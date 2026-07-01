Newcastle’ın 100 milyon sterline varan bir anlaşmaya varmasının ardından Sandro Tonali, Tottenham’a transfer oluyor

Tottenham, güçlü bir kadro kurmak amacıyla şu ana kadar inanılmaz derecede hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor. Andy Robertson ve Marco Senesi halihazırda bedelsiz transfer olarak takıma katılırken, Jan Paul van Hecke ise Brighton’dan 52 milyon sterlin karşılığında takıma katıldı.

Tonali ve Fernandes, halihazırda Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray ve Lucas Bergvall'ın yer aldığı, zaten derin bir kadroya sahip olan Tottenham orta sahasına katılacak.

Ancak Bergvall, kısa süre önce kulübe başka bir yerde yeni bir macera aramaya yönelik güçlü isteğini bildirdi. Tonali’nin bu kadroya katılması, takıma hayati önem taşıyan bir deneyim ve yadsınamaz bir kalite katarak, Tottenham’ın birçok cephede kıyasıya rekabet edebilmesi için gerekli kadro derinliğini sağlayacak.