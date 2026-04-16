Newcastle, 80 milyon sterlinlik kanat oyuncusu Anthony Gordon'ın ayrılmak istediği ve Dünya Kupası'ndan ÖNCE bu konunun çözüme kavuşturulmasını istediği haberiyle sarsıldı

The Telegraph’a göre, Magpies kulübü oyuncudan resmi olarak ayrılmak istediği yönünde bir bildirim almamış olsa da, kulüp içinde 25 yaşındaki futbolcunun yeni bir macera arayışına gireceği yönündeki his giderek güçleniyor. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde düzenli olarak forma giyme arzusu, olası bir ayrılığın başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Eski Everton oyuncusu, bu sezon Avrupa'da göze çarpan bir performans sergiledi; Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı ve birçok kez Maçın Adamı ödülünü kazandı. Ancak Premier Lig'deki performansı istikrarsızdı; Ocak 2025'ten bu yana açık oyunda sadece üç gol attı. Bu dengesizlik, oyuncu Eddie Howe yönetiminde profesyonel bir şekilde antrenmanlarına devam etmesine rağmen, kulüp içinde bazı hayal kırıklığına neden oldu.