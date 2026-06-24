"Newcastle gülüyor olmalı!" - İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki "zayıf" performansının ardından Barcelona'dan Anthony Gordon'un sözleşmesinde "mürekkebin kuruduğunu kontrol etmesi" istendi

Gordon, Salı gecesi 0-0 berabere biten maçta Thomas Tuchel’in takımında ilk 11’de sahaya çıktı ancak 65. dakikada oyundan alındı. talkSPORT’ta konuşan Jamie O’Hara, bu performansı değerlendirirken sözünü sakınmadı ve Marcus Rashford’un ilk 11’de yer alması gerektiği konusunda ısrar etti.

O'Hara şöyle konuştu: "Gordon kötüydü. Kim ne derse desin umurumda değil. Kötüydü, seviyesinin çok altındaydı ve daha iyi olması gerekiyor. Marcus Rashford ilk 11'de başlamalı. Rashford'un ufak bir sakatlığı olduğu ya da benzeri bir durumdan söz edildiğini biliyorum, ancak oyuna girip büyük bir etki yarattı. Rashford yerine Gordon'u ilk 11'de oynatamazsınız. Rashford, Gordon'dan daha iyi bir oyuncu."