Kane, kulüp ve millî takım düzeyinde zaman zaman akıl almaz performanslar sergileyerek modern dönemin efsanelerinden biri hâline geldi. 2025-26 sezonunda Bayern ve İngiltere formasıyla çıktığı maçlarda 73 gol attı ve bu süreçte ikinci Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu andıran istatistiklere imza atan Kane, Ballon d’Or kazanan bu yıldızların arasına katılarak etkileyici kariyerine Ballon d’Or ödülünü de ekledi. Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal ve Real Madrid'in ‘Galactico’su Kylian Mbappe gibi rakiplerini geride bıraktı.

Kane'in ‘gezegenin en iyi oyuncusu’ unvanını hak edip etmediği sorulan Richards, şunları söyledi: “Bence üçü de farklı açılardan bu ödülü hak etti. Lamine gibi isimler var; tabii Dünya Kupası'nı kazandı. Evet, turnuvaya sakat girdi ve onun en iyi hâlini göremedik ama geçen sezon zaman zaman sergilediği oyun inanılmazdı.

“Her zaman hayranlık duyduğum Kylian Mbappe gibi biri de var, çünkü gol pozisyonlarını kendi yaratabiliyor. Futbol izlemek için stadyuma gitmek ya da para ödeyip maç izlemek istemenizi sağlayan oyunculardan söz ediyorsanız, benim için o böyle biri. Çok dinamik. Çok gol attı. Dünya Kupası'nda da çok iyi oynadı. Ama elbette Fransa kupayı kazanamadı.

“Bir de Harry Kane var. En azından geçen sezon Bundesliga'da yaptıkları inanılmazdı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Dünya Kupası'nda da harikaydı. Ama rakamlardan, istikrardan ve oyununu geliştiren birinden söz ediyorsak, tüm saygımla söylüyorum, artık sadece bir golcü değil. Çok yönlü bir oyuncu hâline geldi. Onun adına çok sevindim.

“Ödülü üçünden herhangi biri kazanabilirdi. Harry Kane'e verilmesine sevindim. Geçirdiği süreci, kiralık olarak oynadığı tüm dönemleri düşünün. Sonra Tottenham'da hiçbir şey kazanamıyor diye herkes onunla alay etti. Bayern Münih'e gittiğinde de herkes, ‘Bu doğru karar mı? Orada sadece Bundesliga'yı kazanacaksın’ diyordu. Ama vay canına, katettiği yol gerçekten inanılmaz. Onunla gurur duyuyorum. Kesinlikle bu ödülü hak eden bir isim.”