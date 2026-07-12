Neşelen, Thomas – Dünya Kupası yarı finalindesin! İngiltere teknik direktörü Tuchel, Jude Bellingham’ın bir başka muhteşem performansının keyfini çıkarmayı reddedirken, Erling Haaland ise hüsranla ülkesine dönüyor; kazananlar ve kaybedenler

İngiltere, uzatmalarda maçı 2-1 kazandı. Ve geçen hafta Azteca’da alınan galibiyet 11 kararlı oyuncunun eseri idiyse, bu maçta ise Bellingham ve diğer 16 oyuncunun performansı ön plana çıktı. Ancak Thomas Tuchel memnun değildi; bunu maçtan sonra açıkça dile getirdi. İngiltere’nin teknik kaliteden yoksun, zayıf bir performans sergilediğini söyledi. Bu doğru olabilir, ama artık oynanacak bir Dünya Kupası yarı finali var. Burada önemli olan yöntemler değil, sonuçlardır.

Maç başlamadan önce, sıcaklık nedeniyle bu maçın ertelenebileceğine dair dağınık söylentiler vardı - ve Güney Florida’nın boğucu havasında durum gerçekten de öyle hissettiriyordu. İngiltere de maçın ilk dakikalarında buna uygun oynadı ve neredeyse tam kontrol sahibi olmasına rağmen paslarında canlılık yoktu.

Yine de Norveç öne geçti. Aslında bu golde biraz da şansın yardımı vardı. Andreas Schjelderup, uzak direğe Erling Haaland’a doğru bir top gönderdiğinde kesinlikle orta yapmaya çalışıyordu ve 36. dakikada top direğe çarparak ağlara girince kendini beğenmiş bir şekilde omuz silkti. Bellingham, devre bitmeden hemen önce İngiltere'yi uyandırdı. Anthony Gordon topu içeriye doğru kesti. Bellingham topu kontrol etti, ilerledi ve zayıf ayağıyla topu alt köşeye gönderdi. Bellingham, Harry Kane'i kaçırdığında devre 2-1 olabilirdi. Ancak İngiltere kaptanı biraz erken hareket etti ve ustaca attığı çalım gol olarak sayılmadı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Norveç daha agresifti. Neredeyse ikinci golü de atıyorlardı. Torbjorn Heggem, bir köşe vuruşunun ardından topu ağların üst köşesine gönderdi, ancak VAR, ortanın yapıldığı sırada Haaland’ın Elliot Anderson’ı ittiği gerekçesiyle golü iptal etti. 75. dakikada Kristoffer Ajer’in kafası üst direğe çarptığında yine golün eşiğine geldiler. İkinci yarının sonlarında İngiltere de bazı fırsatlar yakaladı; Bunların en dikkat çekeni, Bukayo Saka’nın attığı ve kimsenin gole çeviremediği aldatıcı pas oldu. Bunun dışında ise maç uzatmalara gitmeye mahkum gibiydi.

İngiltere uzatmalarda erken golü buldu. Morgan Rogers’ın tehlikeli şutunu kaleci elinden kaçırdı. Üç Norveçli oyuncu yerinde sayarken, Bellingham harekete geçerek seken topu ağlara gönderdi. Bundan sonra iş savunmaya kaldı; bu İngiltere takımı birdenbire savunmayı sevmiş gibi görünüyordu. Dan Burn birkaç topu kafayla uzaklaştırdı. Jordan Pickford’un kurtarış yapmasına gerek kalmadı. Tuchel’in şikayetlerine rağmen, İngiltere yarı finale yükseldi.

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