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Adhe Makayasa
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Nestor Lorenzo, Kolombiya ikonik 10 numaralı formayı devretmeye hazırlanırken James Rodriguez'in halefine işaret etti

J. Rodriguez
N. Lorenzo
Meksika - Kolombiya
Meksika
Kolombiya
Hazırlık Maçları

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, James Rodriguez'in milli futbolu bırakmasının ardından milli takımın ikonik 10 numaralı formasını emekliye ayırmayacağını doğruladı. Yaklaşan hazırlık maçları öncesi konuşan Arjantinli teknik adam, ağır tarihi sorumluluğu yakında yeni bir oyuncunun üstleneceğinde ısrar etti.

  • Cafeteros yeni bir döneme giriyor

    Kolombiya'nın ikonik formasını çevreleyen belirsizlik, efsanevi kaptanının milli takımı bırakmasının ardından 15 Eylül'de nihayet sona erdi. 131 maçlık kariyerine nokta koyan orta saha maestrosunun vedası, ilk etapta 10 numaranın geçici olarak emekliye ayrılıp ayrılmayacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak teknik direktör Lorenzo, sahadaki yaratıcı geleneği korumak adına bu formanın hemen yeni nesle verileceğini açıkça belirtti.

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  • FBL-COLOMBIA-PRESSERAFP

    Lorenzo, forma mirasıyla ilgili konuştu

    Kadro açıklamasında konuşan Arjantinli teknik adam, efsanevi formanın hâlâ dolaşımda olduğunu ve yükselen bir yeteneğin bunu hak ederek alabileceğini vurguladı. Kendine has mizahıyla formanın emekliye ayrılacağı yönündeki söylemleri geri çeviren Lorenzo, "Aklımdan 'El Pibe' [Carlos] Valderrama'yı kadroya çağırmak geçti (gülüyor)." dedi.

    "10 numaralı forma kesinlikle giyilecek ve bu, Kolombiya için büyük onur taşıyan bir forma, ancak onu giyip iyi performans gösterebilecek oyuncular var. Ham yeteneğin orada olduğunu görüyoruz ve taraftarların kalbini yeniden kazanacak bir sonraki '10' çok yakında ortaya çıkacak."

  • Oyun kurucular taç için yarışıyor

    Juan Fernando Quintero'nun da milli görevden çekilmesiyle birlikte, yaratıcılık sorumluluğu artık Lorenzo'nun yönetimindeki heyecan verici hücum orta saha havuzuna düşüyor. Enerjik genç Yaser Asprilla, tecrübeli isim Jhon Arias ve yeni yüz Juan Manuel Rengifo ile birlikte oyunu yönlendirebilecek en güçlü aday olarak öne çıkıyor. James'in boşalttığı formanın resmî varisi, kadro yaklaşan hazırlık maçları öncesinde antrenman kampında bir araya geldikten sonra resmen açıklanacak.

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    Hazırlık maçları için hazırlıklar başlıyor

    Meksika, Paraguay ve Peru'ya karşı oynanacak zorlu bir hazırlık maçı serisi, James sonrası dönemde Kolombiya'nın taktik dengesine dair erken bir gösterge sunacak. Bu karşılaşmalar, seçilen 10 numaranın efsanenin gölgesinden çıkması için hayati bir kendini kanıtlama zemini niteliği taşıyor. Lorenzo, ciddi mesai yeniden başlamadan önce bu kampı yaratıcı çekirdeğini oturtmak için kullanmak isteyecek.

Hazırlık Maçları
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