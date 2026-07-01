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Newcastle’ın 100 milyon sterline varan bir anlaşmaya varmasının ardından Sandro Tonali, Tottenham’a transfer oluyor
Rekor kıran transferin ayrıntıları
The Athletic’e göre Tottenham, Tonali’yi 92,5 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli karşılığında kadrosuna katmak üzere devasa bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, sözleşme süresi boyunca Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısına bağlı olarak 7,5 milyon sterlinlik ek ödeme de öngörülüyor. Bu şartların tamamı yerine getirilmesi halinde, toplam bedel Tottenham’ın Mateus Fernandes için West Ham’a ödemeyi kabul ettiği bildirilen 85 milyon sterlinlik rakamı aşacak ve Tonali, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.
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Tottenham’ın orta sahasının yeniden yapılandırılması
Tottenham, güçlü bir kadro kurmak amacıyla şu ana kadar inanılmaz derecede hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor. Andy Robertson ve Marco Senesi halihazırda bedelsiz transfer olarak takıma katılırken, Jan Paul van Hecke ise Brighton’dan 52 milyon sterlin karşılığında takıma katıldı.
Tonali ve Fernandes, halihazırda Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray ve Lucas Bergvall'ın yer aldığı, zaten derin bir kadroya sahip olan Tottenham orta sahasına katılacak.
Ancak Bergvall, kısa süre önce kulübe başka bir yerde yeni bir macera aramaya yönelik güçlü isteğini bildirdi. Tonali’nin bu kadroya katılması, takıma hayati önem taşıyan bir deneyim ve yadsınamaz bir kalite katarak, Tottenham’ın birçok cephede kıyasıya rekabet edebilmesi için gerekli kadro derinliğini sağlayacak.
Newcastle’da geçmişteki aksiliklerin üstesinden gelmek
Tonali, ilk olarak Temmuz 2023’te Milano’dan Newcastle’a yaklaşık 60,5 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında transfer olmuştu. Ancak, İtalya Futbol Federasyonu’nun onu kumar kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından, o yılın Ekim ayında derhal 10 aylık bir men cezasına çarptırıldı. Sonuç olarak Tonali, ilk sezonunun geri kalanını ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kaçırdı.
Ağustos 2024’te sahalara döndüğünden bu yana olağanüstü bir performans sergileyen Tonali, Newcastle formasıyla 110 maça çıktı, 10 gol attı ve Bruno Guimaraes ile birlikte 10 asist yaptı. Geçen sezon, Tonali tüm turnuvalarda toplam 53 maça çıktı ve 3 gol atarak Newcastle’ın Premier Lig’i 12. sırada bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.
- Getty Images Sport
Tonali için bundan sonra ne olacak?
İtalya’nın eleme turlarını geçememesi nedeniyle Tonali, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek. Bunun yerine, artık tüm dikkatini Tottenham’a transferini sonuçlandırmaya verecek. Anlaşma tamamlandığında, hemen yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek sezon öncesi antrenmanlara katılacak.