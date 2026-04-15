Teknik direktör Vincent Kompany, Madrid'deki maçtaki ilk 11'in aynısını sahaya sürdü. Maçın 35. saniyesinde Bayern kalecisi Manuel Neuer'in yaptığı kötü pas hatası sonucu Arda Güler skoru 0-1'e getirdi. 6. dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitledi, ancak Güler direkt bir serbest vuruşla ikinci golünü atarak Real'i yeniden öne geçirdi (29.).
Harry Kane, devre bitmeden Bayern'in yeniden eşitliği sağladı (38.), Kylian Mbappe ise Real'i yeniden öne geçirdi (42.). İkinci yarıda maç biraz sakinleşti, ancak maçın bitimine kısa bir süre kala tekrar çılgın bir hal aldı. 86. dakikada Eduardo Camavinga sarı-kırmızı kart gördü, 89. dakikada Luis Diaz belirleyici beraberlik golünü attı, ardından Michael Olise uzatmalarda skoru 4-3'e getirdi.
