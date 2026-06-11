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Khaled Mahmoud

Çeviri:

Newcastle, Anthony Gordon'un yerine İspanya'nın Dünya Kupası yıldızını kadrosuna katmak için görüşüyor

Transfers
V. Munoz
Newcastle United
Osasuna
La Liga
Premier Lig
İspanya
Dünya Kupası

Newcastle United'ın, Anthony Gordon'un bıraktığı boşluğu doldurmak amacıyla İspanya'nın Dünya Kupası yıldızı Victor Munoz'u kadrosuna katmak için Osasuna ile görüşmelere başladığı bildiriliyor. Magpies, 22 yaşındaki oyuncunun uluslararası sahnedeki değeri daha da artmadan onu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminin ilk günlerinde agresif bir hamle yapıyor.

  • Gordon'un yerine geçecek kişiyi aramak

    BBC'ye göre Newcastle, Eddie Howe'un hücum kadrosunda Gordon'un yerini alacak isim olarak Munoz'u belirledi. Gordon kısa süre önce 69,3 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle Barcelona'ya transfer oldu ve Tyneside kulübünün şu anda acilen doldurmaya çalıştığı kanatta önemli bir boşluk bıraktı.

    Görüşmeler devam etse de, forvet için henüz resmi bir anlaşmaya varılmadı. Munoz'un sözleşmesinde şu anda 34,5 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Newcastle, Ewen Jaouen'in transferinin ardından yazın ikinci transferini gerçekleştirmek için bu rakamı değerlendiriyor.

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    Howe'un proaktif stratejisi

    Munoz'un transferi, Howe'un kulübün transfer işlerini olabildiğince erken tamamlama isteğiyle örtüşüyor. Stade de Reims'ten gelecek vaat eden kaleci Jaouen'i 18,5 milyon sterline kadrosuna katan Magpies, hızla değişen transfer piyasasında Premier Lig rakiplerinin gerisinde kalmamaya kararlı.

    Mayıs ayında kulübün transfer felsefesi hakkında konuşan Howe, verimliliğin anahtar olduğunu açıkça belirtti: "Piyasada bulunan en iyi oyuncuların çok uzun süre beklemeyeceğini göreceksiniz. Transfer piyasası şu anda çok hızlı hareket ediyor. Takımlar çok verimli ve biz de o takımlardan biri olarak orada olmalıyız."

  • İspanya'nın dev kulüplerinde yetişmiş bir oyuncu

    Kariyerinin ilk dönemlerinde hem Real Madrid hem de Barcelona’nın prestijli altyapılarında forma giymiş olan Muñoz, futbolun en üst seviyesine yabancı değil. Şu anda Osasuna’da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, La Liga’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri haline geldi. 2025-26 sezonunda, tüm turnuvalarda 36 maça çıktı, 7 gol attı ve 5 asist yaptı. Bu etkileyici performans, ona 2026 Dünya Kupası için İspanya A Milli Takımı'na çağrılmasını sağladı.

    Kanat oyuncusu şu anda Luis de la Fuente'nin kadrosunda yer alıyor ve 15 Haziran'da Atlanta'da Cape Verde ile oynanacak açılış maçı için hazırlık yapıyor. Newcastle, Munoz'un dünya sahnesinde göstereceği güçlü performansın, onun transferi için rekabeti daha da kızıştırabileceğinin farkında ve bu nedenle anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmak için çaba gösteriyor.

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    Keşif ağı geniş bir ağ oluşturuyor

    Bu yaz, St James' Park'ta transfer stratejisinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Kulüp, artık sadece Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyunculara odaklanmaktan vazgeçerek, Avrupa kıtasından gelecek vaat eden oyuncuları keşfetmek için oyuncu izleme ağını genişletti. Spor direktörü Ross Wilson'ın, kulübün faaliyetlerini modernize etmek için gelişmiş veri analizlerinden yararlandığı ve Kuzey Doğu'daki bu projenin bir parçası olarak gelişebilecek 20 yaşındaki Jaouen ve Munoz gibi genç yeteneklere odaklandığı bildiriliyor.