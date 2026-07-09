Getty Images Sport
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Newcastle, Freiburg ve İsviçre milli takımının yıldız oyuncusunu Aston Villa’nın elinden almak için 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı
Newcastle, Manzambi transferini tamamladı
Sky Sport’a göre Newcastle, İsviçreli orta saha oyuncusu Manzambi’yi toplam 60 milyon avro (51 milyon sterlin) değerindeki bir transfer paketi karşılığında kadrosuna katmak üzere Freiburg ile tam bir anlaşmaya vardı. Bu dudak uçuklatan ücret, Bundesliga kulübünün tarihindeki en yüksek satış bedelini oluşturacak. St James’ Park ekibi, transferi bir an önce sonuçlandırmak için şu anda 20 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle son ayrıntıları görüşüyor.
- AFP
Villa, orta saha transfer hedefini kaçırdı
Aynı ligden bir başka kulüp olan Aston Villa da kadrosunu güçlendirmek amacıyla bu yetenekli orta saha oyuncusunu yoğun bir şekilde takip ediyordu. Unai Emery’nin takımı, kilit oyuncusu Amadou Onana’nın ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirmesinin ardından orta sahaya takviye arayışındaydı. Ancak, Magpies’in transfer piyasasındaki agresif hamleleri, bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında Villa’yı geride bırakmalarını sağladı.
Dünya Kupası'ndaki performanslar etkileyici
Manzambi, uluslararası sahnede olağanüstü performansını sürdürerek İsviçre formasıyla 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir rekor kırdı. Bosna-Hersek’i 4-1 yendikleri grup aşaması maçında, turnuva tarihinde yedek olarak oyuna girip tek bir maçta iki veya daha fazla gol atan en genç oyuncu oldu. Turnuvada oynadığı dört maçta kaydettiği üç gol ve iki asistlik etkileyici performansı, piyasa değerinin hızla yükselmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Yeni transfer, Magpies’i güçlendiriyor
Dünya Kupası macerası sona erdiğinde, oyuncunun Eddie Howe’un kadrosuna katılmadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere Tyneside’a uçması bekleniyor. Manzambi, geçen sezon Bundesliga’da 27 maça çıkıp beş gol atarak başarılı bir lig sezonu geçirmiş olarak takıma katılıyor. Sandro Tonali’nin kısa süre önce Tottenham’a transfer olmasının ardından, Manzambi’nin gelişinin Newcastle’ın orta sahasına çok ihtiyaç duyulan yaratıcılık ve enerji katması bekleniyor.
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