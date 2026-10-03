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'Neşe saçıyor!' - Mark van Bommel, Türkiye galibiyetinin ardından Kevin De Bruyne'ü özel olarak övdü
Van Bommel, zaman zaman yaşanan dağınıklığa rağmen Belçika'yı zafere taşıdı
Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Türkiye karşısında alınan 3-0'lık ikna edici UEFA Uluslar Ligi A galibiyetini kutladı. Kevin De Bruyne'nin iki golü ve oyuna sonradan giren Romelu Lukaku'nun maçın sonlarında attığı kafa golü, Belçika'ya hayati önemde üç puanı getirdi.
Bu galibiyetle Belçika, A Grubu'nda puanını altıya yükselterek grup lideri Fransa'nın hemen arkasında kaldı.
Van Bommel, skorun rahat görünmesine rağmen maçta kaotik bölümler yaşandığını belirtti.
- ANP
Teknik direktör, De Bruyne'nin isteğini ve golcü formunu öne çıkardı
Maçın ardından konuşan Van Bommel, karşılaşmada kariyerinin 201. golünü atan kaptanına övgüler yağdırdı. Teknik direktör, De Bruyne'nin her maçta oynama isteğini ve pozitif enerjisinin takımın geri kalanını nasıl yukarı çektiğini vurguladı.
Van Bommel, De Bruyne'nin sahadaki mutluluğunun doğrudan maç kazandıran anlara dönüştüğünü belirtti.
Van Bommel, "Kevin De Bruyne her zaman oynamak istiyor" dedi. "İtalya, Fransa, bugün. Gerçekten çok iyi bir ritim yakaladı. Neşe saçıyor ve bunu attığı gollerde görebiliyorsunuz."
Hollandalı teknik direktör, topa sahip olma sırasındaki aksaklıkları ve kontrol evrelerini analiz etti
Üç gollük farka rağmen Van Bommel, Belçika'nın zaman zaman topa sahip olurken dağınık kaldığını ve bunun Türkiye'nin geçiş hücumlarında umutlu kalmasını sağladığını kabul etti. Ancak takımının savunma hattının, galibiyetin hiçbir zaman gerçekten riske girmemesini sağladığında ısrar etti.
Türkiye, baskı kurduğu bölümleri gole çeviremedi ve puansız şekilde grubun son sırasında kaldı.
Van Bommel, önümüzdeki maçlarda Belçika'nın taktiksel kontrolünü geliştirmeye odaklanmayı sürdürüyor.
"3-0'lık galibiyetten çok memnunum" diyen Van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman zaman topa sahip olurken özensizdik ve rakibe pozisyon üretebilecekleri hissini verdik. Oyun gidip geldi ve o bölümlerde yeterince kontrollü değildik. Onları uzun süre maçın içinde tuttuk ama hiçbir zaman kaybetme tehlikesi yaşadığımızı hissetmedim."
- Photo News
Belçika, Uluslar Ligi kampanyası ilerledikçe ivme kazanıyor
Van Bommel ve ekibi, şimdi grupta liderlik için mücadele ederken A Grubu'ndaki kalan maçlarına odaklanıyor. Belçikalı teknik direktör, kıdemli liderlerin yanında daha genç kadro üyelerini takıma dahil etmeyi sürdürürken yüksek taktik standartlarını korumayı hedefliyor.
Türkiye, bir sonraki maçında üç maçlık mağlubiyet serisine son vermeye odaklanacak.
Belçika, bir sonraki milli takım arasında güçlü başlangıcının üzerine koymayı hedefliyor.
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