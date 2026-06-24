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"Newcastle gülüyor olmalı!" - İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki "zayıf" performansının ardından Barcelona'dan Anthony Gordon'un sözleşmesinde "mürekkebin kuruduğunu kontrol etmesi" istendi
O'Hara, Gordon'ın kadrodan çıkarılmasını talep ediyor
Gordon, Salı gecesi 0-0 berabere biten maçta Thomas Tuchel’in takımında ilk 11’de sahaya çıktı ancak 65. dakikada oyundan alındı. talkSPORT’ta konuşan Jamie O’Hara, bu performansı değerlendirirken sözünü sakınmadı ve Marcus Rashford’un ilk 11’de yer alması gerektiği konusunda ısrar etti.
O'Hara şöyle konuştu: "Gordon kötüydü. Kim ne derse desin umurumda değil. Kötüydü, seviyesinin çok altındaydı ve daha iyi olması gerekiyor. Marcus Rashford ilk 11'de başlamalı. Rashford'un ufak bir sakatlığı olduğu ya da benzeri bir durumdan söz edildiğini biliyorum, ancak oyuna girip büyük bir etki yarattı. Rashford yerine Gordon'u ilk 11'de oynatamazsınız. Rashford, Gordon'dan daha iyi bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Alçak bloklara karşı mücadeleler
Gordon'un Gana maçında neden etkili olamadığını detaylandıran O'Hara, onun inatçı bir savunma düzenini aşamadığına dikkat çekti. Topla oynarken sergilenen yaratıcılık eksikliği de yoğun bir şekilde eleştirildi. O'Hara şunları ekledi: "Düşük bir blok kurmuşlardı, kompakt ve sıkı bir savunma vardı; kanat oyuncuları maçı kazandırmalıydı. Top ne zaman Gordon'a gelse, o hiçbir şey yapamadı. O iyi bir oyuncu, onu eleştirmek istemiyorum ama Rashford daha iyi bir oyuncu... 10 dakika içinde üç önemli hamle yaptı."
Tuchel, hızlı taktiksel ayarlamalar yapma baskısının artmasıyla birlikte, bir sonraki maç öncesinde hücum seçeneklerini dikkatlice değerlendirmek zorunda kalacak.
Barcelona’nın transferi sorgulanıyor
Sert eleştirilerin odağı, Mayıs ayında Newcastle’dan Gordon’u 70 milyon sterlinlik bir anlaşmayla kadrosuna katan Barcelona’ya da yöneldi. Hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Gabby Agbonlahor, bu devasa transfer ücretinin ardındaki mantığı sert bir şekilde sorguladı.
talkSPORTBreakfast programında konuşan Agbonlahor, “Ben Barselona olsaydım, sözleşmedeki mürekkebin kuruduğunu kontrol ederdim. Gordon için 70 milyon sterlin mi? Newcastle gülüyor olmalı. Geçen sezon pek iyi değildi ve ilk maçta da kötüydü. Nasıl ilk 11'de yer aldı ve o kadar uzun süre sahada kaldı... Maç boyunca teknik direktör sol kanatta çılgına dönüyordu. Topu aldı ama hiçbir numarası yokmuş gibi görünüyordu. Karşısında hızlı bir bek vardı ve hiçbir fikri yoktu."
- Getty Images Sport
Gordon için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, Panama ile oynayacağı belirleyici son grup maçı öncesinde bir an önce toparlanmak zorunda. Thomas Tuchel’in takımı, şu anda Gana ile dörder puanla eşit durumda olduğu için grup birinciliğini garantilemek için galibiyete çaresizce ihtiyaç duyuyor. Gordon ise kadro dışı kalıp kalmayacağını görmek için endişeli bir bekleyişin içine girdi. Bu arada Barcelona da, pahalı transferinin yaklaşan lig sezonu öncesinde formuna kavuşmasını umarak gelişmeleri yakından takip edecek.