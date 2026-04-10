Netflix, Arjantinli kahraman Emi Martinez'i konu alan bir animasyon filmi yayınlayacak

Film, genç bir çocuğun zamanı durdurma yeteneğine sahip olduğunu keşfettiği bir konsepti ele alacak; bu, özellikle yüksek baskı altındaki penaltı atışlarında Martinez’in kariyerini şekillendiren soğukkanlılığı ve zihinsel gücü simgeleyecek. Film, Liniers adıyla tanınan ünlü Arjantinli karikatürist Ricardo Siri’nin çizimlerini, arşiv görüntüleri ve arkadaşları, aile üyeleri ve takım arkadaşlarıyla yapılan röportajlarla bir araya getirecek. Projede Sergio Ferraro ve Alejandro Greco yapımcı olarak yer alırken, Andres Emilio şovun yönetmenliğini üstlenecek ve prodüksiyon Pegsa tarafından yürütülecek.

Martinez, 2021 yılında uluslararası alanda büyük bir çıkış yakaladı ve o zamandan beri 2021 Copa America, 2022 Finalissima, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America dahil olmak üzere Arjantin'in önemli başarılarında kritik bir rol oynadı.