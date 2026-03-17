Newcastle'da başarısız olan Anthony Elanga'ya, 55 milyon sterlinlik transferinden bu yana "eskisi gibi biri olmadığı" söylendi; Nottingham Forest'a ise kanat oyuncusunu yeniden kadrosuna katması için çağrıda bulunuldu
Goller ve asistler: Elanga’nın Forest’taki etkileyici performansı
Forest, 2022'deki yükselişinin ardından iki sezon boyunca birinci ligdeki yerini korumayı başardı ve geçen sezon ilk yedi arasına girerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Kulübün kendi altyapısından yetişen yıldız Brennan Johnson, bu yolda takıma büyük katkı sağladıktan sonra bayrağı Elanga'ya devretti.
İsveç milli takım oyuncusu, 2023 yılında Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra Trentside'a transfer oldu. Forest formasıyla birkaç sezonda 11 gol ve 20 asist kaydeden oyuncu, bu değişken yeteneğin tam potansiyelini ortaya çıkarabileceğini görmek için bekleyen büyük bütçeli kulüplerin dikkatini çekti.
Tyneside'da zorlu günler: Elanga, Newcastle'da parlayamadı
Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndükten sonra bu adımı attı, ancak Elanga'nın Kuzey Doğu'da istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandığını gördü. Henüz tutkulu taraftar kitlesini kendine ikna edemedi ve doğru bir teklif gelirse 2026'da takımdan ayrılmasına izin verilebilir.
Forest bu transfer pazarına girebilir - Elliot Anderson'ın Tyneside'daki köklerine geri dönmesi gündemde - ve Johnson ile Elanga'nın bir zamanlar sağladığı hızın takıma kazandırılmasını arzuluyorlar.
Elanga ya da Johnson, City Ground'a geri dönebilir mi?
Johnson'ın Tottenham'dan ayrılıp Crystal Palace'a geçmesinden bu yana pek parlak bir dönem geçirmediği göz önüne alındığında, Reds'in bu iki hızlı forvetten birini kadrosuna katıp katmayacağı sorulduğunda, Non Gamstop Casinos ile işbirliği içinde konuşan Harewood, GOAL'a şunları söyledi: “Bu harika bir fikir. Ben reddetmezdim. Sonuçta tanıdık bir ortam, değil mi? Eminim geri döndüklerinde kendilerini yabancı hissetmeyeceklerdir çünkü nereden geldiklerini ve nasıl bu noktaya geldiklerini biliyorlar. Ve geri dönüp, daha önce yaptıklarıyla tamamen aynı şeyi yapacaklar. Bu yüzden düşünmesi hoş bir şey, çünkü hareketlerini oradan öğrendiler. Açıkçası, nedense, sebebi ne olursa olsun, gittikleri her yerde hemen uyum sağlayamadılar.
“Elbette Elanga'nın Newcastle'a transferinden bahsediyorsunuz. Zorluklar yaşadı. Ancak yeteneklerini bildiğimiz kadarıyla, muhtemelen fena oynamadı, iyi oynadı. Ancak Forest'ta oynadığı seviyede değil, çünkü Forest'ta oynarken çok keskin görünüyordu. Ne zaman ileriye çıksa gol atacakmış gibi görünüyordu ve tam bir tehdit oluşturuyordu. Bilemiyorum, Newcastle menajerine veya Newcastle'a saygım var ama o, Forest'taki gibi bir oyuncu gibi görünmüyor.”
Alt sıralarda verilen mücadele: Forest, Premier Lig'de kalmak için var gücüyle mücadele ediyor
Daha önce neler yapabileceklerini görmüş olan pek çok Forest taraftarı, Johnson veya Elanga’nın City Ground’a geri dönmesini istese de, yaz transfer planları henüz kesinleşmiş değil.
Reds, Premier League'in küme düşme hattının hemen üzerinde, tehlikeli bir konumda bulunuyor ve Pazar günü, aynı şekilde alt sıralarda yer alan Tottenham ile kritik bir maça çıkacak. Eğer ligde kalma yoluna girilebilirse, o zaman eski taraftar favorileriyle yeniden bir araya gelme olasılığının araştırılması gerekip gerekmediği sorusu gündeme gelebilir.
