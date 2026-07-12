Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Neşelen, Thomas – Dünya Kupası yarı finalindesin! İngiltere teknik direktörü Tuchel, Jude Bellingham’ın bir başka muhteşem performansının keyfini çıkarmayı reddedirken, Erling Haaland ise hüsranla ülkesine dönüyor; kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
Dünya Kupası
İngiltere
T. Tuchel
J. Bellingham
E. Haaland
FEATURES
Norveç - İngiltere
Norveç

Gecenin en coşkulu tezahüratı, Jude Bellingham’ın veda sahnesinde yükseldi. Fazla zamana ihtiyacı olmadı. Sahadan ayrılış şekli bile kararlıydı: doğrudan koşarak çıktı, birkaç öpücük dağıttı ve seyircilere el salladı. Bu, onun maçtaki diğer performansına çok benziyordu. Bellingham bu maçı ele geçirmiş ve kendi iradesine göre şekillendirmişti. İki kritik gol attı ve bunun yanı sıra birçok önemli şey daha yaptı: top çalma, pas, top sürme, tezahürat.

İngiltere, uzatmalarda maçı 2-1 kazandı. Ve geçen hafta Azteca’da alınan galibiyet 11 kararlı oyuncunun eseri idiyse, bu maçta ise Bellingham ve diğer 16 oyuncunun performansı ön plana çıktı. Ancak Thomas Tuchel memnun değildi; bunu maçtan sonra açıkça dile getirdi. İngiltere’nin teknik kaliteden yoksun, zayıf bir performans sergilediğini söyledi. Bu doğru olabilir, ama artık oynanacak bir Dünya Kupası yarı finali var. Burada önemli olan yöntemler değil, sonuçlardır.

Maç başlamadan önce, sıcaklık nedeniyle bu maçın ertelenebileceğine dair dağınık söylentiler vardı - ve Güney Florida’nın boğucu havasında durum gerçekten de öyle hissettiriyordu. İngiltere de maçın ilk dakikalarında buna uygun oynadı ve neredeyse tam kontrol sahibi olmasına rağmen paslarında canlılık yoktu.

Yine de Norveç öne geçti. Aslında bu golde biraz da şansın yardımı vardı. Andreas Schjelderup, uzak direğe Erling Haaland’a doğru bir top gönderdiğinde kesinlikle orta yapmaya çalışıyordu ve 36. dakikada top direğe çarparak ağlara girince kendini beğenmiş bir şekilde omuz silkti. Bellingham, devre bitmeden hemen önce İngiltere'yi uyandırdı. Anthony Gordon topu içeriye doğru kesti. Bellingham topu kontrol etti, ilerledi ve zayıf ayağıyla topu alt köşeye gönderdi. Bellingham, Harry Kane'i kaçırdığında devre 2-1 olabilirdi. Ancak İngiltere kaptanı biraz erken hareket etti ve ustaca attığı çalım gol olarak sayılmadı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Norveç daha agresifti. Neredeyse ikinci golü de atıyorlardı. Torbjorn Heggem, bir köşe vuruşunun ardından topu ağların üst köşesine gönderdi, ancak VAR, ortanın yapıldığı sırada Haaland’ın Elliot Anderson’ı ittiği gerekçesiyle golü iptal etti. 75. dakikada Kristoffer Ajer’in kafası üst direğe çarptığında yine golün eşiğine geldiler. İkinci yarının sonlarında İngiltere de bazı fırsatlar yakaladı; Bunların en dikkat çekeni, Bukayo Saka’nın attığı ve kimsenin gole çeviremediği aldatıcı pas oldu. Bunun dışında ise maç uzatmalara gitmeye mahkum gibiydi.

İngiltere uzatmalarda erken golü buldu. Morgan Rogers’ın tehlikeli şutunu kaleci elinden kaçırdı. Üç Norveçli oyuncu yerinde sayarken, Bellingham harekete geçerek seken topu ağlara gönderdi. Bundan sonra iş savunmaya kaldı; bu İngiltere takımı birdenbire savunmayı sevmiş gibi görünüyordu. Dan Burn birkaç topu kafayla uzaklaştırdı. Jordan Pickford’un kurtarış yapmasına gerek kalmadı. Tuchel’in şikayetlerine rağmen, İngiltere yarı finale yükseldi.

GOAL, İngiltere'nin Çarşamba günü Atlanta'da Arjantin ile oynayacağı heyecan verici karşılaşmaya çıkmak için bir kez daha elinden geleni yaptığı Miami Stadyumu'ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Bu kaç kez daha tekrarlanacak? Bellingham artık İngiltere’yi bu tür durumlarda kurtarmaya alışmış durumda. Hırvatistan maçında da oldu. Panama maçında da oldu. Meksika maçında da oldu. Ve burada da yine oldu. İlk 45 dakika boyunca oyuna ara sıra dahil olup uzaklaşarak, boşluk bulmakta zorlanırken ara sıra tuhaf dokunuşlar sergilemişti.

    Sonra, ona bir fırsat çıktı. Gordon, nadir bulunan bir boşlukta onu buldu. Bellingham, temelde çok etkileyici bir düz çizgide koşarak ilerledi. Sol ayağıyla vuruşunu yaptı, topu aldı ve orta çizgiye kadar koştu. İlk yarı bitmeden Kane’e pas vererek neredeyse bir asist yapacaktı. İkinci yarıda biraz daha geride oynadı. Declan Rice oyundan çıktı. Eze oyuna girdi. Bellingham 10 numaradan 8 numaraya geçti ve oldukça iyi bir performans sergiledi.

    Jude'un ikinci golü uzatmalarda geldi. Bu gol tamamen içgüdüseldi. Morgan Rogers şutunu çekti. Kaleci topu elinden kaçırdı. Bellingham hemen üzerine atladı. Artık arka arkaya iki Dünya Kupası eleme maçında iki gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Birincisi kim mi? Pele adında bir genç. Fena bir örnek değil. Huysuz Tuchel bile bunu oldukça şiirsel bir şekilde ifade etmeyi başardı: "Harry ile Jude'u bir araya getirin, gerisini onlar halleder."

    • Reklam
  • Erling HaalandGetty

    MAĞLUP: Erling Haaland

    Bu maçın Haaland-Kane maçı olması bekleniyordu. En azından maç öncesinde anlatılan hikâye buydu. Her iki oyuncu da sönük bir gece geçirmiş olsa da, gerçekte en çok hayal kırıklığı yaratan Haaland oldu. İngiltere, ona karşı olabildiğince iyi bir savunma sergiledi. Haaland sadece 21 top dokunuşu yapabildi; bunların beşi İngiltere ceza sahası içinde gerçekleşti. İki yarı fırsat yakaladı; biri kaleci tarafından kurtarıldı, diğeri ise kaleyi ıskaladı. Ayrıca, hızlı hücumlarda da hiçbir zaman gerçekten öne çıkamadı. Haaland, Alex Sorloth'un ona pas verme fırsatı bulduğu anda bir an için öne çıkabilirdi, ancak Atlético Madrid'in forveti tek başına gitmeyi tercih etti ve fırsatı kaçırdı.

    Bu konuda da Haaland’ı iyi kontrol eden İngiltere’ye övgü gerekir. John Stones, Azteca’daki güzel performansının üzerine koyarak 120. dakikaya kadar sahada kaldı. Marc Guehi de üzerine düşeni yaptı. Haaland, uzatmaların ortasında oyundan alındı. Böylece, 14 maçlık unutulmaz gol serisi sona erdi ve Dünya Kupası’na geç de olsa güzel bir giriş yapıldı. Burada gözden kayboldu, ama kesinlikle geri dönecektir.

    "Bugün merkez savunmada çok, çok iyiydik. Haaland'a durmaksızın baskı yaptılar... fiziksel olarak güçlüydüler, cesurdular ve maçın başından sonuna kadar çok, çok sağlamdılar," dedi Tuchel.

  • Elliot AndersonGetty

    KAZANAN: Elliot Anderson

    Anderson bu Dünya Kupası’nda istikrarlı bir performans sergiledi. Erken dönemde kadroya dahil edilip neredeyse her dakikada sahada yer bulmasıyla, Tuchel’in en gözde oyuncularından biri olduğu açıkça görülüyor. Tuchel, onu orta sahadaki bağ dokusu, her şeyi bir arada tutan oyuncu olarak görüyor. Bu rol ona çok uygun, ancak bu Dünya Kupası’nda henüz tam anlamıyla ustalaşmış değil.

    Bazen saha dağılımı yanlış görünüyor, boşluklar çok fazla. Anderson biraz fazla yanlara pas atıyor. Bir gözünüzü kapatıp başınızı bir yana eğerseniz, sanki orada Jordan Henderson'ı izliyormuşsunuz gibi gelir. Bu kötü bir şey değil, ancak bize Anderson'ın biraz daha ileri bir pozisyonda oynadığı söylenmişti. Bu, değeri 100 milyon sterlinin üzerinde olan bir oyuncu. İşte burada bunu gösterdi.

    Rice, devre arasında oyundan alındı. Eberechi Eze oyuna girdi. Orta saha düzeni değişti. Ve zaman zaman tek başına oynayan Anderson, takımı ayakta tuttu. Maç daha düzensiz hale geldikçe, Man City’nin yeni transferi daha sakin görünüyordu. Maçta en fazla ikinci pası tamamladı, en fazla ikinci ileriye pası oynadı ve herkesten daha fazla top geri kazanımı yaptı. Ayrıca İngiltere’nin beraberlik golüne yol açan atağı da başlattı. Bu, İngiltere’nin gerçekten ihtiyaç duyduğu anda ortaya konan eksiksiz bir orta saha performansıydı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Orjan NylandGetty

    MAĞLUP: Orjan Nyland

    Kahramandan sıfıra. Doğrusu, bu talihsiz bir gelişme. Norveç, Selecao’yu zorlu bir mücadelenin ardından elediğinde Nyland, Brezilya karşısında muhteşem bir performans sergilemişti. Birbiri ardına kurtarışlar yaptı ve maçın başlarında bir penaltıyı da engelledi. O gün, o bir kahramandı. Ancak bugün, çok önemli bir hata yaptı.

    Morgan Rogers’ın 93. dakikadaki şutu oldukça sert ve tehlikeliydi, Nyland da bunu durdurmakta başarılı oldu. Ancak Norveç kalecisi topu vücuduyla kontrol etmek yerine, topun elinden kayıp Bellingham’ın önüne düşmesine izin verdi ve Bellingham da bu fırsatı kaçırmadı. İşte bu, maçın kaderini belirleyen an oldu.

    Maçın bitiminde Nyland gözyaşlarına boğuldu ve takım arkadaşlarının tesellisine ihtiyaç duydu. Aksi takdirde harika geçecek bir Dünya Kupası’nın talihsiz bir sonu oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    KAZANAN: Thomas Tuchel

    Tuchel’in memnun olmaması nesnel olarak bakıldığında biraz komik. Elbette kendi standartları ve taktiksel ayarlamaları olabilir. Bu İngiltere takımının oldukça iyi olmasını istediği açık. Ancak kabul etmek gerekir ki, İngiltere tarihindeki dördüncü Dünya Kupası yarı finaline, son 36 yılda ise ikinci kez ulaşmış olması cesaret verici bir gerçek.

    Maç sonrası şikayetleri – İngiltere’nin dikkatsiz oynadığı, topu yeterince hızlı dolaştıramadığı, teknik kaliteden yoksun olduğu – hepsi haklı. Bu takımın nasıl oynamasını istediğine dair kendine özgü bir yaklaşımı var. “Ben bir futbol antrenörüyüm. Bence daha iyi oynayabiliriz. Genel olarak yüksek seviyeli bir maç değildi. İçimdeki futbol antrenörü hâlâ daha iyi futbol oynayabileceğimizi ve oynamamız gerektiğini düşünüyor,” dedi Tuchel.

    Ancak Miami’nin sıcağında bu tam olarak gerçekleşmeyince Tuchel başka bir yol izledi. Maç sırasındaki teknik direktörlük kalitesini gösterdi. Yedek oyuncu değişiklikleri acımasız, zamanında ve etkiliydi. Rice, artık daha fazlasını veremeyeceği an geldiğinde devre arasında oyundan çıktı; Eze maça ısındı ve uzatmalarda hayati bir rol oynadı. Noni Madueke ilk yarıda hiçbir zaman ritmini bulamadı; koşarken hâlâ yüzünü buruşturan Bukayo Saka ise biraz daha kaliteli bir performans sergiledi. Reece James, Djed Spence, Morgan Rogers ve Dan Burn de hep birlikte üzerlerine düşeni yaptılar.

    Cesur bir maçtı, fırsatları iyi değerlendirdiler. Çaba dolu bir maçtı. Bu belki de Tuchel’in hayalindeki takım değil, ancak maçların gidişatını değiştirmek için kadrosunu ustaca kullandı. Bu, İngiltere’yi Dünya Kupası’na taşıyacak mı? Tek başına bakıldığında, hayır. Ancak o, İngiltere’yi galibiyete taşıyor. Bu, kesinlikle iyi bir şey.

    "Bunlar tam anlamıyla tadını çıkarmamız gereken anlar. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve zihniyetlerinden çok etkilendim. Bu başarı tamamen onların eseri," dedi Tuchel.

  • Declan RiceGetty

    MAĞLUP: Declan Rice

    Tuchel, maçın ardından Rice’ın oyundan alınmasının bir nevi hesaplanmış bir risk olduğunu açıkladı. Orta saha oyuncusu, önceki üç günün büyük bir kısmını yatakta geçirmişti. Tuchel, kilit oyuncularından birinden 90 dakika boyunca verim alamayacağını biliyordu – özellikle de bu sıcakta. Bu da bazı zor kararlar alması gerektiği anlamına geliyordu. Rice, aslında gerekenden daha erken oyundan çıktı – sadece Tuchel’in ilerleyen dakikalarda esnekliğini koruyabilmesini sağlamak için.

    "Sağ kanatta [Eze] ve [Saka]'yı oyuna soktuk, bu da [Anderson] ya da [Rice]'ı oyundan çıkarmamız gerektiği anlamına geliyordu… Onun 90 dakikayı tamamlayamayacağını biliyordum ve maçın 120 dakikaya uzama ihtimali de vardı. Bu yüzden bir şans daha boşa harcamak istemedim; dolayısıyla, ileride bir oyuncu değişikliği hakkımızı saklı tutmak için Rice’ı gerekenden daha erken oyundan çıkarma kararı aldım,” dedi Tuchel.

    Ancak bu, 45 dakika boyunca zorlanan Rice için de adil bir karardı. Maçın başından itibaren her zamanki halinden çok uzaktı; bacakları ağır, yorgun ve sık sık kambur duruyordu. Onun imzası sayılan köşe vuruşları bile ilk savunmacıyı geçemedi. Neyse ki onun için diğer herkes devreye girdi. Tuchel, Rice’ın Çarşamba gününe kadar formuna kavuşmasını – ya da en azından oynamaya hazır olmasını – ummak zorunda kalacak.