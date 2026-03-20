Net bir hedef belirlendi: Bayer 04 Leverkusen’in bir sonraki şampiyonluk kahramanı görünüşe göre ayrılmak istiyor

Bayer 04 Leverkusen'de, 2023/24 sezonundaki şampiyon kadronun son parçaları yavaş ama emin adımlarla takımdan ayrılıyor.

Sky'ın haberine göre, stoper Edmond Tapsoba da artık Leverkusen'den ayrılmayı düşünüyor.

  • Buna göre, 27 yaşındaki oyuncu mevcut sezonun bitiminden sonra Werkself'ten ayrılmak istiyor. B04'te, ilgilenen bir kulüp uygun bir transfer ücreti ödediği takdirde, böyle bir hamleye açık bir tutum sergileneceği belirtiliyor.

    Tapsoba'nın tercih ettiği hedef Premier League olarak gösteriliyor. Geçen yaz da ayrılacağına dair söylentiler vardı, ancak o zaman transfer, Bayer'in talep ettiği 50 milyon avroluk transfer ücreti nedeniyle gerçekleşememişti.

    Leverkusen, Tapsoba için 40 milyon euro istiyor gibi görünüyor

    Bu arada Leverkusen’in, Werkself ile sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam eden bu stoper için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Bu rakamın “kırılma noktası” olarak değerlendirilmesi gerekiyor; kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyu bu rakamın altında bir fiyata bırakmak istemiyor.

    Tapsoba, Ocak 2020'de Vitoria Guimaraes'ten Leverkusen'e transfer oldu ve çok kısa sürede takımın vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi. B04'ün lig ve DFB Kupası'nda çifte kupayı kazandığı 2023/24 sezonunda, takımın en önemli oyuncularından biriydi.

    Bu sezon Tapsoba, tüm turnuvalarda toplam 36 maça çıktı. Bu maçlarda kendisi dört gol attı, iki golün de asistini yaptı.

  • Edmond Tapsoba: 2025/2026 Sezonu İstatistikleri

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    36

    4

    2


