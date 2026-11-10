“Neslimizin gelmiş geçmiş en iyisi” Harry Kane, İngiltere’nin 1966’daki “gerçek kahramanlarının” hâlâ gerisinde; ancak Micah Richards, Bayern Münihli golcünün 2026 Ballon d’Or’unun “ödülü hak eden kazananı” olduğunu söylüyor
- Getty
İngiltere, futbolu “evine” getirmeyi hâlâ bekliyor
Bayern Münih'te dikkat çekici bireysel performansını sürdüren Tottenham'ın eski golcü forveti, İngiltere ile büyük kupalar kazanmaya çok yaklaştı. Kaptan olarak iki Avrupa Şampiyonası finalinde oynadı ve iki Dünya Kupası yarı finaline ulaştı.
İngiltere, futbolu yeniden “evine” getirmeyi hâlâ bekliyor. Sir Gareth Southgate ve Thomas Tuchel de takımı bu hedefe ulaştıramadı. Yine de 2028'de Britanya topraklarında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası yaklaşırken umutlar canlılığını koruyor.
Kane'nin bu turnuvada forma giymesi bekleniyor; 33 yaşındaki oyuncunun hız kestiğine dair hiçbir işaret yok. Tüm zamanların en iyileri sıralamasında Bobby Moore ve Bobby Charlton gibi isimleri geride bırakmak için şampiyon olması gerekebilir.
Kane, İngiliz futbol tarihinin en iyisi olabilir mi?
Richards da bunu kabul ediyor. Specsavers’ın ‘Best Worst Team’ programında ikinci kez antrenörlük yapmak üzere Bollington United ile bir araya gelen eski İngiltere savunmacısı, GOAL'e şunları söyledi: “Bu her zaman zor çünkü farklı nesillerden, farklı dönemlerden söz ediyoruz. Onun bizim neslimizin gelmiş geçmiş en iyisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama geriye dönüp 1966'da Dünya Kupası'nı kazanan oyunculara bakarsanız, bunun yarattığı duyguyu ve o dönemde ülke için ne ifade ettiğini bir düşünün.”
“Harry Kane bir şekilde, birkaç yıl içinde Avrupa Şampiyonası kupasını getirebilirse, evet, belki bu konumunu perçinleyebilir. Ama Dünya Kupası'nı kazanan oyuncular kahramanlar, değil mi? Asıl kahramanlar onlar.”
- Specsavers
Üretken golcü artık Ballon d'Or sahibi
Kane, kulüp ve millî takım düzeyinde zaman zaman akıl almaz performanslar sergileyerek modern dönemin efsanelerinden biri hâline geldi. 2025-26 sezonunda Bayern ve İngiltere formasıyla çıktığı maçlarda 73 gol attı ve bu süreçte ikinci Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu andıran istatistiklere imza atan Kane, Ballon d’Or kazanan bu yıldızların arasına katılarak etkileyici kariyerine Ballon d’Or ödülünü de ekledi. Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal ve Real Madrid'in ‘Galactico’su Kylian Mbappe gibi rakiplerini geride bıraktı.
Kane'in ‘gezegenin en iyi oyuncusu’ unvanını hak edip etmediği sorulan Richards, şunları söyledi: “Bence üçü de farklı açılardan bu ödülü hak etti. Lamine gibi isimler var; tabii Dünya Kupası'nı kazandı. Evet, turnuvaya sakat girdi ve onun en iyi hâlini göremedik ama geçen sezon zaman zaman sergilediği oyun inanılmazdı.
“Her zaman hayranlık duyduğum Kylian Mbappe gibi biri de var, çünkü gol pozisyonlarını kendi yaratabiliyor. Futbol izlemek için stadyuma gitmek ya da para ödeyip maç izlemek istemenizi sağlayan oyunculardan söz ediyorsanız, benim için o böyle biri. Çok dinamik. Çok gol attı. Dünya Kupası'nda da çok iyi oynadı. Ama elbette Fransa kupayı kazanamadı.
“Bir de Harry Kane var. En azından geçen sezon Bundesliga'da yaptıkları inanılmazdı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Dünya Kupası'nda da harikaydı. Ama rakamlardan, istikrardan ve oyununu geliştiren birinden söz ediyorsak, tüm saygımla söylüyorum, artık sadece bir golcü değil. Çok yönlü bir oyuncu hâline geldi. Onun adına çok sevindim.
“Ödülü üçünden herhangi biri kazanabilirdi. Harry Kane'e verilmesine sevindim. Geçirdiği süreci, kiralık olarak oynadığı tüm dönemleri düşünün. Sonra Tottenham'da hiçbir şey kazanamıyor diye herkes onunla alay etti. Bayern Münih'e gittiğinde de herkes, ‘Bu doğru karar mı? Orada sadece Bundesliga'yı kazanacaksın’ diyordu. Ama vay canına, katettiği yol gerçekten inanılmaz. Onunla gurur duyuyorum. Kesinlikle bu ödülü hak eden bir isim.”
Richards, antrenörlük görevinde goller için ödül vadediyor
Richards, yıllar içinde aralarında millî takımda birlikte oynadığı Wayne Rooney'nin de bulunduğu efsanevi forvetlerle aynı sahayı paylaştı. Şimdi ise Bollingham United Sunday Blues'a katıldıktan sonra deneyimlerini aktarmayı umuyor.
Cheshire merkezli takım, geçen sezon oynadığı bütün maçları kaybetti. Bu kötü seride, 31-1'lik ağır bir yenilgi de yer aldı. “Antrenör Meeks”, duran toplardan baskı altında soğukkanlı kalmaya kadar takımın en büyük sorunlarını çözmek için eski millî oyuncuları, uzmanları ve dikkat çeken isimleri kadroya katmak üzere bağlantılarını kullanıyor.
Ayrıca takımın golcü oyuncusu Sam ‘Goody’ Goodwin'e, bu sezon 40 gole ulaşması hâlinde 5.000 sterlin ödül vereceğini söyledi. Kane'in de yeniden ulaşmaya çalıştığı rakamlar bunlar.
Futbolcuların en iyi performansını ortaya çıkarmanın en iyi yolunun teşvikler olup olmadığı ve bunun her zaman böyle olup olmadığı sorulduğunda Richards şunları söyledi: “Biliyor musunuz? O hedefi düşürüyorum. Düşüreceğim çünkü 40'ın çok olduğunu düşünüyorum. 25 daha gerçekçi, sizce de öyle değil mi?
“İyi bir oyuncu ama bütün golleri nasıl attığıyla övünüyordu. Ben de 40 dedim. Fakat daha gerçekçi bir hedef belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. 25 diyeceğim. Hepimiz sonunda küçük bir ikramiye almayı severiz, değil mi? Yaptığımız iş ne olursa olsun, biraz teşvik iyidir. Neden olmasın? Harika bir çocuk, çok iyi bir karakteri var, onu gerçekten seviyorum. O golleri atarsa 5.000 sterlini ödeyeceğim.”
Golcüler her takım için hayati önem taşır.
Goodwin'in önümüzdeki maçlarda nasıl performans göstereceğini yakından takip eden Richards, İngiltere'nin kadrosuna bazı yeni isimlerin katılmasıyla Hırvatistan ve İspanya karşısındaki son UEFA Uluslar Ligi maçlarında nasıl bir performans sergileyeceğini görmeyi de sabırsızlıkla bekleyenler arasında.
Bu maçların ilki perşembe günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Kaptan Kane, eski kaleci Peter Shilton'ı geride bırakarak tüm zamanların millî maç sayısı sıralamasında rekorları yeniden yazmaya hazır.
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