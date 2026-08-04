Newcastle, yeni ve dinamik bir merkez orta saha oyuncusu arayışına aktif olarak başladı; Dortmund'un öne çıkan ismi Nmecha, kulübün bir numaralı önceliği olarak öne çıkıyor. Newcastle, 25 yaşındaki Almanya milli oyuncusunu bu yaz kadrosuna katmak için şimdiden resmi görüşmeleri başlattı.

L'Equipe'e göre Nmecha, İngiliz kulübünün yönetimi tarafından orta sahayı güçlendirmek için açık ara tercih edilen çözüm olarak görülüyor. Porto orta saha oyuncusu Victor Froholdt da olası bir alternatif olarak aktif şekilde değerlendiriliyor, ancak Dortmund'un yıldızı iddialı kısa listenin zirvesinde sağlam yerini koruyor.



