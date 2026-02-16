"Net bir hedefim var" - Karim Adeyemi, Borussia Dortmund ile sözleşme görüşmeleri askıya alınmışken transfer söylentileri dolaşırken "zirveye" ulaşmayı hedefliyor

Ruhr Nachrichten'e uzun vadeli geleceğine dair belirsizlik hakkında konuşan Adeyemi, modern futbol müzakerelerinin karmaşıklığı konusunda samimi oldu. Şu ana odaklandığını ancak durumun tamamen kendi kontrolünde olmadığını kabul etti. "Futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Her şey bir veya iki ay içinde, hatta belki de önümüzdeki birkaç hafta içinde karara bağlanabilir. Karar sadece bana ait değil. Kulübün değerlendirmeleri de dahil olmak üzere birçok faktör devreye giriyor" diye açıkladı.

Adeyemi ayrıca, kişisel hayatının büyük bir Avrupa metropolüne taşınmasını belirlediğine dair iddiaları da reddetti. Eşinin bir değişiklik istediğine dair söylentilere değinen Adeyemi, "Medyada okuduğunuz her şey her zaman doğru değildir. Benim odak noktam burası. Hiçbir zaman rahatsız olduğumu veya buna benzer bir şey söylediğimi hatırlamıyorum" dedi.

"Hedefim her zaman en üst düzeyde rekabet etmek olmuştur. Yine de, diğer takımlar hakkında cesur açıklamalar yapmayacağım. Biz kendimize odaklanıyoruz, kendi işimizi yapıyoruz. Sonunda işler yolunda giderse, harika. Kendimize sadık kalmalı, iyi performans göstermeli, maçları kazanmalıyız – sonra da nerede olduğumuzu göreceğiz. Net bir hedefim var – ve burada oynadığım sürece her yıl bunu tekrar açıklayacağım."