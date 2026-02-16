Getty Images
Çeviri:
"Net bir hedefim var" - Karim Adeyemi, Borussia Dortmund ile sözleşme görüşmeleri askıya alınmışken transfer söylentileri dolaşırken "zirveye" ulaşmayı hedefliyor
60 milyon avroluk soru işareti
Die Schwarzgelben ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, olası bir sözleşme uzatması konusunda iletişim kopukluğu olduğu yönündeki haberlerin ardından yoğun dedikoduların odağında yer aldı. Eski Red Bull Salzburg oyuncusu, Bundesliga'dan ayrılacağı yönünde güçlü söylentilerle anılıyor ve kulübün en değerli varlıklarından birini nakde çevirmek isteyebileceği öne sürülüyor.
Haberlere göre Dortmund, önümüzdeki yaz transfer döneminde onu satmayı ciddi olarak düşünüyor. Böyle bir transferin 60 milyon euro civarında bir bedele mal olacağı ve Dortmund'a kadroya yeniden yatırım yapmak için önemli bir sermaye sağlarken, onun yüksek maaşını da defterlerden çıkarmayı sağlayacağı bildiriliyor.
- AFP
"Karar sadece bana ait değil."
Ruhr Nachrichten'e uzun vadeli geleceğine dair belirsizlik hakkında konuşan Adeyemi, modern futbol müzakerelerinin karmaşıklığı konusunda samimi oldu. Şu ana odaklandığını ancak durumun tamamen kendi kontrolünde olmadığını kabul etti. "Futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Her şey bir veya iki ay içinde, hatta belki de önümüzdeki birkaç hafta içinde karara bağlanabilir. Karar sadece bana ait değil. Kulübün değerlendirmeleri de dahil olmak üzere birçok faktör devreye giriyor" diye açıkladı.
Adeyemi ayrıca, kişisel hayatının büyük bir Avrupa metropolüne taşınmasını belirlediğine dair iddiaları da reddetti. Eşinin bir değişiklik istediğine dair söylentilere değinen Adeyemi, "Medyada okuduğunuz her şey her zaman doğru değildir. Benim odak noktam burası. Hiçbir zaman rahatsız olduğumu veya buna benzer bir şey söylediğimi hatırlamıyorum" dedi.
"Hedefim her zaman en üst düzeyde rekabet etmek olmuştur. Yine de, diğer takımlar hakkında cesur açıklamalar yapmayacağım. Biz kendimize odaklanıyoruz, kendi işimizi yapıyoruz. Sonunda işler yolunda giderse, harika. Kendimize sadık kalmalı, iyi performans göstermeli, maçları kazanmalıyız – sonra da nerede olduğumuzu göreceğiz. Net bir hedefim var – ve burada oynadığım sürece her yıl bunu tekrar açıklayacağım."
Müzik videosunda görünmesi BVB'de heyecan yarattı
Saha dışında Adeyemi, ekstra kurumsal faaliyetleri nedeniyle, özellikle de eşi rapçi Loredana'nın müzik videosunda rol alması nedeniyle eleştiriye maruz kaldı. Bu cameo rolünün kulüp yetkililerini hazırlıksız yakaladığı ve zaten hassas olan duruma bir başka gerginlik katıldığı bildirildi. Borussia Dortmund yetkililerinin video hakkında önceden bilgilendirilmediği ve bunun Signal Iduna Park'ta daha fazla gerginliğe yol açtığı iddia edildi.
Videonun yayınlanma zamanlaması ve Adeyemi'nin piyasa değerini eski BVB ikonu Erling Haaland'ınkiyle karşılaştıran sözleri, bazı taraftar kesimlerinin hoşuna gitmedi. Oyuncuların boş zamanlarını geçirme hakkı olsa da, bu durumun görünüşü, saha içindeki istikrarı mercek altına alındığı bir dönemde Adeyemi'nin konumunu karmaşıklaştırdı. Kulübün yönetimi, Adeyemi'nin saha dışı profilinin, bir kıdemli oyuncudan beklenen profesyonel standartlara uygun olup olmadığını değerlendiriyor.
- AFP
Alman milli takım oyuncusu için karar yaz
Ünlü menajer Jorge Mendes'in de devreye girmesiyle, müzakere masası daha da kalabalık hale geldi. Mendes, sert pazarlıklarıyla tanınıyor ve onun varlığı genellikle büyük bir hamlenin yaklaştığının işareti oluyor. Dortmund, bir dönüm noktasında olabilir: ya kanat oyuncusunu uzun vadede tutmak için gerekli mali taleplere boyun eğecek ya da Niko Kovac'ın hücum seçeneklerini daha genç ve daha istikrarlı yeteneklerle yenilemek için temiz bir kopuş arayacak.
Bundesliga sezonu zirveye yaklaşırken, Adeyemi'nin Dortmund'a olan bağlılığını kanıtlaması için baskı artacak. Önümüzdeki birkaç hafta, onun kulübün hücumunun yüzü olarak kalıp kalmayacağını veya bir sonraki yüksek profilli transferi olup olmayacağını belirlemede çok önemli olabilir. Şu an için Alman milli oyuncu, kafasında "net bir hedef" olduğunu söylüyor, ancak bu hedefin kulübün vizyonuyla uyumlu olup olmadığı, Westfalenstadion'un üzerinde asılı duran milyonlarca euro değerinde bir soru olarak kalmaya devam ediyor.
Reklam