Netflix, Arjantinli kahraman Emi Martinez'i konu alan bir animasyon filmi yayınlayacak
Netflix, Arjantinli kaleci Martinez’in “Dibu Martinez: El pibe que ataja el tiempo” (Zamanı Durduran Çocuk) adlı bir animasyon filminin konusu olacağını doğruladı. Bu duyuru, platformun 7 Nisan’da Arjantin’de yeni ofislerini açarken 2026 ve 2027 yıllarına ait gelecek yapımlarını tanıttığı sırada yapıldı. Henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmasa da, filmin bu yılın ilerleyen aylarında gösterime girmesi bekleniyor. Gustavo Cova'nın yönetmenliğini ve Hernan Casciari'nin senaristliğini üstlendiği proje, Martinez'in Mar del Plata'daki çocukluğundan Arjantin ve kulübü Aston Villa için kilit bir figür haline gelmesine kadar olan yolculuğunu konu alacak.
Netflix, projenin ardındaki konsepti açıklıyor
Netflix, projeyi duyururken filmin ardındaki yaratıcı vizyon ve kalecinin hikâyesinin nasıl anlatılacağına dair ayrıntıları paylaştı.
Şirket, sosyal medyada paylaştığı resmi açıklamada, "Bu haber, golü kurtaran bir kurtarış kadar heyecan verici" dedi. "Hernán Casciari'nin yazdığı, Liniers'in resimlediği ve Gustavo Cova'nın yönettiği Dibu Martínez: The Kid Who Saves Time, daha önce görülmemiş röportajları animasyonla harmanlayarak, kaleci olmayı hayal eden ve sonunda Arjantin milli takımının en büyük kahramanlarından biri haline gelen çocuğun hikayesini anlatan bir film. Yakında Netflix'te."
Martinez’in yükselişinin ardındaki yaratıcı hikaye anlatımı
Film, genç bir çocuğun zamanı durdurma yeteneğine sahip olduğunu keşfettiği bir konsepti ele alacak; bu, özellikle yüksek baskı altındaki penaltı atışlarında Martinez’in kariyerini şekillendiren soğukkanlılığı ve zihinsel gücü simgeleyecek. Film, Liniers adıyla tanınan ünlü Arjantinli karikatürist Ricardo Siri’nin çizimlerini, arşiv görüntüleri ve arkadaşları, aile üyeleri ve takım arkadaşlarıyla yapılan röportajlarla bir araya getirecek. Projede Sergio Ferraro ve Alejandro Greco yapımcı olarak yer alırken, Andres Emilio şovun yönetmenliğini üstlenecek ve prodüksiyon Pegsa tarafından yürütülecek.
Martinez, 2021 yılında uluslararası alanda büyük bir çıkış yakaladı ve o zamandan beri 2021 Copa America, 2022 Finalissima, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America dahil olmak üzere Arjantin'in önemli başarılarında kritik bir rol oynadı.
Şimdi ne olacak?
Filmin vizyona girmesine yönelik beklentiler artarken, Martinez Premier Lig’de Villa’daki kariyerine odaklanmaya devam ediyor. Kaleci, hem kulübü hem de milli takımı için kilit bir isim olmaya devam ediyor; kısa süre önce Avrupa Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında takımının Bologna’yı 3-1 mağlup etmesine katkıda bulundu. Villa, şu anda Premier Lig sıralamasında üçüncü sıradaki Manchester United’ın bir puan gerisinde, dördüncü sırada yer alıyor.