Newcastle ile Sunderland arasındaki karşılaşmada Lutsharel Geertruida'ya yönelik hakaret iddiaları üzerine maçın durdurulmasıyla, Tyne-Wear derbisi ırkçılık iddialarıyla gölgelendi
Maç hakemi kaptanlarla ve teknik ekiple görüştü
Maç hakemi Anthony Taylor, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra St. James’ Park’ta maçı geçici olarak durdurdu. İkinci yarı başladıktan sadece beş dakika sonra maçta bir ara daha verildi.
Her iki takımın kaptanları yedek kulübesine çağrıldı ve burada her iki takımın yedek kulübesindekilerle konu tartışıldı; teknik ekibin de iddia edilen olaydan haberdar edilmesi gerekiyordu.
Premier Lig'den resmi açıklama
Magpies'in savunma oyuncusu Sven Botman'ın yüksek bir tekmeyle yaralanmasının ardından oyuna ara verilmişti. Bu kısa ara sırasında, Sunderland'ın orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Taylor'a tribünlerdeki taraftarların söylediği bir şeyi iletti. Söz konusu yorumların Geertruida'ya yönelik olduğu belirtiliyor.
Premier League tarafından yayınlanan resmi açıklamada şöyle denildi: “Newcastle United ile Sunderland arasında oynanan bugünkü maç, ikinci yarıda tribünlerden Sunderland'ın oyuncusu Lutsharel Geertruida'ya yönelik ayrımcı hakaretler yapıldığı ihbarı üzerine geçici olarak durduruldu.
Bu, Premier Lig'in saha içi ayrımcılıkla mücadele protokolüne uygundur. St James’ Park'ta meydana gelen olay şimdi kapsamlı bir şekilde soruşturulacaktır. Oyuncuya ve her iki kulübe de tam desteğimizi sunuyoruz. Irkçılığın futbolumuzda ya da toplumun herhangi bir yerinde yeri yoktur. Stadyumlarımızın herkes için kapsayıcı ve misafirperver bir ortam olmasını sağlamak için paydaşlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”
Derbi gününde manşetlere taşınan talihsiz haberler
Tyneside’da kuzeydoğudaki uzun süredir devam eden rekabetin yeniden alevlenmesinden önce, bir dizi talihsiz olay yaşandı. Sunderland takım otobüsü, St James’ Park’a vardığında düşmanca bir karşılama ile karşılandı.
Polis, olayları kontrol altında tutmaya çalıştı ancak maç öncesi kavgalar çıktı ve bazı taraftarlar tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Bu çirkin sahneler, gergin karşılaşma öncesindeki havayı gölgeledi.
Sunderland, Newcastle karşısında unutulmaz bir çifte galibiyet elde etti
Aralık ayında Stadium of Light'ta eski rakibini 1-0 mağlup eden Sunderland, erken bir golle geriye düşmesine rağmen dramatik bir şekilde 2-1 galip gelerek Magpies karşısında unutulmaz bir derbi dublesi gerçekleştirdi.
Anthony Gordon, Luke O’Nien’in hatasının ardından skoru açtı, ancak Black Cats 57. dakikada Chemsdine Talbi’nin golüyle skoru eşitledi. Brian Brobbey, 90. dakikada yakın mesafeden topu ağlara göndererek konuk takım için galibiyet golünü attı ve deplasman tribünlerinde çılgın sevinç sahnelerine yol açtı.
