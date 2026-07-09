Newcastle, Freiburg ve İsviçre milli takımının yıldız oyuncusunu Aston Villa’nın elinden almak için 50 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı

Manzambi, uluslararası sahnede olağanüstü performansını sürdürerek İsviçre formasıyla 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir rekor kırdı. Bosna-Hersek’i 4-1 yendikleri grup aşaması maçında, turnuva tarihinde yedek olarak oyuna girip tek bir maçta iki veya daha fazla gol atan en genç oyuncu oldu. Turnuvada oynadığı dört maçta kaydettiği üç gol ve iki asistlik etkileyici performansı, piyasa değerinin hızla yükselmesine neden oldu.