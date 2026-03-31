Newcastle CEO'su, Manchester United'ın transfer ilgisi karşısında Sandro Tonali'nin olası satışına ilişkin tutumunu açıkladı
Newcastle, yıldız orta saha oyuncusu konusunda kararlı
Magpies, zorlu bir sezonun ardından kadro derinliğini korumaya kararlı. Geçen yıl Alexander Isak'ı rekor kıran 125 milyon sterlinlik bir transferle Liverpool'a kaptıran yönetim, takımın yeniden yapılanma sürecinde zayıflamasına neden olacak bir başka transfer serüveninden kaçınmak istiyor. Tonali, orta sahalarını güçlendirmek isteyen Man Utd dahil birçok Premier League rakibinin en önemli hedefi haline geldi. Ancak Newcastle yönetimi, olası bir ayrılığın kulübün gelecekteki projeleri için maksimum değer sağlamasını garanti altına almak için sert bir tavır sergilemeye hazır.
Hopkinson, kulübün çıkarlarını ön planda tutuyor
Newcastle United CEO'su Hopkinson, bu yaz gerçekleşecek olası oyuncu ayrılıklarının ancak kulübün şartlarına göre gerçekleşeceğini vurguladı. Bir başka yıldız oyuncuyu kaybetme olasılığına değinen Hopkinson, "Oyuncuların ayrılması konusunda mutlaka genel bir stratejimiz yok. Bu yaz hangi oyuncuların ne yapmak isteyebileceğini veya istemeyebileceğini değerlendiriyoruz. Ancak Isak'ın durumunda olduğu gibi bir senaryo tekrar ortaya çıkarsa, sözleşmesi devam eden herhangi bir oyuncu bizim şartlarımıza göre ayrılacak ve kulüp için bu durumun sunabileceği fırsatı en üst düzeye çıkaracağız.
"İleriye dönük stratejimiz, iyi transferler yapmak ve iyi satışlar gerçekleştirmektir. İyi transfer yapmak, mutlaka en fazla parayı harcamak anlamına gelmez. Bu, transfer ücreti yerine, kulüp için en fazla değer yaratacak oyuncuları piyasada bulmak anlamına gelir. Dolayısıyla, kendi oyuncularımızı yetiştirmek, piyasada fırsatlar aramak ve elimizdeki bütçeyle fırsatları en üst düzeye çıkarmak dahil olmak üzere, uygulamamız gereken birçok şey var."
Howe'un geleceğine dair belirsizlik
Tonali'nin durumu gündemin en önemli maddesi olsa da, teknik direktör Eddie Howe'un geleceği de mercek altına alınmış durumda. Newcastle şu anda Premier Lig tablosunda 12. sırada yer alıyor ve kısa süre önce derbi rakibi Sunderland'a kendi sahasında ağır bir yenilgi aldı; bu durum, bu yaz teknik direktör koltuğunda bir değişiklik olup olmayacağına dair soruların gündeme gelmesine neden oldu. Howe'un durumu hakkında doğrudan sorulan bir soruya Hopkinson, uzun vadede net bir yanıt vermekten kaçındı.
"Onun geleceği konusunda bir görüşüm yok," diye ekledi Hopkinson. "Size söyleyebileceğim tek şey, derbi yenilgisinin canımızı yaktığı. Bunu ciddiye alıyoruz. İçimizde 'eh, sadece üç puan, yolumuza devam edelim' diye düşünen kimse yok. Bu yenilgi yankı uyandırdı.
"Geçenlerde Eddie [Howe] ile baş başa bir öğle yemeğinde birkaç saat geçirdim ve bu konu da dahil olmak üzere pek çok şeyi konuştuk. Eddie bizim menajerimiz. Sezon sonuna kadar burada harika bir performans sergileyeceğimizi umuyorum ve zamanı geldiğinde gelecek hakkında konuşacağız. Şu anda, bu sezonun mücadelelerine odaklandık."
Şimdi ne olacak?
Geçen sezon Premier Lig'i beşinci sırada tamamlayan Newcastle, bu sezon aynı formunu yakalamakta zorlanıyor. Takım şu ana kadar 31 maçta sadece 42 puan toplayabildi ve Şampiyonlar Ligi potasından 12 puan geride kaldı. Ligde 7 maç kalırken, Magpies'in gelecek sezon Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarında yer alma umutları zayıf ve hedefleri artık en azından Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'ne katılmak. Bir sonraki maçları 12 Nisan'da Crystal Palace ile olacak.