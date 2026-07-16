Neville’e yanıt veren Romero: “İngilizler önce konuşur, biz ise sahada konuşuruz. Emekli olduğumda o kadar aptal olmayacağım.”

Arjantin'in 2-1 kazandığı Dünya Kupası yarı finalinin ardından DSport'a röportaj veren Romero, içini döktü: "Motivasyonumuz yüksekti çünkü çok fazla konuşuluyordu; İngiltere'de maçtan önce çok konuşuluyor, bu yüzden onlara selam vermek ve kocaman bir kucaklaşma göndermek istiyoruz. Kesinlikle çok mutlu olacaklardır."





“Umarım emekli olduğumda, bir oyuncuyu eleştirip durmak gibi aptalca bir şey yapmam. Sahaya elinden gelenin en iyisini yapmak için çıkarsın ve işler iyi ya da kötü gidebilir. Finale kaldığımız ve tarih yazdığımız için mutluyuz,” diye sözlerini tamamladı Tottenham’ın savunma oyuncusu.



