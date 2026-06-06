Newcastle, daha önce Chelsea ve Real Madrid'in de ilgilendiği yeni kalecisi için 28 milyon avroluk bir anlaşma imzaladı

Canal+’ın haberine göre Newcastle, kaleci Jaouen’i 28,5 milyon avroluk bir anlaşma ile kadrosuna katmak üzere Stade de Reims ile mutabakat sağladı. 20 yaşındaki oyuncunun dört yıllık bir sözleşme imzaladığı ve yaz transfer döneminde St James’ Park’a transfer olacağı bildiriliyor.

Fransız genç milli takım oyuncusu için rekabetin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu transfer Newcastle'ın transfer departmanı için önemli bir başarıdır. Jaouen daha önce potansiyel bir transferi görüşmek üzere Chelsea'nin antrenman tesislerini ziyaret etmişti, Real Madrid ise onu Thibaut Courtois'nın uzun vadeli halefi olarak görüyordu.