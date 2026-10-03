Üç gollük farka rağmen Van Bommel, Belçika'nın zaman zaman topa sahip olurken dağınık kaldığını ve bunun Türkiye'nin geçiş hücumlarında umutlu kalmasını sağladığını kabul etti. Ancak takımının savunma hattının, galibiyetin hiçbir zaman gerçekten riske girmemesini sağladığında ısrar etti.

Türkiye, baskı kurduğu bölümleri gole çeviremedi ve puansız şekilde grubun son sırasında kaldı.

Van Bommel, önümüzdeki maçlarda Belçika'nın taktiksel kontrolünü geliştirmeye odaklanmayı sürdürüyor.

"3-0'lık galibiyetten çok memnunum" diyen Van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman zaman topa sahip olurken özensizdik ve rakibe pozisyon üretebilecekleri hissini verdik. Oyun gidip geldi ve o bölümlerde yeterince kontrollü değildik. Onları uzun süre maçın içinde tuttuk ama hiçbir zaman kaybetme tehlikesi yaşadığımızı hissetmedim."