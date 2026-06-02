Newcastle, Anthony Gordon'un yerine geçecek bir oyuncu arayışında olduğu için Dünya Kupası'na katılacak olan kanat oyuncusu için 51 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini devreye sokabilir
Magpies, Betis'in kanat oyuncusunu hedefliyor
Mirror gazetesinin haberlerine göre, Newcastle, sol kanatta oluşan boşluğu doldurmak için Betis’in yıldızı Ezzalzouli’yi birincil seçenek olarak belirledi. Eddie Howe’un transfer planları, Gordon’un 70 milyon sterlin karşılığında Barcelona’ya satılmasının ardından önemli ölçüde karmaşık bir hal aldı.
24 yaşındaki Faslı milli oyuncu, 15 gol atıp 13 asist yaparak Betis'in tarihi bir Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde etmesine yardımcı olarak muhteşem bir sezon geçirdi.
Winger, yüksek baskı ortamını memnuniyetle karşılıyor
Avrupa sahnesinde büyük bir özgüvenle sergilediği performansıyla dikkat çeken, bir zamanlar Barcelona'nın gözde genç oyuncusu, 219 profesyonel maçta 41 gol ve 27 asist kaydetti.
Geçen yıl Betis'in Chelsea ile oynadığı Avrupa finali öncesinde konuşan Ezzalzouli, en üst düzeydeki rekabetin getirdiği baskıyla başa çıkabileceğinden emin olduğunu belirtti. Diario de Sevilla'ya verdiği demeçte, "Eleştirileri severim, çünkü onları susturur. Karşıma kimi çıkarırlarsa çıkarsınlar, onları canlı canlı yerim." dedi.
Scoutlar Faslı yıldızı takip ediyor
Magpies, Betis'in forvetini yakından takip etmek amacıyla son dönemde iki ayrı seferde gözlem ekibini görevlendirdi. İspanya'dan gelen bilgilere göre, bu yetenek avcıları, oyuncunun Elche ve Real Oviedo'ya karşı kazanılan La Liga maçlarındaki performansını değerlendirdi; söz konusu maçta oyuncu hem bir gol hem de bir asistle doğrudan katkı sağlamıştı. Ayrıca, Chronicle Live'ın aktardığı bilgilere göre, Betis yönetimi Tyneside'ın bu kanat oyuncusuna olan ilgisinin tam olarak farkında olsa da, henüz resmi bir transfer teklifi sunulmadı.
Dünya Kupası hazırlıkları, ihale sürecinden önce başlıyor
Newcastle, birincil hedefleri için resmi bir açılış teklifi sunmadan önce transfer çalışmalarını dikkat çekmeden sessizce yürütmeye çalışıyor. Ezzalzouli ise Fas milli takımıyla Dünya Kupası’na katılmak üzereyken, önemli bir uluslararası sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Magpies, özellikle Tottenham ve Aston Villa gibi rakip kulüplerin de bu kanat oyuncusunu yakından takip ettiği bir ortamda, 51 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini erken devreye sokup sokmayacağına karar vermek zorunda.