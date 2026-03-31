Newcastle CEO'su, Manchester United'ın transfer ilgisi karşısında Sandro Tonali'nin olası satışına ilişkin tutumunu açıkladı

Newcastle United CEO'su Hopkinson, bu yaz gerçekleşecek olası oyuncu ayrılıklarının ancak kulübün şartlarına göre gerçekleşeceğini vurguladı. Bir başka yıldız oyuncuyu kaybetme olasılığına değinen Hopkinson, "Oyuncuların ayrılması konusunda mutlaka genel bir stratejimiz yok. Bu yaz hangi oyuncuların ne yapmak isteyebileceğini veya istemeyebileceğini değerlendiriyoruz. Ancak Isak'ın durumunda olduğu gibi bir senaryo tekrar ortaya çıkarsa, sözleşmesi devam eden herhangi bir oyuncu bizim şartlarımıza göre ayrılacak ve kulüp için bu durumun sunabileceği fırsatı en üst düzeye çıkaracağız.

"İleriye dönük stratejimiz, iyi transferler yapmak ve iyi satışlar gerçekleştirmektir. İyi transfer yapmak, mutlaka en fazla parayı harcamak anlamına gelmez. Bu, transfer ücreti yerine, kulüp için en fazla değer yaratacak oyuncuları piyasada bulmak anlamına gelir. Dolayısıyla, kendi oyuncularımızı yetiştirmek, piyasada fırsatlar aramak ve elimizdeki bütçeyle fırsatları en üst düzeye çıkarmak dahil olmak üzere, uygulamamız gereken birçok şey var."