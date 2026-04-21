Newcastle, Bayern Münih'in göz kamaştırıcı değerleme rakamını karşılaması halinde Anthony Gordon'un transfer görüşmelerine başlamaya hazır

25 yaşındaki oyuncu, Allianz Arena'daki yönetim kadrosunu etkiledi ve Bayern, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla onu Bundesliga'ya transfer etmek istiyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir temas kurulmamış olsa da, Newcastle bu ilginin farkında.

Bavyera ekibi, Harry Kane ve Michael Olise gibi son dönemde Premier League'den transfer ettiği oyuncularla önemli başarılara imza attı. Bu başarılar, Bayern'i 2023'te Everton'dan Newcastle'a transfer olduktan sonra İngiltere milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Gordon için İngiliz pazarına geri dönmeye teşvik etti. Bayern'in ilk teklifinin 55 milyon sterlin civarında olduğu düşünülüyor, ancak bu rakam Magpies'in beklentilerinin altında kalıyor.