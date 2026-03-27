Newcastle efsanesi Alan Shearer, çukur nedeniyle meydana gelen motosiklet kazasına karıştı; ağır yaralanmalarını gösterdi

Fiziksel sakatlığına rağmen Shearer, yorumculuk görevlerini aktif bir şekilde sürdürmeye devam etti ve son zamanlarda 2026 Dünya Kupası için öngördüğü İngiltere ilk onbiri ile gündeme oturdu. İtibar yerine Premier Lig’deki güncel formu ön planda tutan bu kadroda, Jude Bellingham ve Cole Palmer’ı tercih ettiği ilk on birin dışında bıraktı.

Seçtiği kadroda kaleci olarak Jordan Pickford, dörtlü savunmada Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa ve Lewis Hall, orta sahada ise Declan Rice ve Elliot Anderson yer aldı. Hücum dörtlüsü ise 10 numarada Morgan Rogers, kanatlarda Bukayo Saka ve Anthony Gordon, forvette ise Harry Kane'den oluşuyordu.