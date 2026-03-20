Sky'ın haberine göre, stoper Edmond Tapsoba da artık Leverkusen'den ayrılmayı düşünüyor.
Net bir hedef belirlendi: Bayer 04 Leverkusen’in bir sonraki şampiyonluk kahramanı görünüşe göre ayrılmak istiyor
Buna göre, 27 yaşındaki oyuncu mevcut sezonun bitiminden sonra Werkself'ten ayrılmak istiyor. B04'te, ilgilenen bir kulüp uygun bir transfer ücreti ödediği takdirde, böyle bir hamleye açık bir tutum sergileneceği belirtiliyor.
Tapsoba'nın tercih ettiği hedef Premier League olarak gösteriliyor. Geçen yaz da ayrılacağına dair söylentiler vardı, ancak o zaman transfer, Bayer'in talep ettiği 50 milyon avroluk transfer ücreti nedeniyle gerçekleşememişti.
Leverkusen, Tapsoba için 40 milyon euro istiyor gibi görünüyor
Bu arada Leverkusen’in, Werkself ile sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam eden bu stoper için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Bu rakamın “kırılma noktası” olarak değerlendirilmesi gerekiyor; kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyu bu rakamın altında bir fiyata bırakmak istemiyor.
Tapsoba, Ocak 2020'de Vitoria Guimaraes'ten Leverkusen'e transfer oldu ve çok kısa sürede takımın vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi. B04'ün lig ve DFB Kupası'nda çifte kupayı kazandığı 2023/24 sezonunda, takımın en önemli oyuncularından biriydi.
Bu sezon Tapsoba, tüm turnuvalarda toplam 36 maça çıktı. Bu maçlarda kendisi dört gol attı, iki golün de asistini yaptı.
Edmond Tapsoba: 2025/2026 Sezonu İstatistikleri
Maçlar
Goller
Asistler
36
4
2