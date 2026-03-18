Newcastle-Barcelona maçı oyuncu değerlendirmeleri: Magpies'in çöküşünün sorumluları Kieran Trippier ve Dan Burn; Anthony Elanga'nın golleri, utanç verici Şampiyonlar Ligi elenmesinde bir anlam ifade etmedi

Heyecan dolu bir ilk yarıda Newcastle maça iyi başladı ancak Raphinha’nın sadece 6. dakikada attığı golle geriye düştü. Lamine Yamal'ın harika dokunuşu ve pası, Malick Thiaw ve Lewis Hall'un kaymasına neden oldu ve Fermin Lopez'in Raphinha'ya pas vererek Aaron Ramsdale'i geçmesini sağladı. Ancak Newcastle yılmadı ve Elanga ile skoru eşitledi. Hall ve Harvey Barnes sol kanatta iyi bir işbirliği yaparak kanat oyuncusuna pas gönderdi ve o da Joan Garcia'yı geçerek topu ağlara gönderdi.

Newcastle'ın beraberliği uzun sürmedi, çünkü savunmadaki dikkatsizlikler Barcelona'nın yeniden öne geçmesine izin verdi. Raphinha'nın ceza sahasına attığı serbest vuruş, Gerard Martin tarafından kaleye doğru kafayla geri gönderildi ve Marc Bernal, yakın mesafeden Ramsdale'i geçerek topu ağlara gönderdi. Bu gol, konuk takım için bir başka darbe oldu, ancak Newcastle yine cevap verdi ve Yamal'ın kendi ceza sahası hemen dışında yaptığı hatalı topuk pasını değerlendirerek Elanga'yı buldu ve Elanga uzak direğe topu gönderdi.

Newcastle, ünlü rakibine karşı üstün bir performans sergiliyordu ancak devre bitiminde büyük bir darbe aldı. Fermin'in Raphinha'ya yaptığı pas sırasında Kieran Tripper, Brezilyalı oyuncuyu geriye doğru çekerek penaltıya neden oldu ve Yamal penaltıdan golü atarak Barça'yı devreye 3-2 önde soktu.

Barcelona ikinci yarıya bambaşka bir takım gibi çıktı ve kısa sürede Newcastle'ın kontrolünü elinden aldı. Harika bir paslaşma ile konuk takımın savunmasını açan Fermin, Ramsdale'i geçerek golü attı. Ardından Robert Lewandowski, oyuna sonradan giren Tino Livramento'yu zıplayarak geçip Barça'nın beşinci golünü kaydetti. Lewandowski birkaç dakika sonra bir gol daha attı ve Raphinha, Jacob Ramsey'in berbat pasından yararlanarak ikinci golünü kaydetti. Katalanlar çeyrek finale yükselirken, Newcastle'ın Avrupa hayallerini de sona erdirdi.

