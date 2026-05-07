"Netlik önemlidir" - Michael Carrick, Manchester United'ın teknik direktör konusunda kesin bir karar vermesi için "doğal zamanın" geldiğini öne sürüyor

Geçici teknik direktör, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek gibi temel hedefi şimdiden gerçekleştirmiş durumda. Ancak sahadaki başarıya ve kendisine bu görevin teklif edilme olasılığının yüksek olduğu yönündeki haberlere rağmen, Carrick şu anda hiçbir şeyden haberdar olmadığını ve kulüp yönetiminin kendisinden resmi bir teyit almadığını itiraf ediyor.

Liderliği altında geçen verimli dönemi değerlendiren Carrick, şunları ekledi: "Şu aşamada tek yapmam gereken, oyuncuları sezonu güçlü bir şekilde bitirebilecekleri bir konuma getirmek. Daha önce de söylediğim gibi, bu konuda sakinim. Ne zaman çözülecekse o zaman çözülecek. Bu benim elimde değil, o yüzden ne olacağını bekleyip göreceğiz."