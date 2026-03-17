Newcastle'da başarısız olan Anthony Elanga'ya, 55 milyon sterlinlik transferinden bu yana "eskisi gibi biri olmadığı" söylendi; Nottingham Forest'a ise kanat oyuncusunu yeniden kadrosuna katması için çağrıda bulunuldu

Johnson'ın Tottenham'dan ayrılıp Crystal Palace'a geçmesinden bu yana pek parlak bir dönem geçirmediği göz önüne alındığında, Reds'in bu iki hızlı forvetten birini kadrosuna katıp katmayacağı sorulduğunda, Harewood, GOAL'a şunları söyledi: "Bu harika bir fikir. Ben reddetmezdim. Sonuçta tanıdık bir ortam, değil mi? Eminim geri döndüklerinde kendilerini yabancı hissetmeyeceklerdir çünkü nereden geldiklerini ve nasıl bu noktaya geldiklerini biliyorlar. Ve geri dönüp, daha önce yaptıklarıyla tamamen aynı şeyi yapacaklar. Bu yüzden düşünmesi hoş bir şey, çünkü hareketlerini oradan öğrendiler. Açıkçası, nedense, sebebi ne olursa olsun, gittikleri her yerde hemen uyum sağlayamadılar.

“Elbette Elanga'nın Newcastle'a transferinden bahsediyorsunuz. Zorluklar yaşadı. Ancak yeteneklerini bildiğimiz kadarıyla, muhtemelen fena oynamadı, iyi oynadı. Ancak Forest'ta oynadığı seviyede değil, çünkü Forest'ta oynarken çok keskin görünüyordu. Ne zaman ileriye çıksa gol atacakmış gibi görünüyordu ve tam bir tehdit oluşturuyordu. Bilemiyorum, Newcastle menajerine veya Newcastle'a saygım var ama o, Forest'taki gibi bir oyuncu gibi görünmüyor.”