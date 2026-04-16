Newcastle, 80 milyon sterlinlik kanat oyuncusu Anthony Gordon'ın ayrılmak istediği ve Dünya Kupası'ndan ÖNCE bu konunun çözüme kavuşturulmasını istediği haberiyle sarsıldı
Şampiyonlar Ligi hedefleri, Gordon'un ayrılışının ardındaki neden
The Telegraph’a göre, Magpies kulübü oyuncudan resmi olarak ayrılmak istediği yönünde bir bildirim almamış olsa da, kulüp içinde 25 yaşındaki futbolcunun yeni bir macera arayışına gireceği yönündeki his giderek güçleniyor. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde düzenli olarak forma giyme arzusu, olası bir ayrılığın başlıca nedeni olarak gösteriliyor.
Eski Everton oyuncusu, bu sezon Avrupa'da göze çarpan bir performans sergiledi; Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı ve birçok kez Maçın Adamı ödülünü kazandı. Ancak Premier Lig'deki performansı istikrarsızdı; Ocak 2025'ten bu yana açık oyunda sadece üç gol attı. Bu dengesizlik, oyuncu Eddie Howe yönetiminde profesyonel bir şekilde antrenmanlarına devam etmesine rağmen, kulüp içinde bazı hayal kırıklığına neden oldu.
Arsenal ve Bayern Münih, yarışta başı çekiyor
Gordon'u kadrosuna katma yarışı şimdiden kızışmaya başladı; Arsenal ve Bayern Münih, bu transferin başlıca adayları olarak gösteriliyor. Mikel Arteta, uzun süredir Gordon'u takip eden bir isim ve haberlere göre Manchester City ile rekabet edebilmek için hücum hattına daha fazla hız ve doğrudanlık katmak istiyor. Arsenal, Gordon'u hırslı ve teknik yetenekleri yüksek bir oyuncu olarak görüyor.
Bu arada, Bundesliga devi Bayern Münih, Vincent Kompany'nin kadrosunu güçlendirmek için bu kanat oyuncusunu "hayalindeki aday" olarak belirledi. Almanya'dan gelen haberlerde 55-60 milyon sterlinlik bir değer biçildi, ancak Newcastle bu rakamları küçümsedi. Resmi görüşmelerin başlaması için bile 50 milyon sterlin civarında bir ücretin asgari şart olduğu anlaşılıyor, ancak sözleşmesi 2030'a kadar sürdüğü için gerçek fiyatının 80 milyon sterlini aşması bekleniyor.
Liverpool'un sakatlık krizi, Merseyside'a dönüşü tetikleyebilir
Liverpool, hücum hattına aldığı ağır darbenin ardından tekrar gündeme gelebilir. Kırmızılar, Hugo Ekitike’nin Aşil tendonu kopması nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalacağını kısa süre önce öğrendi. Bu sakatlık, Arne Slot’un elindeki seçenekleri kısıtlıyor ve kulübü, çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan Gordon’a olan ilgisini yeniden canlandırmaya zorlayabilir. Gordon'un iki yıl önce anlaşma neredeyse tamamlanmak üzereyken Anfield'a transfer olmak için can attığı bildirildi ve forvet hattının üç pozisyonunda da oynayabilme özelliği, onu sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun yerine geçecek ideal isim haline getiriyor.
Newcastle, yaz transfer döneminde büyük bir kadro değişikliğine hazırlanıyor
Gordon'un olası satışı, St James' Park'ta yaşanacak daha geniş çaplı bir dönüşümün parçası olabilir. Genel müdür David Hopkinson, Newcastle'dan ayrılmak isteyen herhangi bir oyuncunun bunu ancak kulübe fayda sağlayacak şartlarda yapabileceğini açıkça belirtti. Gordon'u büyük bir kârla satmak, Magpies'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) aşmasına yardımcı olacak ve potansiyel olarak Sandro Tonali gibi diğer yıldızları kadroda tutmalarını sağlayabilir. Ancak, ayrılma yoluna girebilecek tek isim Gordon değil. Kabul edilebilir bir teklif gelirse, bek Tino Livramento'nun satılması muhtemel, Kieran Trippier ise sözleşmesinin bitiminde ayrılması bekleniyor. Nick Woltemade ve Yoane Wissa'dan birinin transfer edilebilme ihtimaliyle, Magpies gelecek sezon hücum hattını yönetecek en az bir yeni santrfor transfer etmek için önemli bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.