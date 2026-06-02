Newcastle, Anthony Gordon'un yerine geçecek bir oyuncu arayışında olduğu için Dünya Kupası'na katılacak olan kanat oyuncusu için 51 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini devreye sokabilir

Magpies, Betis'in forvetini yakından takip etmek amacıyla son dönemde iki ayrı seferde gözlem ekibini görevlendirdi. İspanya'dan gelen bilgilere göre, bu yetenek avcıları, oyuncunun Elche ve Real Oviedo'ya karşı kazanılan La Liga maçlarındaki performansını değerlendirdi; söz konusu maçta oyuncu hem bir gol hem de bir asistle doğrudan katkı sağlamıştı. Ayrıca, Chronicle Live'ın aktardığı bilgilere göre, Betis yönetimi Tyneside'ın bu kanat oyuncusuna olan ilgisinin tam olarak farkında olsa da, henüz resmi bir transfer teklifi sunulmadı.