Neto bırakmıştı: “Juventus beni aradığında Davis Kupası’nı izliyordum”

SPALLETTI

“İyi hissediyorum, ben daha önce hocayla hiç çalışmamıştım. Artık futbolda hepimizi tanıyan insanlar, benim arkadaşlarım var; herkes seninle ilgili yorum yapıyor: ‘Bak, o böyledir.’ Ama sana gerçeği söyleyeyim, çok olumlu bir ilk izlenim oldu; öyle bir bilinç ve tecrübe var ki konuşmaya bile gerek yok. Gerçekten çok olumlu bir ilk izlenimdi.”





KAZANAN ‘KENDİ’ JUVENTUS’UNDAN (Neto, 2015’ten 2017’ye kadar Juventus’ta oynadı) BUGÜNKÜ JUVENTUS’A:

“Sonuçta bunlar dinamikler, futbolun dinamikleri, bağlamlar ve en sonunda o anın gerektirdikleri üzerinde çalışmak gerekiyor. Takımlar, oyuncular gerçekten çok güçlü oyuncular; çok önemli bir kapasiteye ve kaliteye sahipler. Benim bakış açıma göre, Juventus’un alışık olduğu sonuçlara ulaşmak mümkün. Bu dönemlerde yaşanan bağlamlar, olan şeyler bunlar. Sonuçta herkes kazanmak istiyor, sadece Juventus değil ama bana göre gerçekten önemli şeyler yapılabilir.”





SAHAYA NE ZAMAN ÇIKACAK?

“Bak, ben, söylediğim gibi, ihtiyaç duydukları şekilde yardımcı olmak için hazırım. Bu hafta bana daha çok bu yükü yerleştirmek, daha az yapıp daha fazlasını kazanmak, vücudu, etkiyi, yolculuğu, saat farkını hissetmek için yaradı. Bence salı gününden itibaren birlikteyiz, takıma entegre olmuş şekilde haftayı hazırlayabilecek durumdayız. Sonrasında kararları kulüp ve hoca verir ama ben yardımcı olmak ve burada İtalya’daki tüm oyuncular için hazır olmak adına kendimi hazır tutuyorum.”







