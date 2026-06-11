Newcastle, Anthony Gordon'un yerine İspanya'nın Dünya Kupası yıldızını kadrosuna katmak için görüşüyor

BBC'ye göre Newcastle, Eddie Howe'un hücum kadrosunda Gordon'un yerini alacak isim olarak Munoz'u belirledi. Gordon kısa süre önce 69,3 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle Barcelona'ya transfer oldu ve Tyneside kulübünün şu anda acilen doldurmaya çalıştığı kanatta önemli bir boşluk bıraktı.

Görüşmeler devam etse de, forvet için henüz resmi bir anlaşmaya varılmadı. Munoz'un sözleşmesinde şu anda 34,5 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Newcastle, Ewen Jaouen'in transferinin ardından yazın ikinci transferini gerçekleştirmek için bu rakamı değerlendiriyor.