Gill Clark

Newcastle-Barcelona maçı oyuncu değerlendirmeleri: Magpies'in çöküşünün sorumluları Kieran Trippier ve Dan Burn; Anthony Elanga'nın golleri, utanç verici Şampiyonlar Ligi elenmesinde bir anlam ifade etmedi

Newcastle, Çarşamba günü coşkun bir Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi hayallerine son 16 turunda veda etti. İlk yarıda Anthony Elanga'nın attığı iki gol, Magpies'e tarihi bir sonuç elde etme umudu vermişti; ancak Eddie Howe'un takımı ikinci yarıda dağıldı ve Katalonya'da geçirdikleri zorlu gecede maçı 7-2 kaybetti.

Heyecan dolu bir ilk yarıda Newcastle maça iyi başladı ancak Raphinha’nın sadece 6. dakikada attığı golle geriye düştü. Lamine Yamal'ın harika dokunuşu ve pası, Malick Thiaw ve Lewis Hall'un kaymasına neden oldu ve Fermin Lopez'in Raphinha'ya pas vererek Aaron Ramsdale'i geçmesini sağladı. Ancak Newcastle yılmadı ve Elanga ile skoru eşitledi. Hall ve Harvey Barnes sol kanatta iyi bir işbirliği yaparak kanat oyuncusuna pas gönderdi ve o da Joan Garcia'yı geçerek topu ağlara gönderdi.

Newcastle'ın beraberliği uzun sürmedi, çünkü savunmadaki dikkatsizlikler Barcelona'nın yeniden öne geçmesine izin verdi. Raphinha'nın ceza sahasına attığı serbest vuruş, Gerard Martin tarafından kaleye doğru kafayla geri gönderildi ve Marc Bernal, yakın mesafeden Ramsdale'i geçerek topu ağlara gönderdi. Bu gol, konuk takım için bir başka darbe oldu, ancak Newcastle yine cevap verdi ve Yamal'ın kendi ceza sahası hemen dışında yaptığı hatalı topuk pasını değerlendirerek Elanga'yı buldu ve Elanga uzak direğe topu gönderdi.

Newcastle, ünlü rakibine karşı üstün bir performans sergiliyordu ancak devre bitiminde büyük bir darbe aldı. Fermin'in Raphinha'ya yaptığı pas sırasında Kieran Tripper, Brezilyalı oyuncuyu geriye doğru çekerek penaltıya neden oldu ve Yamal penaltıdan golü atarak Barça'yı devreye 3-2 önde soktu.

Barcelona ikinci yarıya bambaşka bir takım gibi çıktı ve kısa sürede Newcastle'ın kontrolünü elinden aldı. Harika bir paslaşma ile konuk takımın savunmasını açan Fermin, Ramsdale'i geçerek golü attı. Ardından Robert Lewandowski, oyuna sonradan giren Tino Livramento'yu zıplayarak geçip Barça'nın beşinci golünü kaydetti. Lewandowski birkaç dakika sonra bir gol daha attı ve Raphinha, Jacob Ramsey'in berbat pasından yararlanarak ikinci golünü kaydetti. Katalanlar çeyrek finale yükselirken, Newcastle'ın Avrupa hayallerini de sona erdirdi.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Newcastle oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Aaron Ramsdale (5/10):

    Newcastle kalesinde pek ikna edici değildi. Birkaç pozisyonda çaresiz kaldı, 7 gol yedi ve Barça'nın da bazı iyi fırsatları kaçırdığını gördü.

    Kieran Trippier (4/10):

    İlk yarı bitmeden önce kritik bir penaltıya neden oldu ve kırmızı kart görmemesi de biraz şans eseriydi. İlk yarıda oyundan alındı. 

    Malick Thiaw (4/10):

    Özellikle Yamal'ın açılış golünde birkaç kez yakalandı ve Barça'nın oyununu yükseltmesiyle ikinci yarıda zorlandı.

    Dan Burn (4/10):

    İlk yarıda birkaç iyi an yaşadı ancak kritik anlarda yakalandı. İkinci golde tüm oyuncuları ofsayt pozisyonunda bıraktı, dördüncü golde oyuna çekildi ve altıncı golde Yamal tarafından geçildi.

    Lewis Hall (6/10):

    İlk golde pahalıya mal olan bir hata yaptı ancak Elanga'ya iyi bir asist yaptı. Yamal ile yine iyi bir mücadele sergiledi.

    • Reklam
    Orta saha

    Jacob Ramsey (5/10):

    Orta sahada iyi bir performans sergiledi ancak ikinci yarıda yaptığı berbat bir pas, Raphinha'ya topu kaptırmasına ve Barcelona'nın yedinci golünü atmasına neden oldu.

    Sandro Tonali (5/10):

    Maçın başında biraz dikkatsizdi ancak nefes kesen ilk yarıda kalitesini gösterdi. İkinci yarının başında skoru 4-2'ye getiren golde Fermin'i durduramadı ve birkaç dakika sonra Barça yıldızını tekrar durdurmaya çalışırken sakatlandı.

    Joelinton (6/10):

    Barcelona, orta sahada onun fiziksel gücüne karşı oynamaktan hoşlanmadı. Maçın başında sarı kart gördü ve Lewandowski'ye yaptığı faulde ikinci sarı karttan kurtulduğu için şanslıydı.

    Saldırı

    Anthony Elanga (7/10):

    İki golünü de çok iyi attı ve hızı Cancelo için büyük bir sorun oluşturdu. Spotify Camp Nou'da bir İngiliz kulübü adına Şampiyonlar Ligi deplasman maçında iki gol atan ikinci oyuncu oldu.

    Anthony Gordon (5/10):

    Birkaç sorun yarattı ancak birkaç iyi fırsatı da kaçırdı. İkinci yarıda göze çarpmadı.

    Harvey Barnes (6/10):

    Newcastle'ın sol kanadında oldukça hareketliydi ve ilk yarıda tehdit oluşturdu. Elanga'ya iyi bir asist yaptı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Tino Livramento (4/10):

    İkinci yarıda Trippier'in yerine oyuna girdi ancak Lewandowski'nin ilk golünde geçildi.

    Jacob Murphy (4/10):

    Oyuna girdi ancak hiçbir tehdit oluşturmadı.

    Joe Willock (5/10):

    Newcastle'a taze kan kattı ama bundan fazlasını yapamadı.

    Sven Botman (5/10):

    Newcastle'ın dağılmasının ardından savunmaya yardım etmek için oyuna girdi.

    Will Osula (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Eddie Howe (4/10):

    Efsanevi bir ilk yarıda takımının Barcelona'ya üstünlük sağladığını gördü, ancak ikinci yarıda ev sahibi takıma ayak uyduramadı. Bu ağır yenilgi, özellikle de bir sonraki maçın Sunderland ile oynanacak derbi olması nedeniyle can yakıcı olacak.

