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Adhe Makayasa

Çeviri:

Newcastle, Freiburg ve İsviçre milli takımının yıldız oyuncusunu Aston Villa’nın elinden almak için 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı

Transfers
J. Manzambi
Newcastle United
Premier Lig
Aston Villa
Freiburg
Bundesliga

Newcastle, büyük beğeni toplayan İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi’yi 50 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında kadrosuna katmak üzere Freiburg ile kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Magpies, Tyneside kulübü lider konuma geçmeden önce genç oyuncuyu yakından takip eden Premier Lig rakibi Aston Villa’nın bir adım önüne geçmeyi başardı.

  • Newcastle, Manzambi transferini tamamladı

    Sky Sport’a göre Newcastle, İsviçreli orta saha oyuncusu Manzambi’yi toplam 60 milyon avro (51 milyon sterlin) değerindeki bir transfer paketi karşılığında kadrosuna katmak üzere Freiburg ile tam bir anlaşmaya vardı. Bu dudak uçuklatan ücret, Bundesliga kulübünün tarihindeki en yüksek satış bedelini oluşturacak. St James’ Park ekibi, transferi bir an önce sonuçlandırmak için şu anda 20 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle son ayrıntıları görüşüyor.


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    Villa, orta saha transfer hedefini kaçırdı

    Aynı ligden bir başka kulüp olan Aston Villa da kadrosunu güçlendirmek amacıyla bu yetenekli orta saha oyuncusunu yoğun bir şekilde takip ediyordu. Unai Emery’nin takımı, kilit oyuncusu Amadou Onana’nın ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirmesinin ardından orta sahaya takviye arayışındaydı. Ancak, Magpies’in transfer piyasasındaki agresif hamleleri, bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında Villa’yı geride bırakmalarını sağladı.

  • Dünya Kupası'ndaki performanslar etkileyici

    Manzambi, uluslararası sahnede olağanüstü performansını sürdürerek İsviçre formasıyla 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir rekor kırdı. Bosna-Hersek’i 4-1 yendikleri grup aşaması maçında, turnuva tarihinde yedek olarak oyuna girip tek bir maçta iki veya daha fazla gol atan en genç oyuncu oldu. Turnuvada oynadığı dört maçta kaydettiği üç gol ve iki asistlik etkileyici performansı, piyasa değerinin hızla yükselmesine neden oldu.

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    Yeni transfer, Magpies’i güçlendiriyor

    Dünya Kupası macerası sona erdiğinde, oyuncunun Eddie Howe’un kadrosuna katılmadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere Tyneside’a uçması bekleniyor. Manzambi, geçen sezon Bundesliga’da 27 maça çıkıp beş gol atarak başarılı bir lig sezonu geçirmiş olarak takıma katılıyor. Sandro Tonali’nin kısa süre önce Tottenham’a transfer olmasının ardından, Manzambi’nin gelişinin Newcastle’ın orta sahasına çok ihtiyaç duyulan yaratıcılık ve enerji katması bekleniyor.