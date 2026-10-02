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Neto JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Neto bırakmıştı: “Juventus beni aradığında Davis Kupası’nı izliyordum”

Juventus
N. Neto
Serie A

Dokuz yıl sonra Juventus'a geri dönen Brezilyalı kaleci konuştu

Norberto Neto, sakatlanan Kamil Grabara'nın yerine geçmek için kısa süre önce Juventus'a dönen 1989 doğumlu Brezilyalı kaleci, bugün Juventus'un Continassa'da Cremonese ile oynadığı hazırlık maçının ardından basına konuştu. TuttoJuve.com'un aktardığı öne çıkan sözleri şöyle:


JUVENTUS'TAN GELEN ÇAĞRI

"Gerçek şu ki, çok şükür ailemle birlikte hayatımın tadını çıkardığım, kendime zaman ayırmam gereken bir dönemdeydim ve bunu başardım. Gerçek şu ki haberi aldım, Brezilya-İsviçre Davis Kupası maçını izliyordum ve yeniden düşünmeye başladım. Bildiğiniz bir yere geri dönme ihtimali olduğunda, uyum sağlamak için daha az zamana ihtiyaç duyarsınız".


  • SPALLETTI

    “İyi hissediyorum, ben daha önce hocayla hiç çalışmamıştım. Artık futbolda hepimizi tanıyan insanlar, benim arkadaşlarım var; herkes seninle ilgili yorum yapıyor: ‘Bak, o böyledir.’ Ama sana gerçeği söyleyeyim, çok olumlu bir ilk izlenim oldu; öyle bir bilinç ve tecrübe var ki konuşmaya bile gerek yok. Gerçekten çok olumlu bir ilk izlenimdi.”


    KAZANAN ‘KENDİ’ JUVENTUS’UNDAN (Neto, 2015’ten 2017’ye kadar Juventus’ta oynadı) BUGÜNKÜ JUVENTUS’A:

    “Sonuçta bunlar dinamikler, futbolun dinamikleri, bağlamlar ve en sonunda o anın gerektirdikleri üzerinde çalışmak gerekiyor. Takımlar, oyuncular gerçekten çok güçlü oyuncular; çok önemli bir kapasiteye ve kaliteye sahipler. Benim bakış açıma göre, Juventus’un alışık olduğu sonuçlara ulaşmak mümkün. Bu dönemlerde yaşanan bağlamlar, olan şeyler bunlar. Sonuçta herkes kazanmak istiyor, sadece Juventus değil ama bana göre gerçekten önemli şeyler yapılabilir.”


    SAHAYA NE ZAMAN ÇIKACAK?

    “Bak, ben, söylediğim gibi, ihtiyaç duydukları şekilde yardımcı olmak için hazırım. Bu hafta bana daha çok bu yükü yerleştirmek, daha az yapıp daha fazlasını kazanmak, vücudu, etkiyi, yolculuğu, saat farkını hissetmek için yaradı. Bence salı gününden itibaren birlikteyiz, takıma entegre olmuş şekilde haftayı hazırlayabilecek durumdayız. Sonrasında kararları kulüp ve hoca verir ama ben yardımcı olmak ve burada İtalya’daki tüm oyuncular için hazır olmak adına kendimi hazır tutuyorum.”



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