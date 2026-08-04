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Newcastle, Arsenal Bruno Guimaraes anlaşmasını tamamlama aşamasına gelirken Borussia Dortmund'un 120 milyon euroluk yıldızını istiyor
Newcastle'ın hedefinde Dortmund'un yıldızı var
Newcastle, yeni ve dinamik bir merkez orta saha oyuncusu arayışına aktif olarak başladı; Dortmund'un öne çıkan ismi Nmecha, kulübün bir numaralı önceliği olarak öne çıkıyor. Newcastle, 25 yaşındaki Almanya milli oyuncusunu bu yaz kadrosuna katmak için şimdiden resmi görüşmeleri başlattı.
L'Equipe'e göre Nmecha, İngiliz kulübünün yönetimi tarafından orta sahayı güçlendirmek için açık ara tercih edilen çözüm olarak görülüyor. Porto orta saha oyuncusu Victor Froholdt da olası bir alternatif olarak aktif şekilde değerlendiriliyor, ancak Dortmund'un yıldızı iddialı kısa listenin zirvesinde sağlam yerini koruyor.
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Guimaraes sonrası hayata hazırlanıyor
Nmecha için yürütülen acil girişim, kulüp kaptanı Guimaraes'in büyük beklenti yaratan ayrılığından doğrudan kaynaklanıyor. Brezilyalı taraftar gözdesi, şu anda Arsenal'a ses getirecek bir yurt içi transfere yaklaşmış durumda.
Arsenal'ın, etkili orta sahayı yaklaşık 90 milyon euro gibi dev bir bedelle kadrosuna katması bekleniyor. Yakın olan bu kazançlı gelir, daha önce de Sandro Tonali'yi Tottenham'a kaptıran Newcastle'ın transfer ekibine, yeni sezon öncesinde orta sahasını yeniden şekillendirmek için gerekli finansal gücü hemen yeniden yatırıma dönüştürme imkânı sağlayacak.
Yüksek bonservis talebi
Ancak Dortmund'u satışa onay vermeye ikna etmek kolay bir görev olmayacak. Bundesliga devinin, haziran 2030'a kadar Almanya'da sözleşmesi bulunan Nmecha için €120 milyonun altındaki hiçbir teklifi dinlemeye kesinlikle yanaşmadığı bildiriliyor.
Orta saha oyuncusu, Almanya'nın daha ilk eleme turunda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde turnuvaya veda etmesine rağmen, yakın zamanda bireysel olarak iyi sayılabilecek bir Dünya Kupası geçirdi. Kulüp tarafında ise 2025-26 sezonunda Bundesliga'da 29 maça çıktı ve iki gol katkısı verdi. Newcastle United, kadroda önemli bir değişim döneminden geçerken Dortmund'un dudak uçuklatan mali taleplerinin zaten farkında.
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Tyneside'da teknik direktör değişikliği kapıda
Nmecha için karmaşık görüşmeler perde arkasında sürerken, Newcastle da St James' Park'taki teknik direktör koltuğunda yepyeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Kulübün, mevcut başantrenör Eddie Howe'un yerine Alman teknik adam Matthias Jaissle'ı getirmesi yaygın şekilde bekleniyor. Jaissle'ın gelişini doğrulayan resmi bir kamuoyu duyurusunun, bu anlaşmayı sonuçlandırmak için atılması gereken tek adım olduğu anlaşılıyor.
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