez'in iyi pozisyonda yaptığı şutu kurtarmak zorunda kaldı.

İkinci yarı da benzer bir şekilde geçti ve Anthony Elanga ile Will Osula, Barça savunmasının arkasına sızarak Garcia'yı test etme fırsatlarını kaçırdılar. Diğer tarafta ise Raphinha'nın ceza sahasında Polonyalı forvet Robert Lewandowski'ye yaptığı pası Lewandowski genişten dışarı attı.

Barnes'ın direğe çarptığı pozisyonun ardından, Joelinton 20 dakika kala topu ağlara gönderdi, ancak Brezilyalı orta saha oyuncusu doğru bir şekilde ofsayt pozisyonunda olduğu için sevinci kısa sürdü. Ancak ev sahibi takım pes etmedi ve Barnes, Jacob Murphy'nin ortasında yakın mesafeden voleyle golü attı.

Ancak ev sahibi taraftarlar kutlamaya başlamak üzereyken, Malick Thiaw'ın Dani Olmo'yu ceza sahasında düşürmesi ve Yamal'ın penaltıdan Ramsdale'i yanlış yöne göndermesi ile balon patladı.

GOAL, St. James' Park'taki Newcastle oyuncularını değerlendiriyor...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Aaron Ramsdale (6/10):

    Nadiren zorlandı, ancak Barça golünü tehdit ettiğinde kendisinden bekleneni yaptı. Başlangıç rolünü garantilemiş görünüyor.

    Kieran Trippier (6/10):

    Raphinha'ya karşı iyi bir performans gösterdi ve Brezilyalı oyuncunun çok az fırsat yaratmasına neden oldu. Birkaç hatası Barça'ya fırsatlar yarattı ve zaman zaman pozisyonunu kaybetti, ancak genel olarak sağlam bir performans gösterdi.

    Malick Thiaw (6/10):

    Pasları ve driplingleriyle etkili bir şekilde hatları aştı. Olmo'ya yaptığı geç faulle penaltıya neden olarak iyi performansını bozdu.

    Dan Burn (8/10):

    Kendi ceza sahası içinde bazı önemli müdahalelerde bulunurken Lewandowski'yi sıkı bir şekilde kontrol altında tuttu.

    Lewis Hall (9/10):

    Yamal'ın oluşturduğu tehdidi mükemmel bir şekilde bertaraf ederken, topu ileriye taşıyarak Newcastle'ın birçok atağını başlattı. Gerçekten olgun ve kaliteli bir performans sergiledi.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Jacob Ramsey (7/10):

    Orta sahada iyi bir güç gösterdi ve dar alanlarda bazı düzgün paslar yaptı.

    Sandro Tonali (6/10):

    Bir önceki maçlarda olduğu kadar etkili değildi, bunun bir nedeni de ilk yarıda gördüğü sarı karttı. Yine de orta sahada çok çalıştı.

    Joelinton (7/10):

    Fiziksel gücünü kullanarak oyunu bozdu ve ileriye doğru sürdü. Formda olduğunda her zaman kilit bir figür.

    Saldırı

    Anthony Elanga (6/10):

    Hızı Cancelo'ya sorunlar çıkardı, ancak son pasları ve karar verme yeteneği bazen yetersiz kaldı.

    Will Osula (5/10):

    Maçın başından itibaren iyi pres yaptı ve arka alanda zamanlaması iyi koşular yaptı, ancak avantajını kullanacak kalite ve soğukkanlılıktan yoksundu.

    Harvey Barnes (7/10):

    Özellikle ilk yarıda koşularını zamanlamakta zorlandı ve hayal kırıklığı yaratan bir gecede direğe çarptı, ancak arka direkte ortaya çıkarak skoru açtı.

    Yedekler ve Menajer

    Tino Livramento (6/10):

    Trippier'in yerine oyuna girdikten sonra birkaç güzel pas yaptı.

    Jacob Murphy (7/10):

    Kale alanına birkaç güzel orta yaptı ve sonunda Barnes'ın golünde asistle ödüllendirildi.

    Anthony Gordon (6/10):

    Hastalığının etkisiyle açıkça zayıflamış olsa da yine de tehdit oluşturdu.

    Joe Willock (N/A):

    Son beş dakikada oyuna girdi.

    Eddie Howe (7/10):

    Gordon'un hastalığı onu Osula'yı oyuna sokmaya zorladı, ancak yaptığı oyuncu değişiklikleri zamanlaması iyi ve mükemmel sonuç verdi. Hak ettiği galibiyeti alamaması çok şanssızdı.

