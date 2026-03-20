Net bir hedef belirlendi: Bayer 04 Leverkusen’in bir sonraki şampiyonluk kahramanı görünüşe göre ayrılmak istiyor

Bu arada Leverkusen’in, Werkself ile sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam eden bu stoper için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Bu rakamın “kırılma noktası” olarak değerlendirilmesi gerekiyor; kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyu bu rakamın altında bir fiyata bırakmak istemiyor.

Tapsoba, Ocak 2020'de Vitoria Guimaraes'ten Leverkusen'e transfer oldu ve çok kısa sürede takımın vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi. B04'ün lig ve DFB Kupası'nda çifte kupayı kazandığı 2023/24 sezonunda, takımın en önemli oyuncularından biriydi.

Bu sezon Tapsoba, tüm turnuvalarda toplam 36 maça çıktı. Bu maçlarda kendisi dört gol attı, iki golün de asistini yaptı.