Kadro açıklamasında konuşan Arjantinli teknik adam, efsanevi formanın hâlâ dolaşımda olduğunu ve yükselen bir yeteneğin bunu hak ederek alabileceğini vurguladı. Kendine has mizahıyla formanın emekliye ayrılacağı yönündeki söylemleri geri çeviren Lorenzo, "Aklımdan 'El Pibe' [Carlos] Valderrama'yı kadroya çağırmak geçti (gülüyor)." dedi.

"10 numaralı forma kesinlikle giyilecek ve bu, Kolombiya için büyük onur taşıyan bir forma, ancak onu giyip iyi performans gösterebilecek oyuncular var. Ham yeteneğin orada olduğunu görüyoruz ve taraftarların kalbini yeniden kazanacak bir sonraki '10' çok yakında ortaya çıkacak."