Getty Images Sport
Çeviri:
Newcastle efsanesi Alan Shearer, çukur nedeniyle meydana gelen motosiklet kazasına karıştı; ağır yaralanmalarını gösterdi
Shearer acı verici bir düşüş yaşadı
55 yaşındaki efsane, Instagram'da takipçileriyle bir dizi paylaşımda bulunarak kazanın bedensel etkilerini gözler önüne serdi. Shearer, evde dinlenirken ön kolunda ve pazı kasında oluşan ciddi sıyrıkların fotoğraflarını paylaştı; ardından dizini ve kaval kemiğini kaplayan derin sıyrıkların görüldüğü bacak fotoğrafını da ekledi.
Premier League'in tüm zamanların en golcü oyuncusu, kazanın nedenini gizlemedi ve suçluyu yolların durumuna gösterdi. Yaralarının fotoğraflarına eşlik eden yazısında, eski Magpies kaptanı durumu açık sözlü bir şekilde değerlendirdi: "Ah. Bisiklet sürerken çukurlar hiç iyi değil!!!"Alan Shearer InstagramAlan Shearer Instagram
İngiltere'nin Dünya Kupası tahminleri
Fiziksel sakatlığına rağmen Shearer, yorumculuk görevlerini aktif bir şekilde sürdürmeye devam etti ve son zamanlarda 2026 Dünya Kupası için öngördüğü İngiltere ilk onbiri ile gündeme oturdu. İtibar yerine Premier Lig’deki güncel formu ön planda tutan bu kadroda, Jude Bellingham ve Cole Palmer’ı tercih ettiği ilk on birin dışında bıraktı.
Seçtiği kadroda kaleci olarak Jordan Pickford, dörtlü savunmada Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa ve Lewis Hall, orta sahada ise Declan Rice ve Elliot Anderson yer aldı. Hücum dörtlüsü ise 10 numarada Morgan Rogers, kanatlarda Bukayo Saka ve Anthony Gordon, forvette ise Harry Kane'den oluşuyordu.
- Getty Images Sport
Tuchel'in vizyonuna destek
Kaza, Thomas Tuchel'in "Üç Aslanlar" ile ilk büyük sınavlarına hazırlanırken meydana geldi. Mart ayındaki hazırlık maçları için Tuchel'in 35 kişilik geniş kadrosunu değerlendiren Shearer, Betfair'e şunları söyledi: "Thomas Tuchel, kadroya kattığı oyuncularla elbette kadroda bazı değişiklikler yapacak. Oyuncuların bir maçta biraz dinlenmesini ve diğerlerinin bir sonraki maçta sahaya çıkmasını sağlamak açısından 35 kişilik kadroyla yaptığı düzenlemeyi beğeniyorum."
Üç Aslanların zaferine olan güven
Son zamanlarda bisiklet sürerken yaşadığı talihsizliğe rağmen Shearer, İngiltere'nin dünya sahnesindeki şansları konusunda iyimser.
O, mevcut yetenekli kadronun uluslararası futbolun devleriyle boy ölçüşebileceğine inanıyor. "İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıyorum. Yeteneklerimize ve pozisyonlar için mücadele eden oyunculara baktığınızda, evet, inanıyorum," dedi Shearer.