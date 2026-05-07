"Netlik önemlidir" - Michael Carrick, Manchester United'ın teknik direktör konusunda kesin bir karar vermesi için "doğal zamanın" geldiğini öne sürüyor
Karar için 'doğal zaman'
Eski Manchester United orta saha oyuncusu, Ocak ayında Ruben Amorim'in kovulmasının ardından görevi devraldığından beri takdire şayan bir performans sergiledi; ancak sezonun bitmesine sadece üç maç kala, Old Trafford'daki uzun vadeli geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.
Durumla ilgili olarak Carrick şunları söyledi: "Netlik önemlidir… Sezonu güçlü bir şekilde bitirdik, kendimizi iyi bir konuma getirdik ve benim rolümün durumu ve bundan sonra ne olacağı konusunda, bence bu doğal bir zaman. Sezonun sonu olmasa da, sezonun sonuna doğru bu konu her zaman gündemdeydi."
İlk dörtte yer almasına rağmen belirsizlik
Geçici teknik direktör, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek gibi temel hedefi şimdiden gerçekleştirmiş durumda. Ancak sahadaki başarıya ve kendisine bu görevin teklif edilme olasılığının yüksek olduğu yönündeki haberlere rağmen, Carrick şu anda hiçbir şeyden haberdar olmadığını ve kulüp yönetiminin kendisinden resmi bir teyit almadığını itiraf ediyor.
Liderliği altında geçen verimli dönemi değerlendiren Carrick, şunları ekledi: "Şu aşamada tek yapmam gereken, oyuncuları sezonu güçlü bir şekilde bitirebilecekleri bir konuma getirmek. Daha önce de söylediğim gibi, bu konuda sakinim. Ne zaman çözülecekse o zaman çözülecek. Bu benim elimde değil, o yüzden ne olacağını bekleyip göreceğiz."
FA Gençlik Kupası finalinde yaşanan hayal kırıklığı
Carrick görevi devraldığından bu yana, United Premier Lig’deki diğer tüm takımlardan daha fazla puan topladı ve onun yönetimindeki 14 maçın 10’unu kazandı. Bu olağanüstü performans sayesinde kulüp üçüncü sıraya yükseldi ve sezon sona ermeden bu konumunu sağlamlaştırmak amacıyla bu Cumartesi Sunderland deplasmanına çıkacak.
Carrick, A takımın durumunun yanı sıra kulübün genç yeteneklerini de yakından takip ediyor. Manchester City ile oynanacak FA Gençlik Kupası finalinin büyük bir stadyumda yapılmayacak olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Carrick, "Gençlik Kupası finaline kalmak her zaman ana stadyumda oynanan bir şey gibi görünür ve bu yaş grubundaki oyuncular için çok önemli bir vitrin niteliğindedir. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradık" dedi.
United yönetim kurulundaki değişiklikler
Teknik direktörlük koltuğundaki belirsizlik, Manchester United yönetim kurulunda yaşanan önemli değişikliklerle aynı zamana denk geliyor. Kulüp Perşembe günü Sir Dave Brailsford’un yönetim kurulundan ayrıldığını doğruladı. INEOS’un sahibi Sir Jim Ratcliffe’in uzun süredir müttefiki olan Brailsford, yeni yatırımın ilk aşamalarında kilit bir rol oynamıştı ancak artık kulüple bağlarını resmen kopardı.