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Newcastle, daha önce Chelsea ve Real Madrid'in de ilgilendiği yeni kalecisi için 28 milyon avroluk bir anlaşma imzaladı
Newcastle, çok beğenilen Fransız kaleciyi kadrosuna kattı
Canal+’ın haberine göre Newcastle, kaleci Jaouen’i 28,5 milyon avroluk bir anlaşma ile kadrosuna katmak üzere Stade de Reims ile mutabakat sağladı. 20 yaşındaki oyuncunun dört yıllık bir sözleşme imzaladığı ve yaz transfer döneminde St James’ Park’a transfer olacağı bildiriliyor.
Fransız genç milli takım oyuncusu için rekabetin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu transfer Newcastle'ın transfer departmanı için önemli bir başarıdır. Jaouen daha önce potansiyel bir transferi görüşmek üzere Chelsea'nin antrenman tesislerini ziyaret etmişti, Real Madrid ise onu Thibaut Courtois'nın uzun vadeli halefi olarak görüyordu.
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Nick Pope için halefiyet planlaması
Jaouen'in transferi, Newcastle'ın kaleci kadrosunun geleceğine yönelmeye başladığı bir dönemde gerçekleşti. Şu anki birinci kaleci Pope, Nisan ayında 34. yaş gününü kutladı ve Eddie Howe'un planlarında hâlâ hayati bir rol oynasa da, kulüp onun gözetiminde yetişecek daha genç bir alternatif bulmaya istekliydi.
Tyneside kulübü kısa süre önce, Southampton'dan kiralanan Aaron Ramsdale'in sözleşmesindeki kalıcı transfer opsiyonunu kullanmamaya karar verdi ve Jaouen'in doldurması beklenen bir kadro boşluğu yarattı. Eski Guingamp oyuncusunu kadrosuna katan Newcastle, genç yaşına rağmen geniş bir profesyonel deneyime sahip bir kaleciyi kadrosuna kattı.
Fransa'da kariyer basamaklarını tırmanmak
Jaouen, 2024-25 sezonunda USL Dunkerque'e kiralık olarak katıldığında değerini önemli ölçüde artırdı. Fransa'nın kuzeyinde geçirdiği süre boyunca, kulübün Coupe de France'da yarı finale yükselmesinde kilit bir rol oynadı ve Ligue 2'den üst lige yükselme mücadelesinde de büyük katkı sağladı; ancak takım bu hedefi kıl payı kaçırdı.
Ana kulübü Reims'e döndüğünde, kulübün üst ligden düşmesinin ardından ilk 11'de yer aldı. Reims bu sezon Ligue 1'e hemen geri dönmeyi başaramasa da, takımın ilk kalecisi olarak Jaouen'in bireysel performansı öne çıktı ve gelecek vaat eden bir milli oyuncu olarak ününü daha da pekiştirdi.
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Premier Lig'de yeni bir zorluk
Transferin son ayrıntıları tamamlandığında, Jaouen'in İngiltere'deki ilk sezonu öncesinde Newcastle ile sezon öncesi hazırlıklarına başlaması bekleniyor. Genç kalecinin önündeki zorluk, hâlâ Pope'un tecrübesine güvenen bir kadroda forma şansı ararken Premier Lig futboluna uyum sağlamak olacak. Newcastle ise, bu son transferinin kale arasında uzun vadeli bir çözüm haline gelmesini umuyor.