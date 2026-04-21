Newcastle, Bayern Münih'in göz kamaştırıcı değerleme rakamını karşılaması halinde Anthony Gordon'un transfer görüşmelerine başlamaya hazır
Bayern, Gordon'u bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi
25 yaşındaki oyuncu, Allianz Arena'daki yönetim kadrosunu etkiledi ve Bayern, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla onu Bundesliga'ya transfer etmek istiyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir temas kurulmamış olsa da, Newcastle bu ilginin farkında.
Bavyera ekibi, Harry Kane ve Michael Olise gibi son dönemde Premier League'den transfer ettiği oyuncularla önemli başarılara imza attı. Bu başarılar, Bayern'i 2023'te Everton'dan Newcastle'a transfer olduktan sonra İngiltere milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Gordon için İngiliz pazarına geri dönmeye teşvik etti. Bayern'in ilk teklifinin 55 milyon sterlin civarında olduğu düşünülüyor, ancak bu rakam Magpies'in beklentilerinin altında kalıyor.
Newcastle, mali baskılar altında transfer bedelini belirledi
The Times'a göre Newcastle, resmi görüşmelere başlamak için 75 milyon sterlinlik net bir fiyat belirledi. Kulüp, transfer bütçesini finanse etmek ve son dönemde form düşüklüğü yaşayan kadrosunu yenilemek için kilit oyuncularını satmak zorunda kalmış durumda. Mali kısıtlamalar, kulübün stratejisini değiştirmiş ve Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamında kalabilmek için oyuncu satışlarını bir zorunluluk haline getirmiştir.
Sözleşmesi 2030'a kadar süren Gordon, yaz transfer dönemi için gerekli fonu sağlayacak en olası aday olarak öne çıktı. 75 milyon sterlinlik ücret karşılanırsa, bu Newcastle'ın tarihindeki en yüksek ikinci satış bedeli olacak ve sadece Alexander Isak'ın Liverpool'a transferinden sonra ikinci sırada yer alacak.
Kanat oyuncusu, Allianz Arena'ya transfer olmaya sıcak bakıyor
Gordon'un, daha önce Liverpool'dan gelen ilginin etkisiyle Almanya'ya transfer olmaya sıcak baktığı düşünülüyor. St James' Park'ta yeni bir sözleşme imzalamış olsa da, Bayern gibi her sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fırsatının cazip bir teklif olduğu düşünülüyor. İlgi giderek artarken, menajerleri yakın gelecekte Bayern yetkilileriyle görüşmeye hazırlanıyor olabilir. Forvetin Avrupa'daki performansı bu sezonun en önemli olaylarından biri oldu; Gordon, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı.
Şimdi ne olacak?
Bayern Münih'in, diğer talipler Liverpool ve Arsenal'in önünde açık ara favori olarak gösterilmesi nedeniyle, Alman ekibi Magpies'in göz kamaştırıcı fiyat talebini karşılamaya karar verirse, Gordon'un bu yaz St James' Park'tan ayrılan en önemli isim olması ihtimali giderek artıyor. Bayern'in, Gordon'un İngiltere milli takımıyla forma giymesi beklenen 2026 Dünya Kupası öncesinde mi yoksa sonrasında mı ilgisini artıracağı ise henüz belli değil.